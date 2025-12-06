Chile avanza hacia ciudades más eficientes con su plan nacional para la logística urbana

El crecimiento del ecommerce y la presión sobre la última milla multiplicaron las entregas y aumentaron la demanda logística sobre zonas residenciales y comerciales (Foto: Shutterstock)

Chile dio un paso inédito en la región al presentar la Estrategia Nacional de Distribución Urbana de Mercancías (ENDUM), un marco público que busca ordenar, medir y modernizar cómo circulan los bienes dentro de las ciudades.

El documento, impulsado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, reconoce que la logística urbana se volvió un eje crítico para la competitividad y la calidad de vida, especialmente en un contexto de crecimiento urbano acelerado y auge del comercio electrónico.

Según el informe, la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) garantiza el abastecimiento diario de alimentos, insumos industriales y servicios esenciales, y constituye un componente central del metabolismo urbano. Sin embargo, su operación enfrenta tensiones crecientes: congestión, falta de espacio vial, heterogeneidad normativa y ausencia de planificación integrada. La ENDUM instala por primera vez una hoja de ruta nacional para resolver estos desafíos.

Un diagnóstico que revela brechas estructurales

El informe señala que los vehículos de carga circulan a velocidades promedio de 29 km/h en las principales ciudades, con niveles de congestión superiores al 34% durante toda la jornada laboral. El crecimiento del ecommerce y la presión sobre la última milla multiplicaron las entregas y aumentaron la demanda logística sobre zonas residenciales y comerciales.

A esto se suma una falta histórica de datos sistematizados sobre logística urbana; hasta esta estrategia, Chile no contaba con un sistema nacional que permitiera evaluar congestión, emisiones, detenciones o siniestros asociados a vehículos de carga. La ENDUM crea por primera vez una plataforma con indicadores por territorio, diseñada para tomar decisiones basadas en evidencia y orientar inversiones logísticas.

El documento también identifica una marcada fragmentación regulatoria: cada municipio define horarios, restricciones y criterios de carga y descarga, lo que genera incertidumbre y disminuye eficiencia en los operadores logísticos.

La Distribución Urbana de Mercancías (DUM) garantiza el abastecimiento diario de alimentos, insumos industriales y servicios esenciales, y constituye un componente central del metabolismo urbano (Foto: Shutterstock)

Una estrategia con cinco ejes para transformar la logística urbana

La ENDUM incorpora más de 30 acciones concretas y cinco grandes ejes estratégicos:

Eficiencia y optimización de la DUM, con mejoras en tiempos de entrega y ordenamiento del espacio vial. Reducción del impacto ambiental, incluyendo medición de emisiones y promoción de flotas limpias. Seguridad vial y convivencia urbana, ante el incremento de siniestros vinculados a vehículos de carga en zonas densas. Infraestructura logística urbana, con microhubs, zonas logísticas y rediseño de espacios de carga y descarga. Gobernanza y normativa, para coordinar actores públicos y privados bajo estándares comunes.

La estrategia se articula con otras políticas nacionales —como movilidad sostenible, energía y desarrollo territorial— para consolidar una visión logística integral y de largo plazo.

Hacia un sistema logístico urbano medible, sostenible y planificado

La ENDUM destaca que la logística urbana debe tratarse como una política pública transversal, con una gobernanza capaz de conectar planificación urbana, transporte, energía y sostenibilidad ambiental.

Entre sus aportes clave se destaca:

La creación de un Sistema Nacional de Datos de Logística Urbana , de acceso abierto, orientado al monitoreo permanente de la operación logística en ciudades.

El impulso a la electromovilidad y consolidación de carga como herramientas para reducir emisiones y descongestionar zonas críticas.

La planificación territorial de infraestructura logística —como centros de distribución urbanos, microhubs y zonas logísticas— para mejorar cobertura y equidad territorial.

La construcción de una estrategia “viva”, con revisiones periódicas similares a los modelos de Australia y Europa.

Un punto de inflexión para la logística urbana en Chile

El informe concluye que la ENDUM constituye el primer esfuerzo nacional para alinear datos, regulaciones, infraestructura y actores logísticos en torno a una visión común: integrar la logística al diseño de las ciudades y garantizar un sistema más eficiente, seguro y sostenible.

Al visibilizar el rol de la DUM dentro de las cadenas de suministro, Chile busca posicionarse como referente regional en logística urbana y mejorar la competitividad de su economía, reduciendo a la vez los impactos negativos de la operación de carga en el espacio urbano.