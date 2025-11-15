Movant LogComex

La fuerza del transporte marítimo en un mundo que cambia sin pausa

Nilton Garces, director comercial de una multinacional marítima, advierte que el transporte marítimo regional enfrenta limitaciones de inversión y regulación, pero cuenta con un alto potencial

Guardar
Nilton Garces es director comercial
Nilton Garces es director comercial de una multinacional marítima (Foto: Movant Connection)

Para Nilton, “persisten falencias de infraestructura, especialmente en la costa este de Sudamérica. No podemos operar buques de gran calado, que son los que generan mejores eficiencias”. En su análisis, detalla cómo la tecnología y la planificación pueden transformar un sector clave para el desarrollo económico y la expansión internacional de la región.

¿Cómo definirías la importancia del sector marítimo para el comercio internacional?

El transporte marítimo es esencial. En Latinoamérica, exportaciones e importaciones representan cerca del 47% del PBI regional. En otras zonas emergentes, como Asia Pacífico, Europa Oriental y África Subsahariana, ese peso llega al 67% o 70%. Es enorme. A medida que las economías profundizan su integración al comercio global, crecen, se desarrollan y logran que ese crecimiento derrame hacia la población. El sector es un motor económico directo.

¿Cuál es tu mirada sobre el estado actual del sector en la región?

Hoy enfrentamos desafíos fuertes. Después de la pandemia, se sumaron tensiones geopolíticas: la guerra en Ucrania, los conflictos en el Mar Rojo, disputas arancelarias entre Estados Unidos y distintos países.

Y en paralelo, persisten falencias de infraestructura, especialmente en la costa este de Sudamérica. No podemos operar buques de gran calado, que son los que generan mejores eficiencias. También falta armonización regulatoria. Aun así, el potencial es enorme: Latinoamérica representa solo el 6% del comercio global. Subir a 10% ya sería un salto gigantesco.

¿Es un problema de infraestructura o de geografía?

Es una mezcla. Hay limitaciones naturales, como las del transporte fluvial hacia el Río de la Plata, pero también hay déficit de inversión. Para escalar la actividad minera, tecnológica e industrial, se necesitan obras de conectividad, ampliación de puertos, dragado y sistemas logísticos integrados. Sin eso, las oportunidades quedan a mitad de camino.

¿Y cómo impacta esa infraestructura en la competitividad?

De manera directa. La infraestructura define quién gana ventaja. Perú, por ejemplo, construyó un megapuerto en Chancay y hoy se posiciona como hub del Pacífico. Eso podría haber sido Chile hace 15 años. Lo mismo pasa en la costa este: Montevideo busca ese rol. Pero toda la región necesita simplificar regulaciones, agilizar trámites y modernizar sus terminales. Sin eso, las cargas se encarecen y perdemos oportunidades globales.

"Para escalar la actividad minera,
"Para escalar la actividad minera, tecnológica e industrial, se necesitan obras de conectividad, ampliación de puertos, dragado y sistemas logísticos integrados", afirma Nilton (Foto: Shutterstock)

Mencionaste integración tierra–mar. ¿Cómo está evolucionando esa relación?

Hay dos miradas. Por un lado, muchas compañías profundizaron la integración vertical: logística terrestre, depósitos, operadores portuarios y modernización de flotas. La idea del “end to end” aparece con fuerza: un solo proveedor que gestione todo el proceso.

Pero también existe el límite natural de la especialización. No es lo mismo operar camiones que operar buques, ni manejar aduana que administrar un puerto. La clave es integrar sin perder expertise. Y siempre cuidando la experiencia del cliente: que sea simple, clara y en tiempo.

¿Qué lugar ocupa la tecnología en este proceso?

Central. La industria marítima es vieja, física y costosa: barcos, puertos y depósitos gigantes. Más del 60% de sus costos son fijos, por lo que el margen de inversión tecnológica no siempre es amplio.

Aun así, avanzamos hacia inteligencia artificial, geolocalización, automatización y eficiencia de las cadenas. Pero nada funciona sin talento humano. La innovación requiere personas que entiendan el contexto, tomen decisiones y encuentren oportunidades en un entorno volátil, incierto y cambiante.

¿Hacia dónde va la industria en términos ambientales?

Hay metas claras: descarbonizar hacia 2045 o 2050. Eso impulsa buques más eficientes, combustibles alternativos, terminales automatizadas y prácticas operativas más limpias. Ya se exploran modelos de conducción autónoma en barcos y puertos casi sin personal. Todo irá llegando de forma gradual.

¿Cómo planifican en un sector tan expuesto a shocks externos?

Con mucha anticipación… y mucha flexibilidad. Hacemos planes con un año o más de adelanto, pero se ajustan constantemente. A nivel global, cada dos o tres meses; a nivel local, todas las semanas. Todo está interconectado: lo que pasa en un puerto de Brasil impacta en el Río de la Plata, y eso afecta a Europa, África o Asia. Debemos planificar espacio en buques, disponibilidad de contenedores y estacionalidades de exportación. La planificación cambia según el objetivo: volumen, rentabilidad o economías de escala.

Temas Relacionados

Movant-Voces-Del-SectorLogísticaComercio ExteriorTransporte MarítimoTecnología

Últimas Noticias

Entre Ríos promueve inversiones portuarias y fluviales con un nuevo esquema de incentivos

La provincia incorpora la infraestructura fluvial y portuaria al régimen de incentivos para inversiones, con beneficios fiscales y financieros destinados a modernizar muelles, accesos y servicios logísticos

Entre Ríos promueve inversiones portuarias

El comercio internacional lationamericano desde un punto de vista colombiano

Astrid Salamanca, profesional en comercio internacional, analiza la complejidad normativa en Colombia, la importancia del conocimiento técnico y el rol del networking como motor de desarrollo para las empresas de la región

El comercio internacional lationamericano desde

El Canal de Suez avanza en obras clave y logra su mejor nivel de tránsitos en dos años

Las mejoras en infraestructura, nuevos puertos y mayor coordinación con las navieras empiezan a revertir la caída de tráfico y apuntalan la importancia del corredor para el comercio internacional

El Canal de Suez avanza

La logística detrás de los insumos médicos: claves del comercio exterior en la salud

Fernando Ezequiel López, presidente de una empresa de comercio exterior, explica cómo combina formación, estrategia operativa y experiencia en productos médicos para agilizar importaciones

La logística detrás de los

Cadena de frío y precisión logística: así se mueve el helado desde el origen hasta el consumidor

El aumento de temperaturas anticipa una temporada de alto consumo y exige mayor planificación logística, controles de trazabilidad y refuerzos en toda la cadena de frío

Cadena de frío y precisión
DEPORTES
La desafiante postura de Inglaterra

La desafiante postura de Inglaterra ante el Haka de los All Blacks y la particular reacción de una figura que recorre el mundo

Un auto controlado por inteligencia artificial dio la sorpresa en un desafío contra un expiloto de la Fórmula 1

El incómodo momento que vivió Jannik Sinner por una foto de su nueva novia tras ganar el ATP Finals

El provocador análisis de un famoso periodista español sobre Dibu Martínez: “Humazo histórico”

El día que el corazón de Mika Hakkinen se detuvo 16 segundos en uno de los accidentes más extremos de la Fórmula 1

TELESHOW
Momi Giardina compartió la intimidad

Momi Giardina compartió la intimidad de su nuevo hogar: diseño contemporáneo, luz natural y un vestidor soñado

La indirecta de Wanda Nara luego de la entrevista a la China Suárez en la televisión

Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados en un aeropuerto de Estados Unidos por grabar un video en pleno vuelo

La China Suárez relató cómo estaba su relación con Benjamín Vicuña cuando conoció a Mauro Icardi: “Bajo tierra”

La China Suárez contó por primera vez cómo fue el encuentro con Mauro Icardi en París que desató el Wandagate

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky selló con Francia un

Zelensky selló con Francia un acuerdo para 100 aviones Rafale para reforzar a Ucrania ante la invasión de Rusia

Polémica en Bolivia por el anuncio de Edmand Lara sobre la anulación de la renta vitalicia a ex presidentes

Tras la derrota del referéndum, crece la incertidumbre por posibles cambios en el gabinete de Daniel Noboa

Rodrigo Paz denuncia un “robo” multimillonario al Estado durante los gobiernos del MAS

Un grupo armado secuestró a 25 alumnas en el noroeste de Nigeria en otro ataque a una escuela