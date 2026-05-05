México busca posicionarse como nodo logístico clave ante la reconfiguración de cadenas globales

El informe destaca la oportunidad de impulsar parques industriales, polos productivos y plataformas logísticas que permitan integrar territorios y mejorar la eficiencia operativa (Foto: Shutterstock)

En un escenario internacional marcado por la reconfiguración de las cadenas globales de valor, México aparece como un actor central, impulsado por su integración con Estados Unidos y por las nuevas estrategias de relocalización productiva. Según la Estrategia País México 2024-2030 del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), este contexto abre oportunidades, pero también expone desafíos logísticos y operativos estructurales.

El informe señala que fenómenos como el nearshoring, reshoring y friendshoring están redefiniendo la organización de la producción y el comercio internacional. En ese marco, México se posiciona como uno de los principales beneficiarios, aunque esta nueva dinámica exige mejoras en trazabilidad de insumos, cumplimiento normativo y coordinación operativa dentro de las cadenas de suministro.

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Infraestructura y expansión logística

A pesar de su integración en las cadenas globales, el país enfrenta limitaciones en redes logísticas, transporte y conectividad que afectan su competitividad. El informe identifica estas brechas como uno de los principales obstáculos para consolidar su rol en el comercio internacional.

Las diferencias territoriales profundizan este desafío. Mientras el norte y el centro han logrado mayor inserción industrial y logística, el sur-sureste mantiene rezagos en infraestructura y articulación productiva, lo que limita su participación en las cadenas de valor.

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En este contexto, se plantea la necesidad de modernizar y ampliar la infraestructura logística, mejorar la conectividad y fortalecer las capacidades institucionales para acompañar el crecimiento del comercio y la producción.

El desarrollo de infraestructura aparece como una de las principales herramientas para responder a este escenario. El informe destaca la oportunidad de impulsar parques industriales, polos productivos y plataformas logísticas que permitan integrar territorios y mejorar la eficiencia operativa.

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En línea con esta estrategia, el Plan México prevé la creación de 15 Polos del Bienestar, varios de ellos con fuerte componente logístico, orientados a sectores como automotriz, agroindustria, electrónica y energía.

Además, el plan contempla acciones aceleradoras vinculadas a la expansión logística, la digitalización de procesos y el fortalecimiento de la infraestructura, con el objetivo de sostener el crecimiento industrial y comercial.

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El informe señala que fenómenos como el nearshoring, reshoring y friendshoring están redefiniendo la organización de la producción y el comercio internacional (Imagen: Shutterstock)

Operación, transporte y cadenas de suministro

La transformación del comercio internacional también impacta en la dinámica operativa de las empresas. El informe advierte que el nuevo escenario requiere mayor integración de proveedores, especialmente pymes, y un avance en la digitalización para mejorar la eficiencia de las cadenas.

Sin embargo, persisten limitaciones en este punto. La baja adopción tecnológica, la fragmentación productiva y el acceso restringido al financiamiento dificultan la integración de actores locales en cadenas de valor estratégicas.

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Este contexto plantea un desafío directo para la logística: avanzar hacia sistemas más coordinados, con mayor visibilidad y capacidad de respuesta ante cambios en la demanda y el entorno global.

El informe también vincula el desarrollo logístico con la disponibilidad energética y la sostenibilidad. Se destaca la necesidad de fortalecer la infraestructura energética y avanzar hacia fuentes más limpias, en un contexto de creciente demanda productiva.

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En paralelo, se mencionan iniciativas orientadas a la implementación de corredores de transporte más eficientes, generación distribuida y soluciones energéticas para polos industriales, con impacto directo en la operación logística y el transporte de cargas.

En conjunto, el informe plantea que la logística deja de ser un soporte para convertirse en un factor estructural del desarrollo económico, especialmente en un contexto de relocalización de cadenas y mayor integración regional.

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La capacidad de mejorar la infraestructura, integrar territorios y modernizar los sistemas de transporte será determinante para que México pueda consolidar su posicionamiento como nodo logístico clave en América del Norte y capitalizar las oportunidades del nuevo escenario global.