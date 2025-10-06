Movant LogComex

El Gobierno desregula la certificación técnica vehicular y agiliza la gestión del transporte

La resolución abre el registro de certificadores, simplifica trámites y permite que más unidades vuelvan a operar sin demoras, reduciendo costos para transportistas

Guardar
El Ministerio de Transporte habilita
El Ministerio de Transporte habilita a ingenieros matriculados con incumbencia en la materia a realizar certificaciones de manera directa, garantizando la libre concurrencia de prestadores (Foto: Shutterstock)

El Gobierno Nacional anunció una medida que marca un cambio estructural en el sistema de habilitación de vehículos de transporte de cargas y pasajeros. A partir de ahora, cualquier ingeniero matriculado y habilitado podrá certificar reparaciones o modificaciones que alteren la configuración original de una unidad, eliminando el monopolio que hasta hoy ejercía la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor (AITA).

La decisión apunta a simplificar trámites, reducir costos y agilizar el retorno a la operación de las flotas, en un paso más hacia la desburocratización del sistema logístico y la apertura de la competencia técnica en el transporte automotor.

Un sistema que generaba demoras y sobrecostos

Hasta ahora, la certificación de vehículos que hubieran sido reparados o modificados debía atravesar tres instancias obligatorias: el taller habilitado, el Centro de Certificación —controlado exclusivamente por AITA— y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

Ese circuito, además de ser complejo, implicaba esperas prolongadas y altos costos, ya que el número de certificadores era limitado y concentrado en pocas regiones del país.

Incluso, en muchos casos se recurría a certificaciones virtuales, un procedimiento que contradecía el espíritu de la norma de seguridad vehicular y que extendía los plazos de aprobación. Como consecuencia, numerosas unidades —incluso aquellas 0 km o que ya habían pasado la RTO— no podían ser habilitadas a tiempo para volver a operar.

Libre competencia y digitalización del sistema

Con la nueva disposición, el Ministerio de Transporte habilita a ingenieros matriculados con incumbencia en la materia a realizar certificaciones de manera directa, garantizando la libre concurrencia de prestadores.

De esta forma, se pone fin al esquema cerrado de Centros de Certificación asociados a AITA y se abre el registro a profesionales independientes, lo que multiplicará la oferta y reducirá los tiempos de aprobación.

Además, la medida incorpora un componente de digitalización clave: los Talleres de Modificación y Reparación de Vehículos podrán inscribirse de manera online y gratuita a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

Para reforzar la transparencia, el proceso se complementará con manuales de buenas prácticas de acceso público, que permitirán estandarizar los criterios técnicos y garantizar la trazabilidad de las intervenciones.

Al contar con procesos más
Al contar con procesos más rápidos y previsibles, las empresas podrán optimizar la rotación de flotas, programar mantenimientos sin afectar la disponibilidad de unidades (Foto: Shutterstock)

Impacto logístico: más agilidad y menores costos

La eliminación del monopolio en la certificación representa una mejora directa para el sector logístico y el transporte terrestre. Al permitir la intervención de ingenieros independientes en todo el país, se acorta el tiempo que los camiones y colectivos permanecen fuera de servicio, se evitan traslados innecesarios hacia centros de certificación específicos y se reducen los costos derivados de la burocracia.

La disponibilidad de un mayor número de certificadores habilitados permitirá mayor cobertura geográfica, especialmente en provincias del norte y sur argentino, donde las demoras eran más pronunciadas.

Desde el punto de vista operativo, la medida también fortalece la planificación logística: al contar con procesos más rápidos y previsibles, las empresas podrán optimizar la rotación de flotas, programar mantenimientos sin afectar la disponibilidad de unidades y responder con más agilidad a la demanda del transporte.

Seguridad y transparencia

Aunque la desregulación apunta a simplificar el proceso, mantiene exigencias técnicas para garantizar la seguridad de los vehículos. Las certificaciones deberán ser emitidas por ingenieros con matrícula vigente y competencias reconocidas, quienes serán responsables legales de cada aprobación.

La trazabilidad digital de los talleres y los manuales públicos de buenas prácticas buscarán evitar discrecionalidades y asegurar la calidad de las intervenciones. De esta forma, la medida conjuga simplificación administrativa con estándares técnicos claros, alineándose con políticas de modernización del Estado y apertura regulatoria.

Un paso hacia la modernización del transporte

La decisión del Gobierno se enmarca en una serie de iniciativas orientadas a reducir la burocracia y aumentar la eficiencia en la cadena logística. Así como la digitalización de trámites aduaneros o el monitoreo remoto de exportaciones han mejorado los tiempos de operación en el comercio exterior, esta reforma introduce el mismo espíritu al sector del transporte terrestre.

En un contexto donde cada hora de inmovilización impacta en los costos logísticos, la eliminación del monopolio de certificación constituye una medida con efectos inmediatos sobre la competitividad del sistema de cargas, impulsando un modelo más ágil, transparente y federal.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorTransporte AutomotorCertificación Técnica

Últimas Noticias

El rol estratégico del despachante en un comercio exterior más ágil

Diego Carabajal, propietario de un estudio aduanero, explica cómo la profesión se convirtió en un factor fundamental de muchas pymes

El rol estratégico del despachante

La hidrovía se expande: nuevo tramo y puertos privados para Entre Ríos

El presidente anunció que la futura concesión de la hidrovía incluirá el dragado de los brazos Paraná Bravo y Guazú a 34 pies, para que Entre Ríos pueda desarrollar nuevos puertos

La hidrovía se expande: nuevo

En el ojo del huracán, donde la calma se vuelve preparación

No estamos al final de la tormenta, sino en su centro. En esta estabilidad aparente, prepararse es la clave para el próximo impacto que redefine empleos, industrias y liderazgos

En el ojo del huracán,

Comercio exterior y logística como una cadena integradora

Juliana Pérez, analista senior de comercio exterior en una empresa fabricante de insumos para alimento animal, comparte su experiencia en la coordinación de importaciones y exportaciones, y en la construcción de vínculos clave para la cadena

Comercio exterior y logística como

Logística nómada: los desafíos de vivir en constante movimiento

El movimiento continuo exige planificación, cooperación y resiliencia. La logística nómada ofrece claves para entender cómo sostener comunidades en contextos cambiantes

Logística nómada: los desafíos de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los negocios del nigeriano sospechado

Los negocios del nigeriano sospechado de financiar el terrorismo en África con una megaestafa en Argentina

El gremio de pilotos anunció medidas de fuerza por un conflicto con Aerolíneas Argentinas y podría haber demoras

Apartaron al juez Julián Ercolini de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

Aterrizó y lo atraparon: cayó en Ezeiza un fugitivo nigeriano buscado por fraude internacional y lavado de activos

Costantini se quedó con el terreno donde se ubica uno de los importantes shoppings de Palermo y anticipó qué va a construir

INFOBAE AMÉRICA
Matriarcas, reinas y guardianas: cuál

Matriarcas, reinas y guardianas: cuál es el rol del femenino en la naturaleza y cómo asegura la supervivencia de especies clave

Los militares ucranianos que resisten la ofensiva rusa: “El que tenga mejores drones va a ganar esta guerra”

La velocidad en el acceso al capital, prioridad para los nuevos traders en Latinoamérica, según experta

Ucrania denunció que hay miles de componentes occidentales en los drones y misiles que utiliza Rusia

Un frigorífico boliviano recibió dinero estatal después de haber sido sancionado en Rusia por falsificar certificados

TELESHOW
El esperado reencuentro de Marley

El esperado reencuentro de Marley con sus hijos Mirko y Milenka después de dos meses afuera del país

La emoción de El Polaco al recibir su pasaporte como ciudadano de Polonia: “Algo que cierra cosas de mi vida”

Lali Espósito reveló el motivo del particular nombre de su gato: “En mi corazón significa mucho”

Juana Repetto se mostró tomando cerveza embarazada y estallaron las críticas: “Para todas que están preocupadísimas”

¿Fede Bal con nuevo romance?: “Yo mentí mucho en mis parejas y estoy cambiando”