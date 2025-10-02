Movant LogComex

Costos del transporte: el índice subió 2,92% en septiembre y acumula 26,4% en 2025

Combustible, Salarios, Reparaciones y Neumáticos fueron los principales impulsores, en un contexto de presión cambiaria y encarecimiento del financiamiento

Guardar
Combustible, Neumáticos y Reparaciones fueron
Combustible, Neumáticos y Reparaciones fueron los principales factores detrás de la suba de 2,92 % registrada por el Índice de Costos del Transporte en septiembre (Foto: Shutterstock)

El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), registró en septiembre un aumento del 2,92%. El dato marca la continuidad de una curva ascendente que ya se había manifestado con fuerza en los meses previos, cuando el indicador había alcanzado subas del 4,03% en julio y del 3,54% en agosto.

Con estos resultados, el acumulado de enero a septiembre es del 26,4%, mientras que la variación interanual se ubica en 33,2%. Estas cifras muestran que el tercer trimestre del año cerró con un incremento superior al 10%, en un contexto donde la tendencia inflacionaria del sector parece consolidarse.

El contraste con el desempeño del primer semestre resulta notorio. Durante los primeros seis meses de 2025, el ICT había mostrado un avance más contenido, del 14% acumulado. Ese período de relativa moderación quedó atrás y dio paso a un escenario de aceleración, impulsado por factores que atraviesan a toda la economía: el aumento de insumos críticos, la presión del tipo de cambio y los ajustes paritarios.

Combustible, salarios y reparaciones: los rubros que más pesan

Entre los componentes que explican la suba, el combustible sigue ocupando un rol central. En septiembre, registró un alza del 3,82%, que se suma a los fuertes incrementos de los meses previos. En apenas cuatro meses, el gasoil acumula un encarecimiento del 17%, consolidándose como uno de los principales impulsores de los costos logísticos.

Si bien el Gobierno decidió prorrogar nuevamente la aplicación de los impuestos específicos al gasoil mediante el Decreto 699/25, esta medida solo logró atenuar temporalmente el impacto. La tendencia de fondo sigue siendo de aumentos sostenidos, lo que genera un efecto en cascada sobre toda la cadena de abastecimiento.

El rubro Personal-Conducción, otro de los pilares en la estructura de costos, avanzó 2,32% en septiembre. Este incremento responde a la entrada en vigencia de la primera cuota del nuevo acuerdo paritario CCT 40/89, que prevé actualizaciones escalonadas hasta febrero de 2026. De esta manera, los costos laborales se mantendrán en alza durante los próximos meses, asegurando un efecto prolongado sobre el ICT.

Las Reparaciones, en tanto, se incrementaron un 3,74%. El aumento en este rubro refleja la creciente necesidad de mantenimiento, que no solo se relaciona con el uso intensivo de las unidades, sino también con el deterioro de la infraestructura vial. El mal estado de muchas rutas nacionales y provinciales incrementa la frecuencia de arreglos, acelera el desgaste de los vehículos y encarece la operatoria de transporte.

A estos factores se suman subas relevantes en Neumáticos (4,66%) y en material rodante (4,21%). Ambos ítems son particularmente sensibles a la volatilidad del dólar y a las dificultades para importar repuestos, lo que eleva aún más la incertidumbre en la planificación logística de las empresas.

El acumulado de enero a
El acumulado de enero a septiembre es del 26,4%, mientras que la variación interanual se ubica en 33,2% (Foto: Shutterstock)

Presión financiera y variaciones menores en otros rubros

El costo financiero también mostró un incremento significativo, del 3,17%. La dificultad para acceder a crédito en condiciones favorables, sumada a tasas de interés que continúan siendo elevadas, refuerza las tensiones en las cuentas de las compañías transportistas, especialmente en el segmento de pequeñas y medianas empresas.

Otros rubros, en cambio, exhibieron variaciones más acotadas. Los Gastos Generales avanzaron 1,32%, los Seguros 1,13% y los Peajes apenas un 0,21%. En tanto, Lubricantes y Patentes permanecieron sin cambios durante septiembre. Aunque estas subas parecen marginales frente a los incrementos más altos, la suma de todos los ítems termina consolidando una presión sostenida sobre la estructura de costos del sector.

Este escenario deja en evidencia que no se trata solo de aumentos puntuales en determinados rubros, sino de una tendencia más amplia que atraviesa a toda la actividad, comprometiendo la estabilidad de las empresas que deben absorber o trasladar estas variables.

Temas Relacionados

LogísticaTransporte De CargasFADEEACCostos

Últimas Noticias

Las pymes frente al desafío de crecer en cadenas logísticas globales

Leandro Schvartzer, presidente de una fundación y fundador de una comunidad de líderes empresariales, advierte que la logística y el comercio exterior se vuelven ejes críticos para sostener su competitividad

Las pymes frente al desafío

Híbridos en auge y puertos clave en la logística de vehículos

Malena Baraldo, analista senior de comercio exterior y logística en una importadora de la industria automotriz, describe un mercado con nuevas tendencias y una logística que compleja pero única e indispensable

Híbridos en auge y puertos

La industria automotriz argentina en una liga global de pocos

Guillermo Dietrich, empresario vinculado a la industria automotriz, sostiene que la competitividad depende tanto de la infraestructura y los tributos como de líderes capaces de valorar a sus equipos

La industria automotriz argentina en

Extienden el régimen de zona franca a pasos internacionales clave en Misiones

La medida incorpora a Posadas y Bernardo de Irigoyen al esquema de Puerto Iguazú, buscando reducir costos logísticos y equilibrar la competencia con países vecinos

Extienden el régimen de zona

“Que la intendencia me siga… hasta que no pueda”: cuando los directivos minusvaloran la logística

La historia enseña que la logística siempre sigue… hasta que deja de hacerlo. Cuando eso ocurre, ni la visión ni el poder bastan para sostener a una organización

“Que la intendencia me siga…
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: “Pequeño J” quedará preso en un penal a la espera de la extradición

Receta de galletas veganas de naranja, rápida y fácil

Triple femicidio narco: expulsaron al ladero de “Pequeño J” de Perú y esta noche llegará a Buenos Aires

Incendios forestales en Jujuy: el Ramal y la Puna están bajo alerta roja por condiciones extremas

Mientras avanza el juicio por la muerte de Maradona, Makintach no fue a la mediación con Dalma y Giannina

INFOBAE AMÉRICA
Canadá acusó a China y

Canadá acusó a China y Rusia de intentar manipular sus elecciones de abril

Egipto aseguró que Hamas no tendrá “ningún papel” en el futuro de Gaza

Natalia Lafourcade estrenó una nueva canción “para poder aportar algo positivo al mundo en que vivimos”

El canciller de Francia consideró que Hamas debe aceptar su rendición

Científicos diseñaron un parche inteligente que reduce antojos y emociones negativas en casos de adicciones

TELESHOW
Lali visitó la casa de

Lali visitó la casa de Operación Triunfo en España: recordó el inicio de su carrera y aconsejó a los participantes

Ivana Icardi se cansó de recibir hate por apoyar a la China Suárez: “Nunca quise ni necesité chuparle las medias a nadie”

Julieta Prandi pidió dadores de sangre para su papá: “Le tienen que hacer una cirugía”

Juana Repetto mostró la inesperada visita que recibió en su hogar: “Está embarazada como yo”

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana