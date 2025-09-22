Vuelo directo Shanghái–Buenos Aires: nuevo eje para la logística y el comercio exterior argentino

La ruta contribuirá a diversificar las opciones disponibles para el transporte internacional de mercancías (Foto: Shutterstock)

Argentina contará por primera vez con un vuelo directo que conectará Shanghái con Buenos Aires. Se trata de la ruta más extensa del mundo en operación regular y su implementación abre nuevas perspectivas para la logística y el comercio exterior, al tender un puente estratégico con uno de los principales centros económicos de Asia.

La conexión permitirá un intercambio más fluido entre ambos países, con impacto en la reducción de tiempos de transporte, en la previsibilidad de las cadenas de suministro y en la creación de corredores más eficientes para bienes de alto valor y productos que requieren rapidez en su traslado.

Un atajo logístico hacia Asia

Hasta ahora, el comercio aéreo con China dependía de conexiones en terceros países. Esta intermediación implicaba mayores tiempos de tránsito, costos adicionales y limitaciones en la planificación de la cadena de suministro. La nueva ruta permitirá reducir escalas y agilizar el transporte de bienes de alto valor, perecederos y cargamentos que requieren inmediatez.

En logística, los tiempos son clave: un producto que antes tardaba entre dos y tres días en llegar desde China a la Argentina por vía aérea ahora podrá hacerlo en un aproximado de 24 horas de vuelo directo. Esto posiciona al país con una ventaja competitiva frente a otros destinos regionales que aún dependen de escalas.

Además, la ruta contribuirá a diversificar las opciones disponibles para el transporte internacional de mercancías. En un escenario global marcado por la congestión marítima y la búsqueda de alternativas de abastecimiento, contar con un enlace aéreo directo con Asia cobra relevancia estratégica.

Impacto en las exportaciones

El beneficio no se limita a las importaciones. El sector exportador argentino también encontrará oportunidades. Los envíos de productos agroindustriales con alto valor agregado, alimentos frescos y especialidades que demandan rapidez —como frutas, pescados y cortes premium de carne— podrán aprovechar la conexión para acceder con mayor eficiencia al mercado chino.

Para muchos de estos bienes, la logística aérea es la única opción viable, ya que garantiza que los productos lleguen en condiciones óptimas. Con esta ruta, la Argentina gana la posibilidad de consolidar corredores de exportación más sólidos y previsibles hacia Asia.

El impacto también podría sentirse en el sector farmacéutico y biotecnológico, donde el transporte rápido y seguro es esencial para mantener la calidad de los envíos. La conexión directa ofrece un marco de previsibilidad que favorece la planificación a largo plazo.

Una oportunidad para la integración regional

El vuelo Shanghái–Buenos Aires no solo beneficiará a la capital argentina. Dada la ubicación del aeropuerto internacional como hub de distribución, la ruta potenciará la integración con otras provincias exportadoras, que podrán canalizar parte de su carga hacia este corredor.

Esto supone un desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad para la infraestructura logística interna. Mejorar la articulación entre aeropuertos, zonas francas, depósitos fiscales y corredores terrestres será clave para aprovechar al máximo los beneficios de esta conexión.

En este sentido, expertos advierten que la competitividad no dependerá solo de la existencia de la ruta, sino también de la capacidad del país para articular servicios complementarios que garanticen fluidez en la cadena logística.

Comercio electrónico y cambios en el consumo

Si bien el eje central es el comercio exterior, la ruta también tendrá un impacto en el consumo. La compra online de productos asiáticos creció de manera sostenida en Argentina en los últimos años y un vuelo directo puede agilizar la llegada de envíos minoristas.

Esto podría dinamizar aún más el comercio electrónico transnacional, un sector en expansión que plantea tanto oportunidades como desafíos: mayor volumen de paquetes a procesar en aduanas y la necesidad de reforzar la infraestructura de distribución local para evitar cuellos de botella.

Desafíos y perspectivas

La ruta Shanghái–Buenos Aires representa un hito, pero también enfrenta desafíos. El principal es garantizar la sostenibilidad económica de la operación, dado que se trata de un vuelo de más de 19 mil kilómetros, con alta demanda de combustible y exigencias operativas particulares.

Otro aspecto a considerar es la coordinación regulatoria. La mayor fluidez del intercambio exigirá revisar procedimientos aduaneros, políticas de importación y exportación, y protocolos de seguridad, para evitar que los beneficios se diluyan en trámites burocráticos.

A nivel geopolítico, la conexión refuerza los vínculos con China, socio comercial clave para la Argentina. El gigante asiático es uno de los principales destinos de las exportaciones agroindustriales y, al mismo tiempo, el origen de una gran parte de las importaciones tecnológicas e industriales.

A fin de cuentas, el inicio de una ruta directa entre Shanghái y Buenos Aires marca un antes y un después en la logística y el comercio internacional argentino. Más allá de ser el vuelo más largo del mundo, su verdadero valor reside en el potencial de transformar la manera en que el país se conecta con Asia: reduciendo tiempos, generando eficiencia y abriendo nuevos horizontes para exportadores, importadores y consumidores.

El desafío ahora es acompañar esta oportunidad con inversiones en infraestructura, coordinación institucional y políticas que potencien el impacto positivo. Solo así la Argentina podrá convertir este enlace aéreo en un verdadero motor para su integración global.