Movant LogComex

Tiempos, abastecimiento y comercio exterior: los ejes que marcan el rumbo de la moda

Daniela Fernández, jefe de comercio exterior para Argentina y Latam en una empresa de retail de moda, explica cómo las demoras globales impactan en costos, tendencias y oportunidades para la industria regional

Por Redacción Movant

Guardar
Daniela Fernández es jefe de
Daniela Fernández es jefe de comercio exterior para Argentina y Latam en una empresa de retail de moda (Foto: Movant Connection)

“La logística es el hilo invisible que une diseño, producción y consumo; sin él, la moda no podría existir como la conocemos”, reflexiona Daniela al poner en valor el trabajo oculto detrás de cada prenda. En esta entrevista, aborda la interdependencia entre moda y comercio exterior, la logística como engranaje clave y las regulaciones que condicionan su desarrollo.

¿Cómo impacta el comercio exterior en la industria de la moda?

La moda es una industria absolutamente globalizada. Hoy en día ninguna empresa se limita a trabajar en un solo mercado o país. Normalmente las grandes compañías de moda diseñan en un país, producen en otro, se abastecen con materias primas de distintos continentes y venden en todo el mundo.

Entonces, el comercio exterior se transforma en el sistema circulatorio que impulsa el movimiento de mercadería, de materia prima y de producto terminado hacia todos los mercados.

Por este motivo, cualquier demora —el roleo de buque, un problema documental en aduana o hasta un conflicto geopolítico— impacta directamente en el costo, en el tiempo y en la disponibilidad de producto.

En moda, el “time to market”, es decir, el tiempo que tarda en llegar el producto al mercado, es crítico porque se trabaja con tendencias y temporadas. La logística internacional se vuelve entonces tan estratégica como el diseño mismo: si el producto no llega en el momento justo, el costo en ventas puede ser enorme.

Recién mencionabas el tema del cuero. ¿Cómo se da esa cadena de abastecimiento localmente?

El cuero es una materia prima viva, y su calidad depende de muchos factores: la región, el clima, la alimentación del animal, etc. No vas a encontrar dos cueros iguales, cada lote es distinto. Y a diferencia de otros materiales, no se produce masivamente en cualquier lugar; proviene de regiones específicas con tradición ganadera.

En términos logísticos, es un material delicado y requiere condiciones muy cuidadas para conservar su calidad. Actualmente en Argentina hay pocas curtiembres, y no todas producen el tipo de cuero requerido para marroquinería o moda. La mayoría están enfocadas en cuero para autos o calzado.

Teniendo en cuenta que Argentina es un país ganadero, ¿creés que ahí hay una oportunidad de mercado?

Sí, pero deberían cambiar algunas normativas. Desde los años 70 hubo una prohibición de exportar animales vivos, lo que favoreció el desarrollo de curtiembres en Argentina. A principios de los 2000 esa prohibición se levantó, se empezó a exportar ganado en pie y muchas curtiembres fueron perdieron competitividad y fueron despareciendo. Por eso hoy son pocas. Si se ajustaran esas normativas, creo que habría oportunidad de negocio.

¿Cómo ves el mercado argentino de la moda como exportador o abastecedor regional?

Latinoamérica es una gran oportunidad para las empresas argentinas, por afinidad cultural y cercanía geográfica. Estar cerca reduce los riesgos logísticos y nos permite responder rápido a la demanda, algo que nos da ventaja frente a proveedores de Europa o Asia, que trabajan con costos logísticos más altos y tiempos mucho más largos.

Yo creo que cualquier producto argentino es candidato a ser exportable. En especial porque en países vecinos como Chile, Uruguay y Paraguay, la moda argentina es percibida como sofisticada y de buena calidad. Claro que es importante trabajar en una buena propuesta de valor: conocer al consumidor, adaptar el producto a cada mercado y respetar la legislación local. Desembarcar en un nuevo mercado es un proyecto ambicioso. Siempre hay una curva de aprendizaje, pero sin dudas el potencial es enorme en la región.

Para Daniela, "la moda es
Para Daniela, "la moda es una industria absolutamente globalizada. Hoy en día ninguna empresa se limita a trabajar en un solo mercado o país" (Foto: Shutterstock)

¿Cuál es tu mirada sobre el impacto de la apertura de importaciones de prendas y productos textiles en el mercado local?

Por un lado, la apertura de importaciones representa un desafío para la industria local, que debe enfrentar mayor competencia y necesita innovar para readaptarse.

Pero, al mismo tiempo, genera oportunidades relevantes: los productores pueden acceder a materias primas y tecnologías que no siempre están disponibles en el país, y los consumidores se benefician con más variedad y mejores precios.

En la medida en que se siga avanzando en la reducción de la presión impositiva sobre la industria nacional, creo que en el mediano plazo esta apertura puede contribuir a ordenar el mercado y potenciar la competitividad.

En cuanto al transporte, ¿qué medios se utilizan para operaciones internacionales?

El marítimo es el más económico, pero también el más lento y el que más riesgos de demoras presenta hoy en día. El aéreo es lo más rápido y simple, pero también lo más caro. El terrestre se aplica a países limítrofes y es económico y relativamente rápido.

Por ejemplo, la mercadería de Asia llega principalmente por barco, salvo urgencias que requieren avión. En cambio, las exportaciones a países vecinos suelen ir por avión o terrestre, dependiendo del caso.

¿Y a nivel nacional cómo fluye la distribución?

Se mueve una gran cantidad de mercadería, especialmente con el crecimiento exponencial que el canal online experimento en los últimos años. El e-commerce multiplicó la demanda de envíos a diferentes puntos del país, y eso genera un gran volumen de operaciones logísticas.

Para cerrar, ¿qué te gustaría destacar?

Me parece muy valioso que se dé visibilidad al detrás de escena de la moda y la logística. Cada producto que llega al consumidor es el resultado del trabajo sincronizado de todas las áreas que integran la cadena de valor, que trabajan diariamente para maximizar la eficiencia operativa, mientras contribuyen a garantizar que diseño se transforme en experiencia de calidad para un consumidor cada vez más exigente.

Yo valoro mucho la voz de todos los miembros de nuestro equipo, porque son ellos los que viven el día a día y aportan una mirada clave. Después, uno combina esa experiencia con la propia y así el conocimiento sigue creciendo.

Al final, este sector no solo mueve productos, sino que conecta personas y posibilita que todo el sistema funcione.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorRetail

Últimas Noticias

Bienestar en logística y comercio exterior: claves para enfrentar el estrés y la hiperconectividad

Marcos Apud, psicólogo, biohacker y wellness coach, comparte hábitos simples que pueden ayudar a los profesionales de las cadenas de suministro a recuperar el equilibrio para vivir y trabajar mejor

Bienestar en logística y comercio

Terminal 4: por paro de capataces no hay operaciones de importación ni exportación

Transportistas y despachantes de aduana advirtieron el cese total de actividades en la dársena norte, con impacto inmediato en la planificación de importadores y exportadores

Terminal 4: por paro de

Cuando nuestra “conversación interna” queda vieja, las decisiones también

Lo que nos decimos en silencio define más de lo que parece, incluso las palabras que usamos moldean cómo pensamos, decidimos y actuamos. Y si esa voz interna no cambia, podemos estar guiándonos con ideas que ya no aplican

Cuando nuestra “conversación interna” queda

Rodajes en movimiento: la logística oculta que sostiene la industria cinematográfica

Trasladar equipos, montar bases de producción y coordinar cortes de calles son parte de la logística que hace posible el cine en cualquier parte del mundo

Rodajes en movimiento: la logística

De la improvisación al sistema: cómo profesionalizar la operación logística

Mariano Castaño, coordinador de operaciones logísticas y PMO en una empresa de retail, comparte su experiencia sobre cómo llevar la logística operativa a un nuevo nivel de eficiencia, estandarización y estrategia

De la improvisación al sistema:
ÚLTIMAS NOTICIAS
El consumo excesivo de proteínas

El consumo excesivo de proteínas preocupa a los expertos

Sorpresa en el mercado: tres consultoras estimaron que la inflación desaceleró en agosto a pesar de la suba del dólar

El Gobierno volvió a subsidiar a los hogares de altos ingresos para que las facturas de luz y gas no presionen la inflación

Un control de rutina en el peaje Cañuelas, un auto robado y armas: tres detenidos

Fin del boom de las cafeterías de especialidad: el consumo cayó más de 15% y empezaron los cierres

INFOBAE AMÉRICA
Universidad peruana anuncia tres nuevas

Universidad peruana anuncia tres nuevas carreras en educación, salud y deporte

Cómo está y qué hace hoy Prince Jackson, el hijo mayor del “Rey del Pop”

Alemania calificó de prematuros los planes de Von der Leyen para enviar tropas europeas a Ucrania

Discrepancias en el binomio de Paz y Lara generan polémica en Bolivia

Ucrania calificó de “fracaso diplomático” de Rusia la declaración de la cumbre con China e India

TELESHOW
Nicola Payne recuerda a Liam

Nicola Payne recuerda a Liam Payne: “Hoy hace un año estábamos tan llenos de esperanza y emoción por lo que los años venideros te traerían”

Wanda Nara lanzó un provocador mensaje en medio de su enfrentamiento con la China Suárez

Charly García y Sting a días de presentar un tema en conjunto: “Lo estoy haciendo a mi manera”

Mica Viciconte se metió en el conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “No me sorprende nada”

Cami Homs renovó su look en pleno embarazo y arrasó con elogios en las redes