La ITF impulsa una agenda global para digitalizar el transporte internacional de mercancías

El documento sostiene que la digitalización, la automatización documental y el intercambio electrónico de datos pueden contribuir a reducir tiempos de tránsito, mejorar la resiliencia logística y aumentar la visibilidad de los flujos internacionales de carga (Foto: IRU)

La digitalización del transporte internacional de mercancías volvió a posicionarse en el centro de la agenda logística global. El Consejo de Ministros del International Transport Forum (ITF) adoptó el pasado 7 de mayo una nueva recomendación política orientada a acelerar la transformación digital de las operaciones transfronterizas, con foco en la interoperabilidad, la seguridad y la eficiencia de las cadenas de suministro.

Si bien las recomendaciones de la ITF no son vinculantes, representan un fuerte consenso político entre los países miembros y funcionan como una guía estratégica para el diseño de políticas públicas vinculadas al transporte, la logística y el comercio internacional en los próximos años.

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El documento sostiene que la digitalización, la automatización documental y el intercambio electrónico de datos pueden contribuir a reducir tiempos de tránsito, mejorar la resiliencia logística y aumentar la visibilidad de los flujos internacionales de carga. Según la ITF, esto permitiría fortalecer la competitividad comercial y favorecer una integración regional más profunda.

Menos papel y más interoperabilidad

Uno de los principales ejes de la recomendación apunta a reemplazar procesos fragmentados y basados en documentación física por sistemas digitales interoperables. El informe plantea avanzar hacia plataformas integradas, intercambio automatizado de datos y documentación electrónica para acelerar los movimientos de mercancías entre fronteras.

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En ese marco, la ITF sugiere que los gobiernos desarrollen estrategias nacionales de digitalización aplicadas específicamente al transporte internacional y al comercio exterior. Entre las iniciativas mencionadas aparecen las ventanillas únicas digitales, los sistemas comunitarios portuarios y los entornos de prueba para operaciones transfronterizas digitalizadas.

El organismo también pone el foco en la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los actores involucrados. El documento recomienda programas de capacitación y reconversión de habilidades digitales tanto para organismos públicos vinculados a aduanas y controles fronterizos como para empresas privadas del sector logístico y del transporte.

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El organismo propone programas públicos de inversión, esquemas de asociación público-privada e integración de componentes digitales en nuevas infraestructuras de transporte (Foto: Shutterstock)

Seguridad, estándares y reconocimiento mutuo

La ITF advierte que la expansión de sistemas digitales en el transporte internacional requerirá avanzar sobre estándares comunes de seguridad y gobernanza de datos. El informe plantea que la información vinculada a la carga debe ser confiable, verificable, trazable y compatible con estándares internacionales.

Entre las recomendaciones incluidas, se destaca la necesidad de establecer marcos legales e institucionales para reconocer la documentación digital como equivalente legal de los documentos físicos. También propone promover arquitecturas digitales abiertas, APIs interoperables y esquemas de reconocimiento mutuo para documentos electrónicos, firmas digitales y programas de operadores confiables.

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Otro de los puntos relevantes es el impulso a estándares semánticos compartidos para evitar que la digitalización genere nuevas fragmentaciones entre plataformas y sistemas. Según la ITF, sin una base común de interpretación de datos, podrían multiplicarse las integraciones bilaterales y las dependencias tecnológicas entre actores de la cadena logística.

Financiamiento y gobernanza para la transformación digital

La recomendación también incorpora un capítulo específico sobre financiamiento de infraestructura digital y desarrollo de capacidades humanas. El organismo propone programas públicos de inversión, esquemas de asociación público-privada e integración de componentes digitales en nuevas infraestructuras de transporte.

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En paralelo, la ITF considera que la gobernanza será un factor clave para evitar decisiones fragmentadas y problemas de coordinación entre organismos y países. Por eso, el documento recomienda fortalecer la cooperación entre agencias estatales, corredores logísticos y actores privados, además de promover el intercambio de datos para mejorar la seguridad y la resiliencia operativa del sistema.

La adopción de esta recomendación se produjo durante la cumbre anual de la ITF realizada en Leipzig bajo el lema “Funding Resilient Transport”, en un contexto donde distintos organismos internacionales vienen acelerando iniciativas vinculadas a la digitalización de cadenas de suministro, facilitación comercial y conectividad logística internacional.

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