Movant LogComex

Alianza Panamá–Brasil: rutas marítimas sostenibles y garantía de neutralidad en el Canal

La cooperación bilateral apunta a optimizar costos logísticos, diversificar corredores estratégicos, reforzar el rol del Canal de Panamá y generar rutas más sostenibles para el comercio exterior

Guardar
El Canal de Panamá, pieza
El Canal de Panamá, pieza clave en el comercio internacional por conectar los océanos Atlántico y Pacífico, se convierte así en un socio estratégico para Brasil, la mayor economía de Sudamérica (Foto: Shutterstock)

Los países latinoamericanos dieron un paso estratégico para fortalecer la integración regional en logística y comercio exterior mediante dos anuncios clave: la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Canal de Panamá y el Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil, y la adhesión formal de Brasil al Tratado de Neutralidad del Canal interoceánico. Ambos gestos consolidan la cooperación bilateral en un contexto de crecientes tensiones globales que impactan en el transporte marítimo.

El acuerdo suscrito busca explorar nuevas rutas para el transporte marítimo brasileño, optimizar costos de exportación y fomentar el intercambio de experiencias en gestión portuaria y logística.

El Canal de Panamá, pieza clave en el comercio internacional por conectar los océanos Atlántico y Pacífico, se convierte así en un socio estratégico para Brasil, la mayor economía de Sudamérica y uno de los principales exportadores de alimentos y materias primas del mundo.

Un Memorando con impacto en la logística regional

El documento fue firmado por el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y representantes de la Federación Nacional de los Trabajadores Portuarios de Brasil. Según la administración del Canal, los principales beneficios serán la exploración de rutas más eficientes, la evaluación de corredores sostenibles y la adaptación a las nuevas regulaciones de descarbonización impulsadas por la Organización Marítima Internacional (OMI).

“Este Memorando fortalece los lazos de cooperación entre Panamá y Brasil, y nos permite avanzar en iniciativas conjuntas de modernización, sostenibilidad y competitividad que aportan valor tanto a nuestra región como al comercio mundial”, declaró el ministro Icaza, en el marco de la visita oficial del presidente panameño José Raúl Mulino a Brasil.

La iniciativa no es menor si se considera que, aunque Brasil no está entre los principales usuarios del Canal —liderados por Estados Unidos, China y Japón—, su estructura exportadora de granos, carne, minerales y productos industriales requiere cada vez más corredores confiables hacia Asia y América del Norte. La búsqueda de optimización de costos logísticos es clave en un país donde el transporte terrestre hasta los puertos ya representa un desafío para la competitividad.

El Canal de Panamá proyecta
El Canal de Panamá proyecta ingresos por más de 5.600 millones de dólares en el año fiscal 2025, un 17,7% más que en 2024, lo que refleja su rol como infraestructura vital para las cadenas globales de abastecimiento (Imagen: Shutterstock)

Brasil se suma al Tratado de Neutralidad del Canal

En paralelo, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció la adhesión de Brasil al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, un compromiso internacional vigente desde 1979 que garantiza que la vía acuática permanezca abierta al tránsito internacional bajo soberanía panameña. Más de 40 países ya forman parte de este tratado, fruto de los históricos acuerdos Torrijos-Carter que permitieron el traspaso del canal a Panamá en 1999.

“Brasil apoya integralmente la soberanía de Panamá sobre el Canal, que desde hace más de 25 años lo administra con garantías de neutralidad y eficiencia”, afirmó Lula, subrayando la importancia del paso interoceánico en un momento que calificó de “crítico” para América Latina, donde el comercio es cada vez más un instrumento de presión en las disputas internacionales.

El presidente Mulino agradeció la decisión brasileña y destacó que la neutralidad del Canal es un tema “emotivo y estratégico” para los panameños. “Fue una lucha de un siglo hasta lograr que ambas partes acordaran el tratado de neutralidad, un documento que asegura el funcionamiento del Canal como vía de tránsito internacional permanente”, señaló.

Un escenario global de desafíos para la logística

El fortalecimiento del vínculo Panamá-Brasil ocurre en un contexto desafiante para el comercio marítimo mundial. La crisis en el mar Rojo, los impactos del cambio climático en la navegación y la presión regulatoria hacia la descarbonización obligan a los países exportadores a asegurar rutas estables y sostenibles. En este marco, la alianza busca no solo abrir alternativas logísticas, sino también avanzar en la modernización tecnológica y ambiental de los corredores marítimos.

El Canal de Panamá proyecta ingresos por más de 5.600 millones de dólares en el año fiscal 2025, un 17,7% más que en 2024, lo que refleja su rol como infraestructura vital para las cadenas globales de abastecimiento. Para Brasil, que en la última década ha consolidado su papel como potencia agroexportadora y proveedor de recursos estratégicos, esta cooperación representa una oportunidad para diversificar sus accesos a mercados y reducir la dependencia de rutas más largas o costosas.

Competitividad, sostenibilidad y geopolítica

La firma del Memorando y la adhesión al Tratado de Neutralidad tienen un triple impacto: competitividad, sostenibilidad y estabilidad geopolítica. Competitividad, porque permiten explorar rutas más rápidas y menos costosas para los exportadores brasileños; sostenibilidad, porque incluyen la evaluación de corredores de menor huella ambiental en línea con los compromisos internacionales; y estabilidad, porque consolidan la neutralidad del Canal como principio fundamental para el tránsito seguro de mercancías en un mundo con crecientes tensiones.

Con estas decisiones, Panamá y Brasil envían una señal clara: en un escenario global marcado por la incertidumbre, la cooperación logística y el respeto a la neutralidad de las infraestructuras críticas son herramientas clave para garantizar el flujo del comercio y el abastecimiento de millones de personas.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorCanal de PanamáTransporte Marítimo

Últimas Noticias

Tormenta de Santa Rosa: un fenómeno con gran repercusión en la logística y el comercio

El clásico temporal de fines de agosto puede provocar interrupciones en el transporte, demoras en entregas y riesgos operativos en múltiples sectores clave

Tormenta de Santa Rosa: un

Experiencia, seguridad y tecnología: claves para contratar transporte en Argentina

Pedro Torres, responsable de compras en una empresa de rental, explica qué protocolos son ineludibles al contratar transportes en Argentina y cómo la experiencia se convierte en un factor determinante

Experiencia, seguridad y tecnología: claves

Movimiento aéreo de mercancías creció 5,5% en julio y Asia lidera la recuperación

La IATA destacó un crecimiento global del 5,5% en julio, con Asia y Europa como motores de la expansión. En contraste, Latinoamérica registró un avance más moderado del 2,4% en la demanda y 3,8% en la capacidad

Movimiento aéreo de mercancías creció

Adaptar la logística a cada producto, a la estacionalidad y a las particularidades del mercado

Miguel Rolón, gerente de operaciones en una empresa comercializadora de pequeños electrodomésticos, resalta cómo el procesamiento, la estacionalidad y los canales de venta definen una estrategia

Adaptar la logística a cada

Más espacio para la carga: nueva disposición amplía la capacidad logística aérea con Brasil

Con más conexiones nacionales e internacionales, la carga aérea gana espacio en la logística argentina y refuerza su papel en sectores estratégicos como farmacéuticos, perecederos y comercio electrónico

Más espacio para la carga:
ÚLTIMAS NOTICIAS
La tormenta de Santa Rosa

La tormenta de Santa Rosa golpeó fuerte en Mendoza y también afectó a provincias del norte y Cuyo: evacuados, granizo y árboles caídos

Elecciones Corrientes 2025, en vivo: con demoras en algunos centros de votación, se abrieron los comicios en toda la provincia

El laboratorio del fentanilo mortal tuvo una orden de clausura en 2019, pero nunca se ejecutó

A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa y cuáles serán las zonas que estarán bajo alerta meteorológica

Elecciones en Corrientes: Valdés apuesta a ganar en primera vuelta y LLA enfrenta su primer test tras el escándalo de los audios filtrados

INFOBAE AMÉRICA
El papa León XIV rezó

El papa León XIV rezó por las víctimas del tiroteo en una escuela católica de EEUU y pidió terminar con la “pandemia de armas”

Xi Jinping y Modi prometieron resolver las diferencias fronterizas en un histórico encuentro en Tianjin: “Socios, no rivales”

Cómo los microbios que habitan las nubes influyen en el clima y afectan la vida en la Tierra

Von der Leyen se reunirá con el primer ministro de Polonia para tratar las garantías de seguridad para Ucrania y cuestiones de defensa

Dónde voto en Corrientes: cómo consultar el padrón para las elecciones de este 31 de agosto

TELESHOW
Khea vuelve a las raíces

Khea vuelve a las raíces del trap en su nuevo EP: la tristeza que lo impulsó y el equilibrio entre exigencia y descanso

La vida de Silvina Luna en fotos: la infancia en Rosario, la explosión mediática y el recuerdo imborrable a dos años de su muerte

Julio Chávez: “Soy profundamente vulnerable a la mirada del otro”

El llamativo video de Antonio de la Rúa en el show de Shakira: aumentan los rumores de acercamiento

La reacción de Vanina Escudero cuando Mirtha Legrand le preguntó si estaba peleada con su hermana