Alianza Panamá–Brasil: rutas marítimas sostenibles y garantía de neutralidad en el Canal

El Canal de Panamá, pieza clave en el comercio internacional por conectar los océanos Atlántico y Pacífico, se convierte así en un socio estratégico para Brasil, la mayor economía de Sudamérica (Foto: Shutterstock)

Los países latinoamericanos dieron un paso estratégico para fortalecer la integración regional en logística y comercio exterior mediante dos anuncios clave: la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Canal de Panamá y el Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil, y la adhesión formal de Brasil al Tratado de Neutralidad del Canal interoceánico. Ambos gestos consolidan la cooperación bilateral en un contexto de crecientes tensiones globales que impactan en el transporte marítimo.

El acuerdo suscrito busca explorar nuevas rutas para el transporte marítimo brasileño, optimizar costos de exportación y fomentar el intercambio de experiencias en gestión portuaria y logística.

El Canal de Panamá, pieza clave en el comercio internacional por conectar los océanos Atlántico y Pacífico, se convierte así en un socio estratégico para Brasil, la mayor economía de Sudamérica y uno de los principales exportadores de alimentos y materias primas del mundo.

Un Memorando con impacto en la logística regional

El documento fue firmado por el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y representantes de la Federación Nacional de los Trabajadores Portuarios de Brasil. Según la administración del Canal, los principales beneficios serán la exploración de rutas más eficientes, la evaluación de corredores sostenibles y la adaptación a las nuevas regulaciones de descarbonización impulsadas por la Organización Marítima Internacional (OMI).

“Este Memorando fortalece los lazos de cooperación entre Panamá y Brasil, y nos permite avanzar en iniciativas conjuntas de modernización, sostenibilidad y competitividad que aportan valor tanto a nuestra región como al comercio mundial”, declaró el ministro Icaza, en el marco de la visita oficial del presidente panameño José Raúl Mulino a Brasil.

La iniciativa no es menor si se considera que, aunque Brasil no está entre los principales usuarios del Canal —liderados por Estados Unidos, China y Japón—, su estructura exportadora de granos, carne, minerales y productos industriales requiere cada vez más corredores confiables hacia Asia y América del Norte. La búsqueda de optimización de costos logísticos es clave en un país donde el transporte terrestre hasta los puertos ya representa un desafío para la competitividad.

El Canal de Panamá proyecta ingresos por más de 5.600 millones de dólares en el año fiscal 2025, un 17,7% más que en 2024, lo que refleja su rol como infraestructura vital para las cadenas globales de abastecimiento (Imagen: Shutterstock)

Brasil se suma al Tratado de Neutralidad del Canal

En paralelo, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció la adhesión de Brasil al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, un compromiso internacional vigente desde 1979 que garantiza que la vía acuática permanezca abierta al tránsito internacional bajo soberanía panameña. Más de 40 países ya forman parte de este tratado, fruto de los históricos acuerdos Torrijos-Carter que permitieron el traspaso del canal a Panamá en 1999.

“Brasil apoya integralmente la soberanía de Panamá sobre el Canal, que desde hace más de 25 años lo administra con garantías de neutralidad y eficiencia”, afirmó Lula, subrayando la importancia del paso interoceánico en un momento que calificó de “crítico” para América Latina, donde el comercio es cada vez más un instrumento de presión en las disputas internacionales.

El presidente Mulino agradeció la decisión brasileña y destacó que la neutralidad del Canal es un tema “emotivo y estratégico” para los panameños. “Fue una lucha de un siglo hasta lograr que ambas partes acordaran el tratado de neutralidad, un documento que asegura el funcionamiento del Canal como vía de tránsito internacional permanente”, señaló.

Un escenario global de desafíos para la logística

El fortalecimiento del vínculo Panamá-Brasil ocurre en un contexto desafiante para el comercio marítimo mundial. La crisis en el mar Rojo, los impactos del cambio climático en la navegación y la presión regulatoria hacia la descarbonización obligan a los países exportadores a asegurar rutas estables y sostenibles. En este marco, la alianza busca no solo abrir alternativas logísticas, sino también avanzar en la modernización tecnológica y ambiental de los corredores marítimos.

El Canal de Panamá proyecta ingresos por más de 5.600 millones de dólares en el año fiscal 2025, un 17,7% más que en 2024, lo que refleja su rol como infraestructura vital para las cadenas globales de abastecimiento. Para Brasil, que en la última década ha consolidado su papel como potencia agroexportadora y proveedor de recursos estratégicos, esta cooperación representa una oportunidad para diversificar sus accesos a mercados y reducir la dependencia de rutas más largas o costosas.

Competitividad, sostenibilidad y geopolítica

La firma del Memorando y la adhesión al Tratado de Neutralidad tienen un triple impacto: competitividad, sostenibilidad y estabilidad geopolítica. Competitividad, porque permiten explorar rutas más rápidas y menos costosas para los exportadores brasileños; sostenibilidad, porque incluyen la evaluación de corredores de menor huella ambiental en línea con los compromisos internacionales; y estabilidad, porque consolidan la neutralidad del Canal como principio fundamental para el tránsito seguro de mercancías en un mundo con crecientes tensiones.

Con estas decisiones, Panamá y Brasil envían una señal clara: en un escenario global marcado por la incertidumbre, la cooperación logística y el respeto a la neutralidad de las infraestructuras críticas son herramientas clave para garantizar el flujo del comercio y el abastecimiento de millones de personas.