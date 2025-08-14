Movant LogComex

Aduana implementa registro digital obligatorio para desconsolidación de carga marítima

La digitalización del trámite permitirá que, en caso de demoras en la respuesta aduanera, la aprobación sea automática, lo que promete optimizar la planificación logística y reducir costos en puerto

La Resolución General 5744/2025 deroga
La Resolución General 5744/2025 deroga la RG 4.915 y comenzará a aplicarse a partir del quinto día hábil posterior a su publicación en el Boletín Oficial (Imagen: Shutterstock)

En un paso más hacia la digitalización de los procesos aduaneros, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso, a través de la Resolución General 5744/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, que en cinco días hábiles la presentación del manifiesto desconsolidado de importación para la vía acuática será obligatoriamente digital.

La medida alcanza a los Agentes de Transporte Aduanero (ATA) desconsolidadores, quienes deberán registrar la documentación a través de los aplicativos web “Gestión de Manifiesto Acuático y Ratificación de Autoría de Manifiesto Acuático”. Una vez cargada y ratificada la autoría, el Sistema Informático MALVINA (SIM) enviará automáticamente la información al servicio aduanero del lugar operativo.

Plazos y aprobaciones automáticas

La normativa fija un plazo de cinco días corridos desde el arribo del buque para completar la registración, presentación y ratificación del manifiesto. El servicio aduanero contará con tres horas para aprobar o rechazar el trámite; si este tiempo transcurre sin respuesta, la aprobación será automática.

La notificación del resultado se realizará mediante el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica (SICNEA). En caso de rechazo, el ATA deberá presentar una nueva solicitud con la documentación rectificada.

Impacto en la cadena logística marítima

El cambio apunta a reducir tiempos operativos en puerto, minimizar la manipulación de documentos en papel y aumentar la trazabilidad de la información. Según ARCA, esta digitalización obligatoria busca “facilitar el comercio y aumentar la certidumbre en la cadena logística internacional”, especialmente en operaciones con carga consolidada que requieren desconsolidación previa a su ingreso formal al mercado local.

La disponibilidad de un flujo electrónico validado y aprobado en plazos cortos permitirá a importadores, operadores portuarios y depósitos fiscales planificar con mayor anticipación la liberación y traslado de las mercancías, reduciendo costos de almacenamiento y evitando congestiones. Además, la medida se alinea con prácticas internacionales que priorizan el intercambio seguro de datos anticipados, fortaleciendo el control y la seguridad en las operaciones sin entorpecer la velocidad de despacho.

En un escenario donde la eficiencia portuaria es clave para la competitividad, la certeza en los plazos y la eliminación de trámites presenciales representan una ventaja para cadenas de suministro que dependen de coordinación milimétrica entre armadores, terminales y transportistas. Esto es particularmente relevante para cargas perecederas o de alto valor, donde cada hora cuenta para mantener la integridad y el valor comercial de los productos.

El cambio apunta a reducir
El cambio apunta a reducir tiempos operativos en puerto, minimizar la manipulación de documentos en papel y aumentar la trazabilidad de la información (Imagen: Shutterstock)

Obligaciones y resguardo documental

Los ATA desconsolidadores deberán archivar y conservar la documentación según la normativa vigente, manteniéndose como depositarios fieles. ARCA podrá requerirla en un plazo no mayor a tres días hábiles, bajo apercibimiento de sanciones previstas en el Código Aduanero, incluyendo sumarios disciplinarios y posibles implicancias penales.

La resolución también actualiza puntos de la RG 5.110 para adaptar los pasos de registro, carga de documentos y ratificación de autoría, incorporando mecanismos de autenticación de alta seguridad, como el uso de dispositivos token.

Entrada en vigencia

La Resolución General 5744/2025 deroga la RG 4.915 y comenzará a aplicarse a partir del quinto día hábil posterior a su publicación en el Boletín Oficial. Desde entonces, el esquema digital dejará de ser optativo y pasará a ser única vía habilitada para la presentación del manifiesto desconsolidado de importación marítima, consolidando un cambio clave en la gestión documental del comercio exterior argentino.

