Nuevo marco normativo facilita la incorporación de drones a la logística y distribución

La nueva legislación impulsa el transporte aéreo liviano como alternativa para mejorar la conectividad y acortar plazos en entornos urbanos y rurales

La flexibilización normativa genera un terreno propicio para que los drones se integren de manera masiva a los procesos logísticos (Foto: Shutterstock)

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) oficializó, mediante la Resolución 550/2025, un cambio de rumbo en la normativa que regula el uso de drones en el país. La medida establece un esquema de desregulación total para aeronaves no tripuladas de menos de 250 gramos, eliminando cualquier requisito de licencias, autorizaciones o cursos para su operación en todo el territorio.

En el panorama logístico, esta iniciativa habilita un escenario de uso más amplio y ágil para la tecnología, permitiendo que operadores, empresas e industrias incorporen esta alternativa a sus procesos sin las demoras y costos asociados a trámites previos.

Además, al eliminar la exigencia de licencia para drones de hasta 25 kilogramos en áreas rurales, se amplía la capacidad para realizar operaciones de mayor alcance y carga en entornos productivos, lo que puede optimizar la distribución, mejorar la conectividad y acelerar la respuesta en distintas etapas de la cadena de suministro.

Un impulso a la modernización logística

La flexibilización normativa genera un terreno propicio para que los drones se integren de manera masiva a los procesos logísticos. Con menos barreras de entrada, las empresas y operadores pueden implementar soluciones de transporte aéreo que agilicen entregas, reduzcan costos y amplíen la cobertura de servicios. Esto resulta especialmente valioso en un contexto en el que la velocidad, la precisión y la adaptabilidad son factores determinantes para la competitividad.

Uno de los campos con mayor potencial es la logística de última milla, donde los drones pueden complementar o reemplazar métodos tradicionales, evitando congestiones y alcanzando zonas de difícil acceso. Este tipo de operaciones no solo beneficia al comercio electrónico y a la distribución urbana, sino también a industrias como la farmacéutica, la alimentaria o la de repuestos, que requieren entregas rápidas y seguras.

Formación y desarrollo de capacidades

Otro de los cambios relevantes es la apertura total en la formación de pilotos de drones. Con la resolución, cualquier instructor o centro de capacitación podrá dictar cursos en todas las categorías, lo que ampliará la oferta formativa y facilitará el acceso a conocimientos técnicos especializados. Este factor puede acelerar la disponibilidad de operadores capacitados para integrar drones en actividades de control de inventarios, inspección de infraestructuras, traslado de insumos y monitoreo de cadenas de suministro.

La descentralización de la enseñanza y la reducción de costos de acceso también podrían impulsar nuevos emprendimientos logísticos, así como servicios especializados para sectores productivos que hasta ahora encontraban limitaciones por la falta de personal formado o por la complejidad de los requisitos regulatorios.

La medida establece un esquema de desregulación total para aeronaves no tripuladas de menos de 250 gramos, eliminando cualquier requisito de licencias, autorizaciones o cursos para su operación en todo el territorio (Foto: Shutterstock)

Alcance en distintos entornos productivos

En áreas urbanas, la operación de drones livianos sin autorización previa facilita el despliegue de redes de entrega rápida y servicios on demand, optimizando la distribución de paquetes, alimentos, medicamentos o documentos urgentes. Esta capacidad no solo reduce los tiempos de entrega, sino que también contribuye a descongestionar el tránsito y a mejorar la eficiencia energética de las operaciones.

En el ámbito rural, la posibilidad de utilizar drones de hasta 25 kilogramos amplía el margen de usos en industrias como la agroalimentaria, la energética o la minera. Desde el abastecimiento de insumos hasta la recolección de muestras y el traslado de productos hacia centros de acopio, el potencial para optimizar tiempos y recursos es significativo. Además, la autonomía operativa que brinda la resolución puede ser clave para conectar comunidades alejadas con centros logísticos y de servicios esenciales.

Una oportunidad estratégica para el sector

La medida posiciona a Argentina en sintonía con las tendencias globales que impulsan el uso intensivo de drones en logística. La regulación más flexible no solo favorece la innovación tecnológica, sino que también puede atraer inversiones y promover alianzas entre empresas, operadores y desarrolladores de sistemas autónomos.

Con este nuevo marco, el país abre su espacio aéreo a soluciones que pueden redefinir el transporte de bienes y servicios, impulsando un salto cualitativo en la forma en que se planifican y ejecutan las operaciones logísticas en Argentina.

