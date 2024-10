Medidas, desafíos y perspectivas para el comercio exterior argentino

Yanina Lojo es consultora en comercio exterior y especialista en normas cambiarias (Foto: Movant Connection)

Cambios normativos, deudas pendientes de la logística y el comercio exterior son algunos de los temas que analiza Yanina en esta entrevista brindada a Movant Connection.

En los últimos meses se implementaron una serie de medidas para simplificar trámites vinculados al comercio exterior. ¿Cómo creés que está impactando eso en el sector?

Los cambios que se llevaron a cabo a partir del cambio de gobierno fueron significativos. En ese proceso se pueden ver eliminaciones de reglamentos técnicos, simplificación de procesos, avances en el sentido de la digitalización para reducir costos y tiempos.

Quizás hoy no se está notando tan claramente porque todavía falta implementar algunas cosas como el famoso pago anticipado, que es tan necesario en el comercio internacional. Pero creo que, en pocos meses, vamos a ver que la actividad del comercio exterior va a empezar a fluir como lo hacía antes y quizás todavía más.

Tengamos en cuenta que más del 70% de las importaciones que se dan en la Argentina tienen como destino la importación de insumos, materias primas y bienes de capital, todo destinado a la producción. Entonces, a medida que la actividad económica se empiece a reactivar, vamos a empezar a ver que los agentes económicos empiezan a demandar cada vez más insumos y eso va a reactivar la importación.

En cuanto a los sectores exportadores, recordemos que, por ejemplo, el campo necesita importar herbicidas, fertilizantes, maquinaria, semillas. En ese marco, si bien en el último tiempo hubo una reducción de aranceles de importación que ayuda mucho, también se están enfrentando factores climáticos y a la caída de los precios internacionales. Sin embargo, a la larga las medidas que se están tomando van a generar que el sector exportador se reactive.

¿Qué deudas pendientes relacionadas al comercio exterior creés que pueden llegar a saldarse en el corto o mediano plazo?

Respecto de las retenciones, hay un compromiso del Presidente, dijo que en cuanto le sea posible va a trabajar sobre eso. Es claro que es una deuda que existe con el sector agropecuario desde hace un montón. Darle ese alivio tributario en este contexto de caída de los precios internacionales de los commodities sería clave.

Por otra parte, no hay plazo respecto al cepo cambiario. La clave de este tema está en alcanzar el momento en el que el Banco Central tenga reservas robustas como para que esta apertura no lo deje expuesto ante cualquier vaivén de la economía.

En relación a eso, creo que amerita señalar que muchas personas pueden pensar que esa cuestión no les afecta, pero no es así. El hecho de que no alcance la plata cuando vas a comprar está vinculado con el cepo, porque hay un montón de productos que quizás hoy estamos pagando a un precio más alto porque el importador tiene que pagar un sobrecargo para poder financiarse en el exterior. Entonces, cuando se elimine esa complicación, quizás los precios se vuelvan más competitivos.

¿Qué desafíos vinculados a la logística identificás en Argentina?

En cuanto a cuestiones estructurales, considero que es importante trabajar en la infraestructura para mejorar la logística. Claramente la Argentina tiene una deuda muy grande en lo que respecta a infraestructura para permitir la entrada y la salida de productos al país. Siempre cuando hablamos de competitividad miramos los derechos y el tipo de cambio, pero en verdad se sostiene en el tiempo a través de la infraestructura.

Por otra parte, no puede ser que el tendido ferroviario en la Argentina no haya avanzado nada en 100 años. El transporte ferroviario para conectar un país tan grande como la Argentina es clave.

Yanina Lojo sostiene que las medidas de simplificación que viene implementando el Gobierno van a impactar de manera positiva en los sectores exportadores, como el campo (Foto: Shutterstock)

También es clave avanzar con el famoso corredor bioceánico que tanto se viene hablando desde hace décadas. El objetivo es conectar desde Brasil hasta Chile, unir los dos océanos. Eso es fundamental y eso nos va a brindar a nosotros herramientas para salir a competir en un mundo donde sabemos que estamos lejos de los grandes centros de consumo y de los grandes centros de distribución de productos.

En el marco de tantos cambios normativos que describiste, ¿qué temas puntuales son los principales a tener en cuenta para los profesionales vinculados al comercio exterior?

Una de las medidas que se dio en el último tiempo y que es significativa para quienes están dentro del comercio exterior es el tema de que se igualó el parking en 90 días para los títulos de ley extranjera y ley nacional. La simplificación de la reducción de los plazos de acceso al mercado único y libre de cambios obliga a mirar detenidamente cuando se hizo la operación, qué tipo de bienes o servicios se importaron y qué tipo de empresa llevó a cabo la operación.

Después es constante la cantidad de reglamentos y simplificaciones que se están dando en cuanto al transporte, hace poco se dio el cambio de todo lo que tiene que ver con la reglamentación del transporte de manera local. Este pequeño cambio tiene un impacto muy grande, porque los costos de traslado de fletes interjurisdiccionales son muy altos y eso resta competitividad.

¿Qué expectativas tenés para el futuro de la economía argentina?

En el corto plazo, se empiezan a ver signos de reactivación en las comparaciones intermensuales de algunos sectores, aún cuando la variación interanual arroja datos negativos. Probablemente diciembre sea un mejor mes, por cuestiones coyunturales como el medio aguinaldo. En ese sentido, creo que el 2025 va a empezar a mostrar otra cara. Primero vamos a ver sectores que empiezan a responder y más en el largo plazo llegará la recuperación.

Por otro lado, creo que hay que empezar también a fomentar las exportaciones del sector industrial para que cada vez sean más los sectores que intervienen y que participan en el comercio exterior. También es importante potenciar las exportaciones de servicios, donde la Argentina tiene un potencial enorme, no sólo por cuestiones coyunturales, sino también por el conocimiento humano que tiene. Ahí creo que tenemos un diferencial que podría ayudar a potenciar el posicionamiento global de la Argentina.