Quizás al primer día de trote no duela nada, pero al día siguiente las piernas pueden molestar hasta para caminar. Ahí es cuando hay que saber parar y tomarse el descanso que el cuerpo pida. No es aconsejable pasar de no hacer nada a correr todos los días: la transición debe ser lenta. Lo ideal es no dejar de golpe lo que se estaba haciendo si se ejercitaba con otros métodos: ir alternando las rutinas de cuarentena con las nuevas salidas permitidas aumentando el tiempo, la intensidad, y la frecuencia de forma progresiva hasta volver a la planificación que se llevaba antes del aislamiento.