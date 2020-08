Ante todo, porque creo que el agua no lastima, y porque chapotear y sentir el agua en la cara me conecta con la diversión, me trae de vuelta esos momentos de la niñez en donde ensuciarse y mojarse no eran grave. También confieso que me hace sentir algo poderosa. Y eso me gusta. Disfruto las plazas vacías, las calles o veredas que muchas veces se vuelven solo mías. Y cuando termino y entro a casa empapada, me siento más fuerte. Y contenta por haber entrenado, por haberle ganado a la pereza y a la comodidad. Creo que si uno está sano, tomando ciertos recaudos se puede correr igual con lluvia y disfrutar mucho la experiencia. Además, quienes participamos de carreras sabemos que rara vez estas se cancelan por lluvia, y es bueno estar entrenado en climas adversos, para que no nos tomen por sorpresa en un evento importante.