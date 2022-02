La Organización Mundial de la Salud define a la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social (Reuters)

El éxito y el fracaso son dos impostores.

Estamos transitado un cambio en todos los aspectos de nuestras vidas a consecuencia de la pandemia que comenzó en el 2020, en el que no se garantizó el derecho a la salud.

En los países subdesarrollados o en vías de desarrollo algunos dirigentes por sus intereses personales vulneraron la salud de los ciudadanos, que incluye la salud mental.

No se ha evaluado el impacto de cómo se abordó esta pandemia en la que se diluyeron las ayudas que se dieron de manera irregular, en las quizás el mayor daño fue el cierre de las escuelas; hipotecamos algo que no podremos pagar, que no se recupera.

Se le dio una épica, un relato a algunas de las medidas sanitarias que rozan la inmoralidad. Algunos dirigentes demostraron que son privilegiados para con ellos y para sus amigos no respetando ni haciendo honor a su cargo y en consecuencia priorizaron sus propios intereses. ¿Entenderán que es un éxito o un fracaso?

Entre tantas incoherencias, llama la atención cómo se sigue tratando la problemática del consumo de droga en Argentina , siendo que se trata como delincuente al consumidor y no como un enfermo. Parece que siempre miramos para otro lado, la ley de droga vigente demostró su fracaso y hay que dar lugar a un nuevo enfoque.

Es por ello necesario hacer una aproximación contemporánea al concepto de salud, partiendo de la creación misma de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la define como “un estado de completo bienestar físico, mental y social”, no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades. Son sus requisitos: la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad.





