La foto de Bill McElligot, un camionero canadiense de 69 años, recientemente se acaba de volver viral por convertirse posiblemente en el argumento más convincente para usar protector solar con mayor frecuencia. La instantánea publicada por "The New England Journal of Medicine" en 2012 y que ha cobrado importancia recientemente muestra una marcada diferencia entre el lado derecho y el izquierdo del rostro del afectado. Este último se ve claramente más envejecido, con arrugas y manchas, increíblemente parece 20 años más viejo que la otra mitad. De acuerdo con la revista médica, se trata de una dolencia conocida como dermatosis unilateral, que en este caso en concreto fue producto de los casi 28 años que el sexagenario trabajó como camionero, y durante los cuales la parte izquierda de la cara -la del lado de la ventana- estuvo expuesta regularmente a los rayos ultravioleta del sol.