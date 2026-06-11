Una experta analiza el encuentro de la reina Sofía y las infantas con el papa León XIV: “Es el puente entre varias generaciones de la familia”

La reina Sofía, las infantas Elena y Cristina y sus hijos junto el papa León XIV en la Nunciatura Apostólica. (EFE).

La histórica visita del papa León XIV a España se ha enmarcado en importantes encuentros institucionales, celebraciones multitudinarias y numerosas imágenes de gran simbolismo. Sin embargo, entre todos los momentos que ha dejado el viaje apostólico, uno de los más comentados ha sido la audiencia privada que el pontífice mantuvo con la reina Sofía, las infantas Elena y Cristina, y tres de sus nietos en la Nunciatura Apostólica de Madrid.

La reunión, celebrada en un ambiente mucho más íntimo que los grandes actos oficiales de la agenda papal, permitió contemplar una fotografía poco habitual de los Borbones. Lejos de los protocolos más rígidos, la cita permitió a las hermanas de Felipe VI disfrutar del privilegio junto a algunos de sus hijos, Victoria Federica y Pablo y Pablo y Miguel Urdangarin. Durante la conversación se produjeron momentos distendidos, comentarios sobre familiares ausentes e incluso un intercambio de regalos por parte del pontífice.

PUBLICIDAD

Para la experta en marca personal de autoridad Ana Jiménez, la instantánea transmite un mensaje muy concreto: legado. A su juicio, el encuentro es mucho más que una cita con motivo religioso: “Más allá del significado espiritual o institucional de la audiencia, lo que realmente proyecta esta fotografía es continuidad generacional”. Y afirma que la Corona encuentra su legitimidad ”en la permanencia y en la capacidad de transmitir su historia de una generación a otra”.

La presencia de la reina Sofía adquiere un papel central dentro de esa lectura. La emérita, que a lo largo de su vida ha conocido a numerosos pontífices y ha mantenido una estrecha relación con el Vaticano, aparece como el nexo que une distintas etapas de la historia de la Corona. “La reina Sofía funciona como eje narrativo de la imagen. No está presente únicamente como reina emérita, sino como una figura vertebradora que conecta pasado, presente y futuro. Es el puente entre varias generaciones de la familia”, apunta la especialista.

PUBLICIDAD

La audiencia tuvo además un componente familiar especialmente visible. Pero uno de los instantes que más atención despertó fue la petición realizada por la infanta Cristina, quien solicitó varios rosarios adicionales para algunos de sus hijos y para Froilán, ausentes en la reunión. Un gesto que generó debate por producirse ante las cámaras y desafiar el protocolo, aunque también fue interpretado por muchos como una muestra de cercanía y espontaneidad.

Durante la cita privada, la infanta Cristina ha desafiado el protocolo con el papa León XIV para pedir regalos para Froilán y sus hijos (EFE)

Precisamente esa naturalidad es uno de los aspectos que Ana Jiménez considera más relevantes desde el punto de vista comunicativo. “La fotografía tiene una composición muy humana. La pequeña mesa, la cercanía física entre los asistentes y la ausencia de una puesta en escena excesivamente protocolaria generan una sensación de conversación auténtica y de vínculo familiar”, explica.

PUBLICIDAD

Según la experta, la diferencia entre esta imagen y otras habituales en encuentros de alto nivel resulta evidente: “No parece una fotografía diseñada para imponer autoridad o distancia. Da la sensación de estar construida para conectar emocionalmente”. Además, otro elemento que destaca es el protagonismo de las infantas Elena y Cristina, dos figuras que habitualmente permanecen en un segundo plano frente a la atención mediática que reciben los reyes Felipe VI y Letizia o la princesa Leonor. “Encuentros como este recuerdan que la narrativa de la familia real es mucho más amplia. Las infantas representan experiencia, continuidad y memoria institucional”, sostiene.

Por otro lado, la presencia de los nietos también aporta una lectura interesante. Según Jiménez, la presencia de los nietos presenta la evolución natural que experimentan las monarquías modernas. “Las nuevas generaciones ya no responden necesariamente a los mismos patrones que sus antecesores. Algunos están vinculados al deporte, otros al ámbito social o a la comunicación. Reflejan una realidad más diversa y contemporánea, y eso también habla de la capacidad de adaptación de la propia institución”, explica.

PUBLICIDAD

El papa León XIV y la reina Sofía, a su llegada a la catedral de la Almudena de Madrid este lunes, donde se celebra oración y un homenaje a la Virgen de la Almudena en honor a la patrona de Madrid. (EFE/ María Aguilella Pardo).

El contraste con Felipe y Letizia

La imagen proyectada durante esta audiencia contrasta además con la ofrecida en los actos oficiales protagonizados durante los últimos días por Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Mientras esas apariciones estaban marcadas por el protocolo y la representación de la monarquía, el encuentro de la reina Sofía con León XIV permitió observar una dimensión mucho más familiar.

La elección de vestuario reforzó igualmente ese simbolismo. Doña Sofía hizo uso del llamado ‘privilegio de blanco’ reservado a determinadas reinas católicas en sus encuentros con el papa, mientras que las infantas optaron por estilismos sobrios en negro y Victoria Federica eligió un conjunto también oscuro de líneas sencillas.

PUBLICIDAD

Para Ana Jiménez, la fotografía resume perfectamente la evolución de la comunicación institucional moderna: una combinación de tradición, cercanía y continuidad. “Lo que vemos es una familia que mantiene su dimensión histórica, pero que al mismo tiempo intenta conectar con la sociedad desde una imagen más humana. Esa mezcla entre legado y proximidad es probablemente el mensaje más poderoso que deja este encuentro”, concluye.