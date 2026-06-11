James Rodríguez se ilusiona con la final y Lorenzo promete “el mejor Mundial posible” tras llegada de Colombia a México

James Rodríguez y Néstor Lorenzo hablaron tras la llegada de la Selección Colombia a Guadalajara, donde el equipo iniciará su preparación para el Mundial 2026. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Selección Colombia ya se encuentra en México para afrontar el Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo aterrizó este miércoles en Guadalajara, ciudad que servirá como base de operaciones durante la fase de grupos del certamen.

Tras completar su preparación en Estados Unidos, la delegación colombiana llegó al Aeropuerto Internacional de Guadalajara y se trasladó posteriormente a la Academia AGA de Atlas, sede de concentración del combinado nacional durante su estadía en territorio mexicano.

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A su llegada, el capitán James Rodríguez y el seleccionador Néstor Lorenzo atendieron a los medios de comunicación y compartieron sus impresiones sobre el inicio de la participación de Colombia en la Copa del Mundo.

James Rodríguez: “¿Por qué no soñar con una gran final?”

Uno de los temas que marcó las declaraciones del capitán colombiano fue la expectativa que existe dentro del grupo de cara al torneo.

James Rodríguez, quien disputará su tercera Copa del Mundo con la Selección Colombia, destacó el ambiente que se vive en el plantel y aseguró que el equipo tiene argumentos para aspirar a objetivos importantes.

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“Este grupo tiene muchos sueños y muchas ganas. Hay talento y calidad. ¿Por qué no soñar con una gran final? Es algo que todos queremos también”, afirmó el mediocampista ante la prensa en Guadalajara.

El jugador también se refirió al significado que tiene para él volver a disputar un Mundial y aseguró que atraviesa una etapa positiva de su carrera.

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“Estoy feliz de jugar mi tercer Mundial. Es un sueño grande, pasa el tiempo y todavía se da esa sonrisa de todo el mundo y estoy feliz de estar acá”, señaló.

Asimismo, resaltó la fortaleza del grupo que afrontará la competición.

“Este Mundial llega en un buen momento de mi vida. Siempre confío porque tenemos un buen grupo humano, que siempre quiere ganar. Eso siempre se ve”, agregó.

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James Rodríguez aseguró que la Selección Colombia tiene el talento y la calidad para aspirar a grandes objetivos en la Copa del Mundo. - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El mensaje del capitán a la afición colombiana

Durante su atención a los medios, James también envió un mensaje a los seguidores de la Selección Colombia y pidió respaldo para el equipo durante el campeonato.

“Que crean siempre, que confíen mucho en que nosotros vamos a darlo todo para hacer las cosas bien”, manifestó.

El volante también recordó el apoyo recibido durante la Copa América y destacó la importancia de mantener la unión entre el equipo y la afición durante el Mundial.

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James respaldó la candidatura de Luis Díaz al Balón de Oro

Otro de los temas abordados por el capitán colombiano fue el presente de Luis Díaz, una de las principales figuras de la Selección.

Consultado sobre la posibilidad de que el extremo colombiano aspire al Balón de Oro, James consideró que el atacante atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

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“Claro, ¿por qué no? Está en el top-5. Lucho ha hecho una temporada única. Si llega a una gran final y podemos quedar campeones, ¿por qué no el Balón de Oro?”, afirmó.

James Rodríguez destacó la temporada de Luis Díaz y consideró que puede competir por el Balón de Oro. - crédito FCF

Néstor Lorenzo apunta a hacer “el mejor Mundial posible”

Por su parte, el seleccionador Néstor Lorenzo expresó su satisfacción por el inicio de la concentración en México y destacó el trabajo realizado durante el proceso que llevó a Colombia a la Copa del Mundo.

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“La verdad, muy feliz de estar acá con todo el grupo, muy agradecido con Dios que nos permite estar acá y también con la gente que nos despidió de la mejor manera el otro día en Bogotá”, declaró el entrenador.

Lorenzo afrontará su primera Copa del Mundo como director técnico principal de Colombia, luego de haber integrado el cuerpo técnico de José Pékerman en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

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En ese sentido, recordó la influencia que tuvo el experimentado entrenador argentino en su formación profesional.

“He aprendido mucho de José y de toda la experiencia que ha tenido, tanto en la Selección Argentina como jugador y como entrenador, como acá en los dos mundiales en que participamos con José”, señaló.

Sobre los objetivos deportivos de Colombia en el torneo, el técnico aseguró que el grupo trabajará para lograr la mejor actuación posible.

“Que me toque estar acá es algo muy lindo y voy a dar todo, estoy dando todo para hacer el mejor Mundial que podamos”, afirmó.

Néstor Lorenzo afirmó que trabajará junto a su cuerpo técnico para que Colombia haga la mejor presentación posible en el Mundial. - crédito REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Lorenzo entregó parte de tranquilidad sobre Jhon Córdoba

El entrenador también fue consultado por la situación física del delantero Jhon Córdoba, quien ha presentado molestias en un tendón durante los últimos días.

Según explicó Lorenzo, el atacante ya se reintegró a las actividades junto al resto de sus compañeros.

“Va día a día, como es un tendón, es un tema que lo vamos manejando a diario, pero ya hoy entrenó con el grupo”, indicó.

Además, explicó que el cuerpo técnico decidió otorgar una jornada de descanso antes del viaje a México con el objetivo de equilibrar las cargas físicas de los jugadores tras los amistosos de preparación.

Colombia's forward #24 Jhon Cordoba eyes the ball during the Conmebol 2024 Copa America tournament semi-final football match between Uruguay and Colombia at Bank of America Stadium, in Charlotte, North Caroline on July 10, 2024. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Colombia prepara su debut ante Uzbekistán

Tras su llegada a Guadalajara, la Selección Colombia iniciará los entrenamientos en la Academia AGA de Atlas, donde ultimará detalles para su estreno en el Mundial.

El equipo nacional debutará el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo K que se disputará en el estadio Azteca de Ciudad de México.

Antes de ese compromiso, el plantel realizará varias sesiones de trabajo en Guadalajara y volverá a tener contacto con la prensa el 16 de junio, durante la rueda de prensa oficial previa al encuentro.