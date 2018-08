Mantienen vivo el romance pasando juntos tiempo de calidad y sin cortarse en mostrar muestras de afecto en público. El actor dijo en una entrevista que le encanta la pasión de Keely: "Tiene esa fuerza sin la que yo no sería capaz de vivir. Cuando me mira, me siento débil". La pareja tiene dos hijos juntos, Dylan de 21 años y Paris de 17.