Si uno no tiene claro el modelo que va a elegir y debe asesorarse, lo ideal es visitar tiendas especializadas en calzado de running, y si el vendedor es corredor, ¡mejor! Muchos vendedores no tienen idea de las características del calzado que debe priorizar cada persona de acuerdo a su físico y al uso que le va a dar. Un tema no menor es el presupuesto, porque las zapatillas buenas no son baratas. Pero muchas veces se consiguen modelos anteriores a precios super razonables y se puede comprar hasta a la mitad del valor que cuesta un modelo nuevo solo porque es nuevo, y sin resignar calidad. Otra opción es la venta online que en general ofrece muchas promociones y descuentos. Frente a esta alternativa lo mejor es primero asesorarse y probarlas en otro lado y recién una vez que estamos seguros de cuál es el modelo y el número adecuados para nosotros, comprar online. El calzado no es algo que debamos elegir por apariencia o precio comprando por

catálogo sin probarlo antes.