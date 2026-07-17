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Detención de Ernesto Ruffo es una cortina de humo a favor de Marina del Pilar, acusa la oposición

El PAN y Somos MX consideraron que la detención de Ernesto Ruffo es una “cortina de humo” para no hablar de los audios de la gobernadora de Baja California

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Jorge Romero habló sobre la detención de Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @JorgeRoHe
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, habló sobre la detención de Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @JorgeRoHe

El Partido Acción Nacional (PAN) y el nuevo instituto político, Somos MX, consideraron que la detención del exgobernador, Ernesto Ruffo, es una “cortina de humo” a favor de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

La detención del primer gobernador de oposición de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ocurrió mientras la mandataria morenista de dicha entidad, Marina del Pilar, enfrenta serios problemas por la difusión de unos audios que la exhiben intentando negociar con las autoridades de Estados Unidos para no enfrentar algún proceso legal en ese país.

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En consecuencia, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, compartió un video en sus redes sociales en el que aseguró que confía en que Ernesto Ruffo sabrá explicar y defenderse de las acusaciones, y ejercerá su defensa “con base en un estado real de derecho”.

Sin embargo, Romero Herrera también afirmó que en Acción Nacional no son tontos, pues, desde su punto de vista, la detención del exgobernador es un “distractor” y un “hecho orquestado” por el gobierno de la 4T para que no se hable de los señalamientos que enfrenta Del Pilar Ávila.

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PAN exige que también detengan a Rubén Rocha y a Marina del Pilar

Previo a la publicación del video del dirigente panista, el blanquiazul compartió una nota informativa en la que aceptó la detención de Ernesto Ruffo, pero también exigió que el gobierno federal aplique el mismo criterio contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y, por supuesto, Marina del Pilar.

Ya que ambos gobernadores de Morena enfrentan “graves señalamientos públicos” y, hasta ahora, las autoridades federales “no han actuado aún con pruebas contundentes”.

La gobernadora de Baja California Marina del Pilar está envuelta en un escándalo por unos audios difundidos. Crédito: X/ @MarinadelPilar
La gobernadora Marina del Pilar está envuelta en un escándalo por unos audios difundidos. Crédito: X/ @MarinadelPilar

Somos MX califica como “atropello” detención de Ruffo Appel

El nuevo partido político Somos MX fue más lejos tras lo ocurrido la tarde de este jueves, al considerar que la captura de Ernesto Ruffo fue un “atropello”. Al tiempo que exigió la liberación de su también consejero consultivo.

Somos MX sostuvo, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, que la detención tiene como objetivo desviar la atención del escándalo que enfrenta Marina del Pilar por los audios dados a conocer por el periodista Héctor de Mauleón en los días recientes.

También creen que lo ocurrido con el político panista busca ser una cortina de humo en favor de los funcionarios de Morena que enfrentan acusaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“En meses anteriores, Ruffo Appel explicó detalladamente ante las autoridades y ante los medios de comunicación lo irracional e inconsistente de tales acusaciones, puesto que la empresa de la que es socio está avalada por aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía.

“Asimismo, como el propio Ruffo Appel lo ha declarado, la empresa de la que es socio tiene como actividad principal los trámites y gestiones aduanales de productos que otras empresas y/o particulares quieren introducir al país”, expresó Somos México, en un comunicado.

El nuevo partido, Somos MX, exige liberación del exgobernador Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @SomosMxMexico
El nuevo partido, Somos MX, exige liberación de Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @SomosMxMexico

El instituto político remató su boletín recordando el presunto daño al erario que ha causado el huachicol fiscal y que los responsables de ese delito no están en la sociedad civil.

“Lo decimos con toda claridad, los huachicoleros fiscales no están en la sociedad civil, en el sector empresarial o en la oposición. Los responsables del desfalco de más de 600 mil millones de pesos, el más grande de la historia de México, siguen operando y están protegidos desde el poder con total impunidad porque son y siguen siendo los financiadores de las campañas ilegales de Morena y sus aliados”, sentenció el partido.

¿Por qué detuvieron a Ernesto Ruffo?

Este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimento una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Fue detenido por fuerzas federales. Crédito: FGR
Fue detenido por fuerzas federales. Crédito: FGR

Lo anterior, como parte de una investigación por huachicol fiscal abierta desde 2025 por operaciones atribuidas a una empresa que el político fundó –Ingemar S.A. de C.V.-- y que obtuvo autorización para importar 500 millones de litros de gasolina y diésel.

Entre tanto, la oposición no se tragó el cuento tras la detención de Ernesto Ruffo y acusaron a la 4T de orquestar una “cortina de humo” en favor de la polémica gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

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