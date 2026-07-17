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Agustina Gandolfo mostró el chat con Lautaro Martínez que anticipó el pase a la final: “Mañana será un gran día”

La influencer compartió el mensaje que el delantero le envió antes de la semifinal, horas antes de marcar el gol del triunfo y desatar una ola de reacciones

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Lautaro Martínez le escribió a Agustina Gandolfo antes del partido con Inglaterra que volverían a jugar una final del Mundial 2026 (REUTERS)
Lautaro Martínez le escribió a Agustina Gandolfo antes del partido con Inglaterra que volverían a jugar una final del Mundial 2026 (REUTERS)

La noche del martes, con la semifinal del Mundial 2026 a pocas horas, Lautaro Martínez le escribió un mensaje a Agustina Gandolfo que, al día siguiente, adquirió una dimensión que pocos anticipaban. “Bueno amor mío te amo mucho descansa, mañana será un gran día y volveremos a jugar otra final del mundo”, le escribió el delantero a su mujer, en la previa del encuentro ante Inglaterra en Atlanta. Menos de 24 horas después, el “Toro” entró al campo en el segundo tiempo y marcó de cabeza el 2-1 que clasificó a Argentina a la final del Mundial 2026 frente a España.

Agustina Gandolfo publicó en Instagram el chat con Lautaro Martínez y la reacción se volvió viral entre los seguidores de la Selección argentina
Agustina Gandolfo publicó en Instagram el chat con Lautaro Martínez y la reacción se volvió viral entre los seguidores de la Selección argentina

Gandolfo publicó la captura del chat en su cuenta de Instagram junto al caption “SOY HINCHA DE LA SELECCIÓNNNNN. Gracias por hacernos vivir esto, te amamos con todo nuestro corazón”, con diferentes imágenes suyas alentando y una mención directa a su marido. La publicación acumuló más de 190.000 “me gusta” y desató una catarata de comentarios. Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, respondió con emojis de la bandera de argentina, que cosecharon 3.495 “me gusta”. Caro Calvagni, casada con Nicolás Tagliafico, sumó un “VAAAMOOOOOOOSSSS” con corazones. Y el propio Lautaro apareció en los comentarios con una frase que sintetizó todo: “Por ustedes la vida”.

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Gandolfo había vivido las horas previas al partido con una mezcla de ansiedad y euforia que canalizó en el gimnasio. “Imposible no estar cebada”, había escrito junto a un video mientras entrenaba, antes de que llegara el momento de acompañar al equipo en el estadio. La mañana del partido mostró otra faceta: desde la cama del hotel, con el estadio visible a través de la ventana, compartió una foto sin texto, solo un corazón blanco. La postal contrastaba con los nervios de la noche anterior y retrataba el clima de calma tensa que precede a los partidos de mayor peso en un torneo mundial.

Lautaro Martínez dijo que soñó con ese gol desde que su padre le compró los primeros botines y recordó el apoyo de su madre tras dejar Bahía Blanca (REUTERS)
Lautaro Martínez dijo que soñó con ese gol desde que su padre le compró los primeros botines y recordó el apoyo de su madre tras dejar Bahía Blanca (REUTERS)

El gol de Lautaro llegó en el minuto 91, tras un centro de Lionel Messi desde el costado derecho. El delantero del Inter de Milán conectó con la cabeza en el segundo palo y selló la remontada después de que Anthony Gordon había abierto el marcador para Inglaterra a los 55 minutos. Según informó Vía País, antes de ingresar al campo el propio Lautaro les había dicho a algunos compañeros que iba a convertir el gol de la victoria. Al terminar el partido, con la emoción todavía a flor de piel, recordó a quienes estuvieron desde el principio: “Desde que mi papá me compró el primer par de botines soñé con hacer este gol”, dijo al hablar de su padre, Mario Martínez. También mencionó a su madre, Karina: “Nunca dejó de tenderme la cama, incluso cuando me fui de Bahía Blanca a vivir a la pensión de Racing”.

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Junto a ese círculo familiar, Lautaro volvió a remarcar el lugar que ocupa Gandolfo en su carrera. La pareja atravesó juntos el Mundial de Qatar 2022, donde el delantero convivió con lesiones, no pudo convertir goles y perdió la titularidad. Ese proceso de reconstrucción tuvo en Agustina, y en sus hijos Nina y Theo, un sostén cotidiano. El propio futbolista lo reconoció en reiteradas ocasiones: convertirse en padre le cambió la perspectiva y su familia se transformó en el lugar donde encuentra equilibrio frente a las exigencias del fútbol de alta competencia.

Una mujer, una niña y un niño posan sonrientes, todos vestidos con camisetas de la selección argentina, en el interior de un edificio con escaleras
Lautaro Martínez destacó que Agustina Gandolfo y sus hijos Nina y Theo fueron un sostén en su reconstrucción después del Mundial de Qatar 2022

Un detalle en una foto publicada días atrás también había llamado la atención de los seguidores de la pareja. Tras la clasificación a cuartos de final, Gandolfo compartió una imagen junto a Lautaro en las tribunas del estadio, abrazados y a punto de besarse con el campo vacío de fondo. Lo que los usuarios notaron fue que ambos llevaban una cinta roja: él en el tobillo derecho, ella en la muñeca. El accesorio, asociado popularmente con la protección contra las malas energías, generó comentarios entre los fanáticos, que lo sumaron a la lista de cábalas que rodean al equipo en este torneo. “Vamos mi amor, un pasito más”, había escrito Gandolfo al publicar esa postal.

La historia de la pareja arrancó en 2018, poco antes de que Lautaro emprendiera su etapa en el Inter. Desde entonces, Gandolfo construyó una carrera propia en Italia y en Argentina: estudia Nutrición de manera virtual, tiene millones de seguidores en Instagram con contenido sobre alimentación y estilo de vida, y junto a su marido invirtieron en un viñedo en Mendoza y abrieron Coraje Milano, un restaurante en Milán que combina gastronomía argentina e italiana. En mayo de 2023 se casaron a orillas del lago de Como. Nina nació en marzo de 2021 y Theo en agosto de 2023.

Argentina jugará la final del domingo 19 de julio ante España en el New York/New Jersey Stadium, a las 16 horas. Lautaro Martínez, que ya le había anticipado a su mujer la noche anterior que sería un gran día, llegará al partido decisivo como uno de los goleadores del torneo.

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