Fernando Dente habló por primera vez tras las acusaciones de Tomás Dente: “Me siento un irresponsable”

El conductor explicó que no pretende alimentar versiones sobre el conflicto familiar y remarcó que el asunto involucra a muchas personas, por lo que eligió la cautela y la reserva (Video: LAM/ América TV)

Luego de elegir hermetismo, Fernando Dente habló en LAM (América TV) luego de su mediático enfrentamiento con su hermano Tomás Dente. El actor decidió no salir a responder las acusaciones lanzadas por el periodista, quien entre varias acusaciones aseguró que él le impidió trabajar en un canal de televisión e incluso deslizó que su hermano esparcía rumores donde lo vinculaba con situaciones de abuso.

A lo largo de la nota, el director del musical Hairspray insistió en que la exposición pública de estas disputas no resulta constructiva para nadie. Cuando le consultaron si consideraba oportuno responder o desmentir los rumores que circularon. “Es mi hermano, es todo lo que voy a decir”, repitió, a lo largo de la entrevista asegurando que su postura era eligir el silencio como forma de cuidado y defensa.

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Incluso, expresó su preocupación: “Me parece que es un tema... hasta social, y me siento un irresponsable hablando así de un tema que afecta a tantas personas”. De este modo, dejó en claro que su decisión de guardar silencio está motivada tanto por el respeto a su hermano como por la sensibilidad del asunto.

“Es mi hermano. Es todo lo que voy a decir”, repitió Fernando Dente a lo largo de la entrevista sobre el escándalo con su hermano Tomás Dente (LAM, América TV)

El vínculo fraterno, a pesar de los roces, sigue siendo el eje sobre el que Fernando intenta apoyarse. Reconoció que el ciclo de peleas y reconciliaciones con Tomás es una constante en su vida: “Esto hace muchos años que viene sucediendo y todos los años siempre algún episodio sucede, es casi como periódico”. En medio de la tormenta, explicó que su manera de encontrar equilibrio es repetirse mentalmente el lazo sanguíneo que los une, lo que le permite no perder de vista la importancia del perdón y la comprensión.

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El conductor también recordó la entrevista que marcó un antes y un después en su vida personal, cuando hizo pública su historia familiar. En ese momento, según relató, la experiencia fue liberadora y le permitió despojarse de una carga emocional. “A mí si algo me pesa, siempre que no esté jodiendo a otro, voy a hacerlo”, sostuvo, evidenciando su filosofía de vida centrada en la autenticidad y el respeto por los demás.

Fernando, sobre Tomás Dente: “Esto hace muchos años que viene sucediendo y todos los años siempre algún episodio sucede, es casi como periódico”

Sobre los padres fallecidos, volvió a enfatizar que nunca los expuso de forma negativa y que, a pesar de las dificultades, prefiere recordarlos con afecto. “Los honro a los dos todos los días”, señaló, dejando en claro que la memoria familiar sigue viva, incluso en medio de los conflictos actuales. “Nunca dije que mi papá era un monstruo”, remarcó, enfático

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Al referirse a su madre, el actor buscó desdramatizar el pasado: “Ojalá se hubiera enamorado del profesor de educación física, pero fue el cura”. Esta frase, cargada de humor, sirvió para distender una charla atravesada por temas sensibles. Sobre su padre biológico, fue tajante al decir: “Pobre hombre, el único que vive, no le vamos a complicar la vida. Ya está”.

La decisión de Fernando Dente de no responder a las acusaciones de su hermano generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron su discreción y su intento de preservar la intimidad, otros reclamaron mayor claridad ante las graves afirmaciones de Tomás.

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Fernando Dente (36) junto a sus hermanos, Lucas (49), Guido (45) y Tomás (46)

En el entorno de los hermanos, el silencio de Fernando también fue interpretado como una forma de proteger a otros integrantes de la familia, evitando una escalada que podría dañar a terceros. El conductor dejó en claro que, pese a las diferencias, no está dispuesto a convertir la disputa en un tema de debate nacional.

La decisión de hablar llega luego de la aparición de Guido Dente, otro de los cuatro hermanos, que dio su testimonio. “Estoy podrido que se inventen cosas de mi familia”, se lamentó. “Hace diez años están fabulando, mintiendo. Llega un punto que me meten —y disculpame la palabra— el dedo en el culo. Y ya estoy podrido que se fabule y se invente cosas de mi familia que no son”, aseguró, luego de aclarar que tiene vínculo con sus dos hermanos, pero por separado.

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