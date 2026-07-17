Teleshow

Fernando Dente habló por primera vez tras las acusaciones de Tomás Dente: “Me siento un irresponsable”

El actor explicó en LAM que no pretende alimentar versiones sobre el conflicto familiar. “Es mi hermano”, repitió, luego de atribuirle graves acusaciones

Guardar
Google icon
El conductor explicó que no pretende alimentar versiones sobre el conflicto familiar y remarcó que el asunto involucra a muchas personas, por lo que eligió la cautela y la reserva (Video: LAM/ América TV)

Luego de elegir hermetismo, Fernando Dente habló en LAM (América TV) luego de su mediático enfrentamiento con su hermano Tomás Dente. El actor decidió no salir a responder las acusaciones lanzadas por el periodista, quien entre varias acusaciones aseguró que él le impidió trabajar en un canal de televisión e incluso deslizó que su hermano esparcía rumores donde lo vinculaba con situaciones de abuso.

A lo largo de la nota, el director del musical Hairspray insistió en que la exposición pública de estas disputas no resulta constructiva para nadie. Cuando le consultaron si consideraba oportuno responder o desmentir los rumores que circularon. “Es mi hermano, es todo lo que voy a decir”, repitió, a lo largo de la entrevista asegurando que su postura era eligir el silencio como forma de cuidado y defensa.

PUBLICIDAD

Incluso, expresó su preocupación: “Me parece que es un tema... hasta social, y me siento un irresponsable hablando así de un tema que afecta a tantas personas”. De este modo, dejó en claro que su decisión de guardar silencio está motivada tanto por el respeto a su hermano como por la sensibilidad del asunto.

tomás dente fernando
“Es mi hermano. Es todo lo que voy a decir”, repitió Fernando Dente a lo largo de la entrevista sobre el escándalo con su hermano Tomás Dente (LAM, América TV)

El vínculo fraterno, a pesar de los roces, sigue siendo el eje sobre el que Fernando intenta apoyarse. Reconoció que el ciclo de peleas y reconciliaciones con Tomás es una constante en su vida: “Esto hace muchos años que viene sucediendo y todos los años siempre algún episodio sucede, es casi como periódico”. En medio de la tormenta, explicó que su manera de encontrar equilibrio es repetirse mentalmente el lazo sanguíneo que los une, lo que le permite no perder de vista la importancia del perdón y la comprensión.

PUBLICIDAD

El conductor también recordó la entrevista que marcó un antes y un después en su vida personal, cuando hizo pública su historia familiar. En ese momento, según relató, la experiencia fue liberadora y le permitió despojarse de una carga emocional. “A mí si algo me pesa, siempre que no esté jodiendo a otro, voy a hacerlo”, sostuvo, evidenciando su filosofía de vida centrada en la autenticidad y el respeto por los demás.

Tomás Dente habló sobre su relación con su hermano Fernando
Fernando, sobre Tomás Dente: “Esto hace muchos años que viene sucediendo y todos los años siempre algún episodio sucede, es casi como periódico”

Sobre los padres fallecidos, volvió a enfatizar que nunca los expuso de forma negativa y que, a pesar de las dificultades, prefiere recordarlos con afecto. “Los honro a los dos todos los días”, señaló, dejando en claro que la memoria familiar sigue viva, incluso en medio de los conflictos actuales. “Nunca dije que mi papá era un monstruo”, remarcó, enfático

Al referirse a su madre, el actor buscó desdramatizar el pasado: “Ojalá se hubiera enamorado del profesor de educación física, pero fue el cura”. Esta frase, cargada de humor, sirvió para distender una charla atravesada por temas sensibles. Sobre su padre biológico, fue tajante al decir: “Pobre hombre, el único que vive, no le vamos a complicar la vida. Ya está”.

La decisión de Fernando Dente de no responder a las acusaciones de su hermano generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron su discreción y su intento de preservar la intimidad, otros reclamaron mayor claridad ante las graves afirmaciones de Tomás.

A SOLAS FER DENTE
Fernando Dente (36) junto a sus hermanos, Lucas (49), Guido (45) y Tomás (46)

En el entorno de los hermanos, el silencio de Fernando también fue interpretado como una forma de proteger a otros integrantes de la familia, evitando una escalada que podría dañar a terceros. El conductor dejó en claro que, pese a las diferencias, no está dispuesto a convertir la disputa en un tema de debate nacional.

La decisión de hablar llega luego de la aparición de Guido Dente, otro de los cuatro hermanos, que dio su testimonio. “Estoy podrido que se inventen cosas de mi familia”, se lamentó. “Hace diez años están fabulando, mintiendo. Llega un punto que me meten —y disculpame la palabra— el dedo en el culo. Y ya estoy podrido que se fabule y se invente cosas de mi familia que no son”, aseguró, luego de aclarar que tiene vínculo con sus dos hermanos, pero por separado.

Temas Relacionados

Fernando DenteTomás DenteLAM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La medida que tomó Maia Reficco en su llegada a Nueva York por el humo de los incendios

La actriz aterrizó en la ciudad para alentar a la Selección, pero el aire contaminado originado en Canadá cambió sus primeros planes

La medida que tomó Maia Reficco en su llegada a Nueva York por el humo de los incendios

Moria Casán se burló de Mick Jagger en la tribuna de Inglaterra en el triunfo de Argentina: “Era una tía”

La diva ironizó sobre la aparición que tuvo el emblemático cantante de los Rolling Stone en la semifinal que triunfo la Scaloneta por 2 a 1

Moria Casán se burló de Mick Jagger en la tribuna de Inglaterra en el triunfo de Argentina: “Era una tía”

Agustina Gandolfo mostró el chat con Lautaro Martínez que anticipó el pase a la final: “Mañana será un gran día”

La influencer compartió el mensaje que el delantero le envió antes de la semifinal, horas antes de marcar el gol del triunfo y desatar una ola de reacciones

Agustina Gandolfo mostró el chat con Lautaro Martínez que anticipó el pase a la final: “Mañana será un gran día”

¿Quiénes son las artistas argentinas que podrían cantar el himno en la final del Mundial?

En el programa SQP se multiplicaron las versiones sobre la cantante elegida, con un nombre que toma fuerza, otro que genera “cábala” entre fanáticos y una agenda de shows que complica certezas

¿Quiénes son las artistas argentinas que podrían cantar el himno en la final del Mundial?

Lionel Messi le escribió a Ángel de Brito tras la victoria ante Inglaterra en el Mundial 2026

El conductor contó la reacción que tuvo el futbolista por una historia que le dedicó. Su palabra

Lionel Messi le escribió a Ángel de Brito tras la victoria ante Inglaterra en el Mundial 2026

DEPORTES

Por qué la derrota ante Argentina fue “la más dolorosa en 60 años de sufrimiento”, según un prestigioso medio inglés

Por qué la derrota ante Argentina fue “la más dolorosa en 60 años de sufrimiento”, según un prestigioso medio inglés

De Qatar 2022 a la semifinal del Mundial 2026: la historia detrás del cambio de Enzo Fernández que fue clave contra Inglaterra

Exclusivo: la carta que tiene Franco Colapinto para seguir como titular en Alpine en la F1 en 2027

Quién es Slavko Vincic, el árbitro que la FIFA designó para la final del Mundial entre Argentina y España

La decisión que tomó la Federación inglesa con el entrenador Thomas Tuchel tras la eliminación del Mundial ante Argentina

TELESHOW

Marcelo Tinelli recordó a Juan Alberto Badía al hablar del partido de Argentina contra Inglaterra en 1986

Marcelo Tinelli recordó a Juan Alberto Badía al hablar del partido de Argentina contra Inglaterra en 1986

La medida que tomó Maia Reficco en su llegada a Nueva York por el humo de los incendios

Moria Casán se burló de Mick Jagger en la tribuna de Inglaterra en el triunfo de Argentina: “Era una tía”

Agustina Gandolfo mostró el chat con Lautaro Martínez que anticipó el pase a la final: “Mañana será un gran día”

¿Quiénes son las artistas argentinas que podrían cantar el himno en la final del Mundial?

INFOBAE AMÉRICA

Expansión de programa de nutrición prevé llegar a 45,000 personas en Guatemala

Expansión de programa de nutrición prevé llegar a 45,000 personas en Guatemala

Denuncian a maestro de acoso sexual y abusos en un establecimiento público de Guatemala

Magistrada Patricia Solano niega infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial de Costa Rica: “Seis casos no representan una infiltración”

Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para enfrentar los efectos de El Niño en Panamá se declara en sesión permanente

Honduras: Gobierno afirma que avanza en la reducción de la mora quirúrgica y fortalece acciones contra el dengue