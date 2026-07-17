Guatemala

Denuncian a maestro de acoso sexual y abusos en un establecimiento público de Guatemala

Los testimonios describen caricias en piernas, espalda y hombros de alumnas, además de insultos y golpes a estudiantes, con reportes de moretones, en el establecimiento rural mixto 845 de Mixco, según la investigación oficial

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La investigación oficial documentó que el docente tocaba la pierna, la espalda y el hombro de alumnas, conductas clasificadas como acoso sexual ejercido por profesores.
Padres de familia y alumnos denunciaron a un maestro por acoso sexual, abuso físico y abuso emocional en una escuela pública de Mixco, Guatemala. (OMPNA Mixco)

Padres de familia y alumnos presentaron denuncias en contra de un maestro señalado de acoso sexual y abuso físico y emocional en contra de estudiantes de un establecimiento público de Guatemala.

Las denuncias fueron confirmadas por la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia de Mixco, luego de realizar evaluaciones y entrevistas, motivaron la intervención de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación.

Los señalamientos incluyen acoso sexual, abuso físico y emocional, y discriminación contra estudiantes de la Escuela Rural Mixta 845 “Pérez Guisazola” Jornada Vespertina, ubicada en la zona 10 de Mixco. Estas son atribuidas al profesor Daniel Rubén Álvarez Quisque.

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No se dieron por vencidos

Según padres de familia, al principio acudieron a las autoridades del Centro Educativo, pero, al no sentirse respaldados, elevaron cartas a la Dirección Departamental de Educación de Mixco y a otras entidades como la OMPNA.

Una de las cartas, a la que Infobae tuvo acceso, detalla señalamientos de baja calidad educativa, agresión verbal, agresión física y acoso sexual o comportamiento inmoral con algunas de las estudiantes.

La investigación oficial documentó que el docente tocaba la pierna, la espalda y el hombro de alumnas, conductas clasificadas como acoso sexual ejercido por profesores.
Los padres elevaron cartas a la Dirección Departamental de Educación de Mixco y a la OMPNA ante la falta de respuesta de las autoridades del centro educativo. (Cortesía)

Ante esta situación, la OMPNA de la Municipalidad de Mixco acudió al lugar para realizar una investigación con entrevistas y recopilación de informes que, a su criterio, confirman las acusaciones vertidas por los padres de familia. Así lo revelaron a través de sus redes sociales.

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La OMPNA solicitó la intervención inmediata del Ministerio Público y del Ministerio de Educación para acelerar las acciones penales y administrativas y garantizar la protección de los estudiantes afectados. La entidad subrayó la urgencia de evitar que más niñas y niños sean víctimas de los hechos señalados.

Hechos relatados por víctimas

Entre las situaciones denunciadas, se documentó que el docente acariciaba la pierna de alumnas, la espalda y el hombro, acciones que generaron incomodidad y rechazo en las estudiantes. Las autoridades clasificaron estas conductas como explotación sexual en la modalidad de acoso sexual ejercido por profesores.

Además, los testimonios refirieron que el profesor insultaba a los niños durante las clases con expresiones como “estúpidos” y “tienen popo en la cabeza”. Se reportó que también agredía físicamente a los alumnos con pellizcos, golpes en la cabeza y tirones de brazo. Varios menores presentaron moretones como consecuencia de estos actos, de acuerdo con la investigación oficial.

Testimonio de una madre

En declaraciones recogidas por Noti7, una madre de familia, quien optó por el anonimato, relató: “El maestro les ofende. Han habido ocasiones en que él les bota las refacciones, los crayones, y les dice que tienen cabeza de camarón, que son tontos. Se ha hablado y él no toma cartas en el asunto”.

La investigación oficial documentó que el docente tocaba la pierna, la espalda y el hombro de alumnas, conductas clasificadas como acoso sexual ejercido por profesores.
Los señalamientos contra Daniel Rubén Álvarez Quisque incluyen acoso sexual, discriminación y agresiones contra estudiantes de la jornada vespertina en la zona 10 de Mixco. (OMPNA Mixco)

La madre agregó: “Él dice que por tomarles cariño les toca la espalda, les juega el pelo... Me comentaban que en una actividad, usando aparatos para ver el corazón, él estaba sobando la parte delantera, los senos de las niñas”.

Según la madre, el profesor negó los hechos y argumentó que eran inventos. Afirmó también que en una ocasión sacó a una niña del aula para llevarla a una librería, sin justificación válida.

Acciones institucionales y próximos pasos

La Procuraduría de la Niñez y Adolescencia ratificó las denuncias e informó que se abrió un proceso penal contra Daniel Rubén Álvarez Quisque. Las autoridades municipales reiteraron la necesidad de que los organismos nacionales actúen con celeridad.

Mientras que el Ministerio de Educación, consultado por Infobae, indicó: “El Ministerio de Educación tuvo conocimiento de las denuncias... Desde ese momento se activaron los protocolos institucionales y, por medio de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente, se realizan las verificaciones e investigaciones administrativas para el esclarecimiento de los hechos”.

La investigación oficial documentó que el docente tocaba la pierna, la espalda y el hombro de alumnas, conductas clasificadas como acoso sexual ejercido por profesores.
La Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia de Mixco confirmó las denuncias tras entrevistas y evaluaciones en la Escuela Rural Mixta 845 Pérez Guisazola. (Facebook)

Agregaron: “Profesionales de los programas Cuida y PROESVI han acudido al establecimiento brindando atención y acompañamiento, como parte de las acciones de protección a la comunidad educativa. Reiteramos que toda denuncia... es atendida conforme a los protocolos establecidos y en coordinación con las autoridades competentes”.

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