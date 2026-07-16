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Lionel Messi le escribió a Ángel de Brito tras la victoria ante Inglaterra en el Mundial 2026

El conductor contó la reacción que tuvo el futbolista por una historia que le dedicó. Su palabra

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El conductor contó la reacción que tuvo el futbolista por una historia que le dedicó (Video: Ángel responde/ Bondi Live)

El reciente triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 tuvo una consecuencia inesperada fuera del campo de juego: Lionel Messi envió un mensaje privado al conductor Ángel de Brito, fortaleciendo aún más la relación cercana que mantienen desde hace años.

El conductor relató en su programa que, tras la victoria por 2 a 1, compartió en redes sociales un video celebrando el gol argentino. Fue entonces cuando recibió un mensaje directo del propio Messi. “Me puso: ‘¡Qué alegría!’, comentándome la historia”, reveló el conductor, sensibilizado por el gesto del capitán argentino.

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Este intercambio revela el nivel de intimidad entre Messi y el entorno mediático argentino, y confirma, como ha contado de Brito en otras oportunidades, que la familia del jugador sigue de cerca los programas que conduce en la televisión.

Ángel de Brito contó que durante sus vacaciones en Miami tuvo un ida y vuelta con Lionel Messi: “Algunos mensajitos”

Durante la transmisión, Romi Scalora, integrante del equipo de Ángel Responde (Bondi Live), no dudó en resumir su admiración por Messi con una frase contundente: “Es un genio”. El mensaje de Messi a Ángel de Brito se sumó a una serie de gestos que demuestran la cercanía entre el futbolista y algunos referentes de los medios en Argentina.

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En una entrevista con Diego Leuco y Nico Occhiato en enero de este año, el capitán argentino dejó varias confesiones inesperadas sobre sus hábitos televisivos y su relación con Antonela Roccuzzo. Allí se declaró fanático del ciclo que conduce Ángel de Brito.

Frente a la pregunta sobre si miraba programas argentinos, Messi no dudó: “Si miro. Me gusta, soy un poco como mi vieja, me divierte. A Anto no le gusta mucho, yo soy más del espectáculo, para estar al día no más e informarme un poco”, admitió, haciendo referencia a su preferencia por los ciclos de actualidad y entretenimiento.

Ángel de Brito le dedicó una story en Instagram a Lionel Messi y el futbolista reaccionó: "Qué alegría" (REUTERS/Lee Smith)
Ángel de Brito le dedicó una story en Instagram a Lionel Messi y el futbolista reaccionó: "Qué alegría" (REUTERS/Lee Smith)

El futbolista fue más allá al describir el vínculo de Antonela con Momi Giardina, que en ese momento era participante de MasterChef Celebrity (Telefe): “Se escriben, sí, es verdad. Se caga de risa con ella. Ahora estábamos mirando MasterChef y se ríe con ella. No sé de qué hablan pero se mensajean de vez en cuando”, relató Messi, entre risas, sobre la complicidad entre su esposa y la humorista.

Además, el campeón del mundo explicó el impacto del cambio horario en su rutina: “Parece que no pero dos horas menos te cambian un montón y más cuando nosotros tenemos una rutina muy determinada”, reconoció sobre el desafío de seguir programas argentinos desde Estados Unidos.

En otro tramo, el jugador se sinceró sobre su personalidad fuera de la cancha y la dinámica familiar: “Siempre fui obsesivo del orden. Es más, la cambié yo a ella. Ahora estamos al mismo nivel, pero al principio ella era un desastre”, señaló sobre Antonela, y agregó que su hijo Thiago sigue sus pasos, mientras que Mateo y Ciro se parecen más a la madre.

El capitán de la selección nacional, meses atrás, contó que es fan del programa que conduce Ángel de Brito (Video: Instagram)

Consultado por su lado romántico, Messi no evitó el tema: “Si, la verdad es que soy poco demostrativo pero tengo mi lado romántico”, confesó. “Soy muy detallista, yo me voy a la mañana y con Anto no nos volvemos a ver hasta la tarde o cuando salen los nenes del colegio y me gusta dejarle algún regalito”, agregó, mostrando una faceta menos conocida.

El futbolista también habló de los desafíos en su relación de pareja: “Ella es mucho más romántica que yo y siempre tenemos discusiones porque ella me dice que dejó de ser tan demostrativa porque a mí no me gusta, yo soy mucho más frío”, contó. Y recordó un episodio en el que le reclamó un cambio de actitud: “En un momento me planté y le dije, ‘ya no sos como antes’, le hice un planteo porque había cambiado su actitud por como soy yo”.

Entre las preferencias televisivas de Messi, LAM ocupa un lugar especial. “A mi vieja le encanta el teatro, es cholula, le gusta todo eso. Si es por ella estaba ahí con Ángel en LAM”, bromeó.

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