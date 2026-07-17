Moria Casán se burló de Mick Jagger en la tribuna de Inglaterra en el triunfo de Argentina: “Era una tía”

La diva ironizó sobre la aparición que tuvo el emblemático cantante de los Rolling Stone (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

La reacción de Moria Casán tras el pase de Argentina a la final del Mundial 2026 no pasó desapercibida en la televisión argentina. La conductora dirigió sus burlas a Mick Jagger, quien presenció el partido en Atlanta y fue testigo directo de la eliminación de Inglaterra.

Durante una emisión de La mañana con Moria (Eltrece), la conductora no dudó en ironizar sobre la imagen del mítico músico en la tribuna. “Con ese sombrerito piluso parecía una anciana”, lanzó la mediática, entre risas y gestos de complicidad con sus panelistas.

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El cantante de los Rolling Stones, de 82 años, fue enfocado varias veces por las cámaras. Su rostro, marcado por la decepción, se volvió uno de los memes favoritos en las redes sociales tras el gol de Lautaro Martínez que aseguró el triunfo argentino.

Mick Jagger fue captado por las cámaras mientras sufría desde las tribunas la remontada de Argentina ante Inglaterra (Créditos: Redes sociales/ IMAGN IMAGES)

En el partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, Mick Jagger fue captado en las tribunas de Atlanta usando una visera blanca. Las cámaras registraron su reacción de disgusto y gestos de negación tras la derrota inglesa, lo que desató una ola de bromas en programas de televisión y redes sociales. La situación cobró relevancia porque en el ciclo aseguraron que Jagger arrastra desde hace años la fama de “mufa” para los equipos que apoya.

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En el estudio, la panelista Nazarena Di Serio compartió algunos de los memes más virales del partido, incluido uno generado por inteligencia artificial que mostraba a La Mona Jiménez golpeando al propio Jagger. Fue entonces cuando Gustavo Méndez recordó: “Es mufa, estuvo en el 98 también”, haciendo alusión al partido entre ambas selecciones en Francia 1998, que tuvo un desenlace similar.

Moria volvió a la carga con su estilo habitual. “Escuchame una cosa, era una tía Jagger, ¿verdad?”, comentó. Luego, imitando el acento inglés y con tono burlón, añadió: “Era una tía a la que le faltaba el 5 o’clock tea”.

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Mick Jagger speaks for the nation#EngArg pic.twitter.com/65NJlnLfci — verypete lambert (@Prof_Quiteamess) July 15, 2026

Entre los memes que compartió, apareció uno en el que aparece bailando con Susana Giménez, imagen que fue alterada con inteligencia artificial y aparecen vestidas con camisetas de la Selección Argentina: “Eso es una fiesta de un amigo mío muy querido, Gustavo Massud, que fuimos a celebrar el Año Nuevo. Era un boliche que tenía él, y divino bailamos con la Su. Ahora se ve que reprodujeron esa foto. Divina, la rubia y la morocha de los ochenta... ¡y seguimos divinas en el 2026!“.

La relación de Moria con los partidos de la Selección tiene sus propios rituales. En la previa de los octavos de final frente a Cabo Verde, confesó en televisión: “La cábala mía es no mirarlo”.

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“Para sufrir no. Yo voy a un sitio cercano a donde están mirando tele y me guío por los gritos. Cuando hay silencio, voy, aparezco cuando veo el gol y después lo veo todo. No me banco el sufrimiento”, explicó la diva en diálogo con Arriba argentinos (Eltrece).

“Era una tía a la que le faltaba el 5 o’clock tea”, se despachó la diva contra el Rolling Stone (La mañana con Moria/ Reuters)

Pese a esa costumbre, la mediática rompió su regla hace pocos días. Durante el partido ante Egipto el 7 de julio, vio el encuentro junto a Cecilia Roth, quien la interpreta en la serie de Netflix “La One”. Las imágenes de ambas siguiendo el partido en una notebook circularon rápidamente en redes y medios. Al final de ese duelo, Moria, visiblemente nerviosa, dedicó unas palabras a Lautaro Martínez: “Mi amor, andá a la pelea negro hermoso”.

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En la secuencia compartida en redes, Moria no escondió su ansiedad mientras el árbitro demoraba el final: “¿Qué tiene? ¿Un reloj de arena, este hijo de put...?”, lanzó la actriz, desatando risas entre los presentes. Luego, soltó otra frase que se viralizó rápidamente: “No termina nunca, boludo. Nunca vi algo más largo”. La respuesta de Cecilia Roth fue inmediata y provocadora: “¡Y mirá que vi largo, eh!”.