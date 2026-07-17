Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para enfrentar los efectos de El Niño en Panamá se declara en sesión permanente

La Comisión Interinstitucional de Alto Nivel se mantiene atenta a los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. (Presidencia)

En sesión permanente se declaró la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel (CIAN) para darle seguimiento a los posibles efectos adversos que se puedan presentar en el país ante el fenómeno atmosférico de El Niño.

La comisión está integrada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y representantes de entidades clave del gobierno panameño.

Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno, explicó que la comisión busca establecer una hoja de ruta clara que permita definir los roles y funciones de cada institución involucrada, y así garantizar una respuesta eficiente en las zonas más vulnerables del territorio nacional, según informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

PUBLICIDAD

El encuentro de esta semana se centró en la evaluación de los escenarios presentados por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

La directora general del IMHPA, Luz Graciela de Calzadilla, advirtió que las precipitaciones han mostrado una mayor intensidad en el Caribe panameño, mientras que en el litoral Pacífico persiste una disminución importante de lluvias.

Los cultivos de arroz podrían ser afectados por los efectos adversos del fenómeno atmosférico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el pronóstico del instituto, el fenómeno de El Niño podría prolongarse durante 12 meses, extendiéndose hasta mayo de 2027, aunque se prevé que la máxima intensidad se registre en octubre de 2026.

La CIAN se mantiene atenta a los informes del IMHPA, que prevén un déficit de lluvias en buena parte del país entre julio y diciembre de 2026.

PUBLICIDAD

Este escenario implica riesgos para la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria, especialmente en las regiones que dependen de la regularidad de las lluvias para el desarrollo de cultivos y la ganadería.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario informó que coordina acciones preventivas junto a las autoridades locales para mitigar el impacto de la sequía y proteger los medios de vida rurales, de acuerdo con lo reportado por el Sinaproc.

En el contexto de la crisis climática regional, los pronósticos elaborados por organismos internacionales y nacionales han generado preocupación por la posibilidad de un episodio extremo del fenómeno de El Niño en América Central.

PUBLICIDAD

Ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, uno de los sectores que se proyecta serán mayormente impactados por El Niño. (Presidencia)

Al igual que otros países de la región, Panamá enfrenta la amenaza de sequías prolongadas, disminución de la productividad agropecuaria y potenciales afectaciones a la estabilidad social y económica.

La CIAN ha reiterado el compromiso del gobierno panameño de actuar con “máxima transparencia y coordinación interinstitucional”, según se desprende de las declaraciones de los funcionarios participantes en el encuentro.

Las autoridades insisten en que la preparación y la información oportuna serán factores determinantes para reducir los riesgos y proteger a la población ante la evolución de este fenómeno climático.

El ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, dijo en su momento que se estaba evaluando la posibilidad de ayudar al sector ganadero con medicinas, porque el estrés calórico afecta mucho al ganado y puede producirles piro plasma y eso causa la muerte del ganado.

PUBLICIDAD

“Buscamos aportar ración con silos, alimentos fibrosos para evitar que el ganado muera producto de la sequía fuerte”, informó Linares, reiterando a la población que en materia de arroz, no habrá desabastecimiento ya que se mantiene un constante monitoreo y cuando así lo amerite se tomará las decisiones correspondientes para garantizar el rubro a la población panameña que, de acuerdo con cifras, mensualmente consume alrededor de 788 mil quintales.

Una visualización científica del globo terráqueo muestra la intensidad del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico central y oriental y en las costas de Estados Unidos, proyectado para este 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMHPA ha reiterado que el fenómeno de El Niño tiene efectos importantes sobre Panamá, especialmente en la región del Pacífico, donde se registra una disminución de las lluvias y un incremento en las temperaturas del aire.

PUBLICIDAD

También advirtió que la reducción de lluvias afectará los caudales que abastecen a las plantas potabilizadoras del país.