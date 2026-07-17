Exclusivo: la carta que tiene Franco Colapinto para seguir como titular en Alpine en la F1 en 2027

Franco Colapinto hizo méritos para seguir como titular en Alpine en 2027 @BulletSportsMgt

Se lo vio sonriente y orgulloso a Franco Colapinto este jueves en los boxes del histórico Autódromo Spa-Francorchamps, en la previa al Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Con la anterior versión de la camiseta alternativa de la selección argentina, que llevó el dorsal 10 de su ídolo, Lionel Messi, la sonrisa estuvo marcada en el piloto bonaerense de 23 años. Pero no fue solo por la victoria del equipo dirigido por Lionel Scaloni ante Inglaterra y el pase a la final del Mundial 2026. El pilarense está tranquilo porque sería un hecho su continuidad como titular en la Máxima. En Alpine o en otro equipo, esa es la cuestión.

Franco llegó a la escudería francesa a modo de una cesión de cinco años de parte de Williams. En la séptima fecha de la temporada pasada debutó en el team galo y padeció las condiciones del peor monoposto de 2025 en la Máxima como lo fue el A525. Sin embargo, en el presente ejercicio el panorama es diferente y en el marco del drástico cambio de reglamento con coches más chicos y 30 kilos más livianos, el fin del efecto suelo, la reducción de aditamentos aerodinámicos y misma erogación de potencia en el motor a combustión y en el eléctrico, Alpine dio un salto de calidad con el A526 y tanto el argentino como su compañero, Pierre Gasly, lograron ser competitivos en el inicio del certamen. La escuadra de Enstone logró la quinta posición en el Campeonato Mundial de Constructores, aunque en las últimas dos fechas Racing Bulls los superó en el rendimiento y de mantenerse ese panorama en el escenario belga de siete kilómetros (el más largo de la temporada) la escudería satélite de Red Bull podría completar el top cinco.

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Colapinto cosechó 16 unidades (puesto 12º en el torneo entre 22 corredores) en cinco de los nueve eventos disputados. Viene de cumplir una notable faena en Gran Bretaña, donde largó 19º y avanzó diez posiciones en pista. Pese a que la performance de su monoplaza cayó (al igual que el de Gasly), a pura muñeca y masterclass de conducción logró entrar otra vez en la zona de puntos.

Franco cumple con su primera temporada completa en la F1 y esta vez, en mejores condiciones y más igualdad con el resto de sus colegas, tuvo pretemporada y desarrolló desde el minuto cero el coche. En 2024 arrancó en la fecha 15 en Italia con 450 kilómetros de pruebas (Kimi Antonelli lo hizo con 10.000 en Mercedes) y el año pasado en la séptima cita. En ambas temporadas comenzó sin ritmo de competencia y en desventaja.

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Colapinto cumplió en Silverstone con su mejor carrera en la F1 @BulletSportsMgt

En 2025 los idas y vuelta del asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, dilató el anuncio de titular de Colapinto para 2026. Recién luego de México (20ª fecha) el piloto y su entorno tuvieron la confirmación que se hizo público dos semanas más tarde en San Pablo, Brasil.

Ahora el flujo de la marea cambió. El contexto es otro y Colapinto tiene un ancho de espadas. Su principal sponsor está muy comprometido a su lado y piensan acompañarlo hasta que sea campeón mundial. Si lo logra o no, es otro tema, pero está ratificado el acompañamiento. En Alpine saben de la carpeta de patrocinantes que tiene el bonaerense. Se espera que Briatore decida qué piloto quiere en la butaca 2 y desde la conocida empresa de venta electrónica entienden que ese lugar debe seguir siendo de Franco.

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Hay optimismo para poder cerrar la continuidad del argentino, que este jueves en los boxes del circuito inaugurado en 1920, en diálogo con Motorsport, afirmó: “Ojalá no tenga que esperar hasta el final de la temporada”.

Y agregó: “No hablé absolutamente nada sobre el año que viene. Estoy concentrado únicamente en ir carrera por carrera e intentar sumar puntos”.

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Briatore adelantó en el podcast de la F1 Behind the Grid (Detrás de la grilla): “Si Franco sigue rindiendo como ahora y, la relación entre Franco y Pierre es igual que la que tuvimos con Alonso en su momento, con Fisichella, con Trulli, una súper relación. ¿Por qué no? Ahora conozco muy bien a Franco. Conocemos a Pierre muy bien. Estamos en el momento de construir técnicamente y de construir la consistencia del equipo. Quizá. Tenemos muchas carreras hasta finales de agosto y, antes del parón de verano, decidiremos”. Luego de este fin de semana quedará solo un evento, en Hungría, el siguiente fin de semana. La actividad se reanudará el 23 de agosto en Países Bajos.

Franco Colapinto se lo vio feliz este jueves en Spa-Francorchamps (@BulletSportsMgt)

En Miami el bonaerense nacido el 27 de mayo de 2003 logró su mejor resultado en la F1 al terminar séptimo. En Canadá fue sexto. En China llegó a ubicarse segundo por las tempranas paradas en los boxes de varios de sus rivales y tuvo una estrategia que de no haber aparecido el auto de seguridad le hubiese valido una mejor posición que el décimo puesto final, misma colocación que logró en Barcelona.

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Como pidió Briatore, Colapinto viene cumpliendo. Le quedan dos exámenes y de repetir otras buenas actuaciones el empresario italiano debería decidir su continuidad en Alpine. Flavio negoció con el jefe de Williams, James Vowles la llegada del pilarense a fines de 2024.

Briatore sabe que esta vez no puede extender el anuncio. Colapinto está fuerte en su rendimiento en carrera y si bien le falta mejorar en clasificación tampoco la diferencia es abismal con Gasly, un competidor de 30 años con 186 carreras, un triunfo y en su cuarta temporada en Alpine.

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Mano a mano entre Colapinto y Gasly en clasificación:

Australia: Gasly (14º) con 1:21.138 – Colapinto (16º) con 1:21.200

China: Gasly (7º) con 1:33.788 – Colapinto (12º) con 1:33.634

Japón: Gasly (7º) con 1:30.584 – Colapinto (15º) con 1:30.931

Miami: Colapinto (8º) con 1:29.584 – Gasly (9º) con 1:29.914

Canadá: Colapinto (10º) con 1:14.466 – Gasly (14º) con 1:14.698

Mónaco: Gasly (9º) con 1:14.469 – Colapinto (14º) con 1:14.573

Barcelona: Colapinto (13º) con 1:16.590 – Gasly (14º) con 1:16.599

Austria: Gasly (11º) con 1:08.038 – Colapinto (16º) con 1:07.894

Gran Bretaña: Gasly (12º) con 1:30.345 - Colapinto (19º) con 1:31.321

Flavio Briatore anunció que si Colapinto seguía con sus buenos rendimientos, tendría su lugar asegurado para 2027 (@AlpineF1Team)

En carrera, el francés tiene seis mejores resultados contra tres del argentino. Aunque Franco cuenta con algo a favor y es que pudo completar las 25 carreras que corrió en Alpine entre 2025 y 2026. Gasly no pudo hacerlo en el mismo lapso. Además, el pilarense demuestra una gran gestión del neumático más allá de las complicaciones que tenga con el auto.

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El mercado está abierto en la F1 y en Alpine saben que Colapinto puede llegar a estar en el radar de cualquier otro equipo. No pueden darse el lujo -esta vez- de demorar el anuncio como titular para el venidero campeonato.

Hoy, las butacas que aún no se confirmaron para 2027 son:

Aston Martin: Fernando Alonso aún no renovó. Se espera que Lance Stroll se mantenga siendo el hijo del dueño del equipo.

Williams: Carlos Sainz todavía no confirmó su continuidad.

Haas: de momento, tampoco aseguró sus dos pilotos, aunque continuaría Ollie Bearman y Esteban Ocon estaría en la cuerda floja.

Racing Bulls: por ahora Arvid Lindblad y Liam Lawson no fueron confirmados, pero de continuar con estos rendimientos podrían ratificarse sus lugares.

Mercedes: George Russell continuaría y resulta una quimera que Kimi Antonelli no siga, considerando su liderazgo del campeonato y pelea por el título.

Red Bull: Isack Hadjar no fue confirmado, aunque su labor es satisfactoria y mantendría su puesto.

Franco Colapinto viene de hacer su mejor carrera en la Máxima el pasado 5 de julio en Silverstone. No se trató de su resultado final, sino de cómo avanzó y capitalizó el funcionamiento de un auto que ha perdido en las últimas fechas. El piloto argentino demostró que por condiciones y méritos en pista debe seguir en 2027 como titular. Alpine deberá actuar rápido, porque las negociaciones en los boxes de la F1 corren tan rápido como los autos en la pista y Flavio Briatore lo sabe muy bien.

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