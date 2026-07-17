La decisión que tomó la Federación inglesa con el entrenador Thomas Tuchel tras la eliminación del Mundial ante Argentina

Thomas Tuchel respaldado por la FA, el técnico alemán continuará al frente de Inglaterra hasta la Eurocopa 2028 (REUTERS/Agustin Marcarian)

La Football Association (FA) no tiene previsto destituir a Thomas Tuchel como seleccionador de Inglaterra tras la eliminación en semifinales del Mundial ante Argentina, una derrota por 2-1 que dejó al equipo sin su primera final del torneo desde 1966. El técnico, que cuenta con el respaldo del director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, continuará al frente del combinado inglés de cara a la Eurocopa 2028.

La confirmación llegó a través de Kaveh Solhekol, de Sky Sports News, quien precisó que la FA no tiene sobre la mesa ninguna conversación sobre el futuro del entrenador alemán. La razón es concreta: antes del inicio del torneo, Tuchel firmó una extensión de contrato por dos años que lo vincula con la selección hasta el certamen continental que Inglaterra, Gales, Escocia y la República de Irlanda organizarán conjuntamente. “Él estará al mando para la EURO 2028“, afirmó Solhekol.

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El propio Tuchel fue directo al respecto. “Seguimos con el contrato hasta la Eurocopa en casa”, declaró el técnico, quien reconoció la dificultad del momento pero se mostró firme en su continuidad. “Tengo ganas de eso, aunque ahora mismo es difícil mirar tan lejos. Muchas grandes naciones futbolísticas son eliminadas antes de la semifinal, así que es un logro. Nadie quiere oír eso ahora mismo; yo tampoco, porque exigimos más de nosotros mismos. Así es la naturaleza de ser competitivos”, agregó.

Desde la FA, Bullingham acompañó ese mensaje. “Es desgarrador estar tan cerca. Los jugadores y Thomas lo dieron todo hoy y la plantilla, los entrenadores y el cuerpo técnico no pudieron haber trabajado más durante el torneo”, señaló el directivo, quien también extendió su agradecimiento a los aficionados presentes en Estados Unidos y a los que siguieron el partido desde casa.

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La Football Association firmó una extensión de contrato con Tuchel antes del torneo, el acuerdo incluye cláusulas de cumplimiento (AP Foto/Rebecca Blackwell)

La derrota ante Argentina en Atlanta dejó una herida profunda. Inglaterra se adelantó en el marcador, pero un gol de Anthony Gordon fue anulado a cinco minutos del final, y el empate del mediocampista argentino Enzo Fernández cambió el rumbo del partido. Lautaro Martínez cerró la cuenta en el tiempo añadido para consumar la eliminación inglesa. Tuchel fue señalado por su planteo defensivo tras el primer gol: retiró líneas, cedió la posesión y el equipo quedó atrapado en su propio campo durante un tramo prolongado del partido.

El central Marc Guehi lo describió sin rodeos en declaraciones a BBC Sport: “Deberíamos haber seguido presionando. Parecía que habíamos marcado y la mentalidad era: retrocede, defiende.” Las estadísticas refuerzan esa lectura: durante un período de 18 minutos y 37 segundos previo al empate argentino, Inglaterra solo completó tres pases, todos entre el portero Jordan Pickford y el defensor John Stones. La posesión del equipo en ese tramo fue del 12%.

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El propio Tuchel no eludió las críticas y las redirigió hacia un diagnóstico más estructural. Afirmó estar “100 %” comprometido con su cargo y respondió a quienes cuestionaron sus decisiones tácticas señalando que el problema tiene que ver con el “ADN” del fútbol inglés. Una postura que, naturalmente, no fue recibida sin controversia.

Sky Sports News también reveló un detalle del contrato que añade matices a la situación. Según Solhekol, el director ejecutivo Bullingham había admitido antes del torneo que el acuerdo incluía ciertas cláusulas de cumplimiento: si determinados objetivos no se alcanzaban, la posición del entrenador podría quedar en entredicho. “Lo que parecía sugerir era que la FA estaba protegida si, por ejemplo, Tuchel hacía un trabajo fantástico y ganaba el Mundial y un gran club llamaba”, explicó el periodista. Pese a ello, la lectura de la FA tras la eliminación es que el panorama general sigue siendo positivo, y que Inglaterra aún tiene chances de terminar tercera en el torneo.

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Harry Kane, capitán y máximo goleador histórico de Inglaterra, expresó su frustración tras quedar eliminado en semifinales del Mundial (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

El capitán Harry Kane, quien marcó seis goles en el certamen y quedó como el máximo goleador histórico de la selección inglesa, expresó su frustración en la red social X. “Ahora mismo no hay palabras lo suficientemente grandes para superar esta sensación de vacío en el estómago”, escribió. “Estuvimos cerca, muy cerca de otra final, pero no fue suficiente. Llevamos ocho años llamando a la puerta pero de nuevo nos falta esa última pieza del rompecabezas. Ahí es donde tenemos que irnos, procesarlo y encontrar la manera de mejorar”, añadió el delantero del Bayern de Múnich.

Kane, que cumplirá 33 años a finales de julio, fue consultado sobre su presencia en el próximo Mundial. “Es demasiado pronto para hablar de eso”, respondió, aunque dejó abierta la puerta al mencionar el ejemplo de Lionel Messi: “Como viste al otro lado, sigue rindiendo al más alto nivel. Nunca quiero poner límites a estas cosas”.

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Antes de ese torneo, Inglaterra tendrá por delante el programa de clasificación para la Eurocopa 2028 y compromisos en la Nations League, entre ellos un encuentro ante España en Wembley el 26 de septiembre, además de partidos frente a Chequia y Croacia.

El análisis interno de la FA contempla la semifinal como un avance relativo. Tuchel había clasificado al equipo para el Mundial con ocho victorias en ocho partidos y sin goles en contra. Pero las dudas sobre su manejo táctico en los momentos decisivos, la escasa rotación de Kane —quien disputó prácticamente cada minuto del torneo—, la ausencia total del centrocampista Kobbie Mainoo en el certamen y las preguntas sobre el lateral derecho son los frentes que el técnico alemán deberá atender de cara al próximo ciclo. El partido por el tercer puesto ante Francia el sábado será, por ahora, el siguiente paso.

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