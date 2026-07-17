Detuvieron a un hombre que disparó contra un grupo de adolescentes que jugaban al fútbol en Chaco

El hombre de 32 años quedó detenido en la causa caratulada como abuso de armas

La Policía de Chaco detuvo a un hombre de 32 años que efectuó un disparo contra un grupo de chicos que se encontraban jugando al fútbol. Durante el operativo, los agentes secuestraron el arma de fuego utilizada y notificaron también al papá del agresor.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió el pasado martes 14 de julio, cerca de las 21.45, en el Centro Comunitario Mariano Moreno, ubicado en calle Bibiano Meza 586, en la ciudad de Resistencia. Efectivos de la Comisaría 5° acudieron al lugar tras recibir una alerta por un posible desorden con personas armadas.

PUBLICIDAD

Según el testimonio de la mamá de uno de los jóvenes, su hijo de 15 años se encontraba jugando a la pelota con amigos en el centro comunitario cuando un hombre de 62 años, identificado como Ricardo Valenzuela, los echó del lugar.

Pocos minutos después llegó su hijo, Fernando Valenzuela, de 32 años, quien, de acuerdo con la investigación, efectuó un disparo al piso. Tras el episodio, el personal policial secuestró una pistola Fire Storm calibre .380, que fue entregada voluntariamente por el sospechoso.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió en el Centro Comunitario Mariano Moreno, ubicado en calle Bibiano Meza 586

Padre e hijo fueron trasladados a la comisaría para ser identificados. Por disposición de la fiscal de turno, Julieta Arolfo, titular de la Fiscalía N° 14, Ricardo Valenzuela fue notificado de las actuaciones y recuperó la libertad, mientras que Fernando Valenzuela quedó detenido, acusado del delito de abuso de armas.

La investigación continúa bajo la supervisión de la fiscal Arolfo, quien deberá determinar los próximos pasos de la causa.

Los agentes secuestraron un arma de fuego calibre .380

Antecedente

Días atrás se registró otro episodio de violencia en una cancha de fútbol, aunque en esa oportunidad ocurrió en Río Negro. Un adolescente recibió un disparo de aire comprimido mientras disputaba un partido con amigos en un predio ubicado sobre la Ruta 22, a la altura de la calle Damas Patricias.

PUBLICIDAD

Las cámaras de seguridad del complejo captaron el momento en que el joven fue alcanzado por un balín en la pierna derecha. Tras el impacto, comenzó a renguear, se tomó la zona lesionada y abandonó la cancha acompañado por sus compañeros.

De acuerdo con el medio local ANRoca, no sería la primera vez que ocurre un hecho similar en ese predio y las sospechas apuntan a un vecino de la zona. Si bien el lugar había recibido reclamos por ruidos molestos, sus responsables aseguraron que las actividades se desarrollan dentro del horario permitido.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro confirmó a Infobae que la madre del adolescente radicó la denuncia y que la Brigada de Investigaciones trabaja para identificar al autor del disparo. Por el momento no hay imputados y la causa permanece en etapa investigativa.