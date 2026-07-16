Por primera vez, la FIFA entregará un anillo a cada uno de los campeones del Mundial 2026: los particulares detalles

Por primera vez, cada uno de los ganadores de la Copa del Mundo 2026 tendrán un anillo personalizado

El domingo 19 de julio, a las 16.00, se jugará la final del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y España en el estadio MetLife de Nueva Jersey. El encuentro que determinará al campeón tendrá varios condimentos en la previa y en las últimas horas se dio a conocer el premio especial que otorgará la FIFA a los ganadores del último partido.

La entidad que maneja el fútbol a nivel global informó que entregará por primera vez anillos de campeón a los ganadores de la Copa del Mundo 2026. De acuerdo con los detalles que brindó el sitio oficial, serán piezas personalizadas que se sumarán al trofeo y a las medallas de oro, en una tradición tomada del deporte estadounidense. Esto ocurre habitualmente en las ceremonias de premiación de las ligas de básquet (NBA), fútbol americano (NFL), béisbol (MLB) y hockey sobre hielo (NHL).

PUBLICIDAD

Una de las particularidades del lujoso premio que se entregará tras la final del domingo entre Argentina y España es que se fabricarán solo 2026 unidades numeradas. De ese total, 30 quedarán en manos del equipo campeón y las 1996 restantes se pondrán a la venta para aficionados de todo el mundo como producto con licencia oficial.

Cada anillo mostrará en una cara el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y en la otra se personalizará con la identidad del equipo campeón. Además, según la publicación oficial, se incluirá un certificado de autenticidad. Tras la final, el capitán y el seleccionador recibirán piezas provisionales, y luego se entregarán los 30 anillos hechos a medida a sus destinatarios.

PUBLICIDAD

La FIFA otorgará a cada uno de los campeones del Mundial un lujoso anillo. Será la primera vez que se entregará dicha distinción (Foto: FIFA)

Además de la entrega de las medallas, la copa y el anillo de campeón, la final entre Argentina y España tendrá otros datos históricos. Por ejemplo, nunca antes los campeones vigentes de las máximas competiciones de Conmebol (Copa América) y UEFA (Eurocopa) se enfrentarán por la Copa del Mundo. Cabe recordar que estas selecciones tienen pendiente la Finalissima, que se iba a jugar en Qatar y se canceló por la guerra en Medio Oriente.

En la historia de la final de la Copa Mundial solo han jugado países de estas dos confederaciones, pero la posibilidad de que coincida que en una misma edición jueguen el campeón de cada una es tan remota que no tiene precedente en 96 años de mundiales, hasta ahora.

PUBLICIDAD

Ese duelo de campeones de Europa y de América, informa la FIFA, solo se ha dado en una ocasión más en la historia de la Copa Mundial. Fue también en la fase de grupos y con Uruguay como protagonista. Sucedió en 1970, cuando se enfrentó a Italia que había ganado la Eurocopa en 1968. Aquella Azzurra llegó a la final de la Copa Mundial, en la que perdió contra Brasil que no era campeona de América.

Lionel Messi, de la selección de Argentina, es llevado en hombros por sus compañeros tras la victoria sobre Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo en Atlanta, el miércoles 15 de julio de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell)

El otro precedente histórico de un campeón europeo jugando la final del Mundial es España, que lo logró en Sudáfrica 2010, tras vencer a Países Bajos en la final. Dos años más tarde revalidaría su título contintental, consiguiendo así una de las mejores rachas de triunfos de la historia del fútbol. En 2026, tienen la opción de ser el primer equipo europeo que consigue en dos ocasiones ser a la vez campeón de Europa y del mundo.

PUBLICIDAD

Por su parte, Argentina buscará repetir la gloria en el Mundial y eso sería un hito histórico sin precedentes, ya que en Qatar 2022 se convirtió en campeón tras haber ganado la Copa América. Es decir, cerraría un ciclo con dos títulos continentales y otros dos mundiales. La otra vez que la Albiceleste llegó en otra ocasión a la final del mundial habiendo sido campeona de América fue en 1930, en la primera Copa del Mundo, que se celebró en Uruguay y quedó en manos de los anfitriones.