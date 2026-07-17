Gustavo Petro denunció supuesto intento de cambiar la ruta del desfile del 20 de julio: culpó a oficiales de la fuerza pública

Gustavo Petro denunció que oficiales de la fuerza pública intentaron cambiar el lugar del desfile militar del 20 de julio en Colombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el Consejo de Ministros del 14 de julio que oficiales de la fuerza pública buscaron modificar el lugar originalmente elegido para el desfile militar del 20 de julio. Ese día, el mandatario dará su discurso final antes de dejar la Casa de Nariño.

Acusaciones en medio de la transición presidencial

Durante su intervención, Petro afirmó que algunos miembros de la fuerza pública intentaron alterar los planes del Gobierno para la conmemoración del Día de la Independencia.

Según el mandatario, la intención de estos oficiales era “cambiar el sitio para que se dañe lo que queremos hacer”. La declaración fue publicada en el canal de WhatsApp oficial del presidente, en el que además enfatizó: “La Fuerza Pública tiene todo el instrumental para impedir ataques, que siempre ha sido un peligro en Colombia”.

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El 20 de julio, Gustavo Petro dará su último discurso como presidente antes de dejar la Casa de Nariño - crédito Canal de difusión Gustavo Petro

La acusación surge en una etapa marcada por la tensión política, a pocos días de la transición hacia el Gobierno de Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones del 21 de junio. La relación entre el ejecutivo y sectores militares se ha tornado más compleja en este cierre de mandato.

El significado del desfile y el último discurso

El 20 de julio, jornada en la que Colombia celebra 216 años de independencia, el presidente Petro encabezará por última vez el tradicional desfile militar y policial. La ruta fue trasladada a la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, decisión que representa una novedad respecto a años anteriores.

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El punto de inicio será frente al centro comercial Gran Plaza El Ensueño, sobre la avenida Ciudad de Villavicencio con transversal 63, donde se espera la presencia de miles de ciudadanos.

El desfile incluirá la participación del Ejército Nacional, la Armada Colombiana, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, que exhibirán parte de sus capacidades operativas. El recorrido continuará por barrios como El Perdomo, Madelena, El Ensueño y Candelaria La Nueva, finalizando cerca de la estación de Bomberos local. Según la agenda oficial, el acto militar comenzará a las 9:00 a. m. y el discurso presidencial está programado para el mediodía.

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Gustavo Petro anunció su último discurso el 20 de julio como parte de la celebración del Día de la Independencia - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado destacó el valor simbólico de la fecha y del lugar elegido:

“Esta vez el segundo grito de independencia, que ya no fue una insurrección popular, sino una insurrección armada del pueblo colombiano de ese entonces. Por eso tengo esto; esto no es porque sea una bandera de muerte, es la bandera de Bolívar. De aquí quieren censurar a Bolívar y a su bandera. Nosotros, yo por lo menos, soy oficial de Bolívar. Yo podría dar el saludo militar, tengo más razones para darlo porque somos del Ejército Libertador y dejamos las armas”, expresó Petro.

La fecha tiene un doble significado: además de la conmemoración nacional, coincide con la instalación del nuevo Congreso para el período 2026-2030. El mandatario insistió en que el evento será su último mensaje como jefe de Estado. “Una vez pase el desfile del 20 de julio, hablaré por última vez al país”, señaló.

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La jornada del 20 de julio coincidirá con la instalación del nuevo Congreso de Colombia para el período 2026-2030 - crédito Presidencia de Colombia

El contexto de la convocatoria está marcado por el desconocimiento, por parte de Petro, del resultado electoral que dio la victoria a Abelardo de la Espriella. El presidente saliente ha denunciado fraude en los comicios y reiteró que no asistirá a la ceremonia de posesión del 7 de agosto. Además, decretó que el cambio de mando no se lleve a cabo en instalaciones militares, lo que generó una controversia institucional con el presidente electo.

El acto de este 20 de julio, que tendrá lugar en Ciudad Bolívar, constituirá el último desfile militar dirigido por Gustavo Petro y marcará el cierre de su gestión presidencial. La jornada también buscará subrayar el mensaje de reformas sociales y democracia participativa que caracterizó su administración.

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