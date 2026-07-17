Colombia

Gustavo Petro denunció supuesto intento de cambiar la ruta del desfile del 20 de julio: culpó a oficiales de la fuerza pública

En 2026, la parada militar y policial se iniciará frente al centro comercial Gran Plaza El Ensueño y recorrerá El Perdomo, Madelena, El Ensueño y Candelaria La Nueva, con cierre cerca de la estación local de Bomberos

Guardar
Google icon
La Casa de Nariño rechazó la versión de que Gustavo Petro prepare un pedido de asilo antes del 7 de agosto en Colombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
Gustavo Petro denunció que oficiales de la fuerza pública intentaron cambiar el lugar del desfile militar del 20 de julio en Colombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el Consejo de Ministros del 14 de julio que oficiales de la fuerza pública buscaron modificar el lugar originalmente elegido para el desfile militar del 20 de julio. Ese día, el mandatario dará su discurso final antes de dejar la Casa de Nariño.

Acusaciones en medio de la transición presidencial

Durante su intervención, Petro afirmó que algunos miembros de la fuerza pública intentaron alterar los planes del Gobierno para la conmemoración del Día de la Independencia.

Según el mandatario, la intención de estos oficiales era “cambiar el sitio para que se dañe lo que queremos hacer”. La declaración fue publicada en el canal de WhatsApp oficial del presidente, en el que además enfatizó: “La Fuerza Pública tiene todo el instrumental para impedir ataques, que siempre ha sido un peligro en Colombia”.

PUBLICIDAD

El 20 de julio, Gustavo Petro dará su último discurso como presidente antes de dejar la Casa de Nariño - crédito Canal de difusión Gustavo Petro
El 20 de julio, Gustavo Petro dará su último discurso como presidente antes de dejar la Casa de Nariño - crédito Canal de difusión Gustavo Petro

La acusación surge en una etapa marcada por la tensión política, a pocos días de la transición hacia el Gobierno de Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones del 21 de junio. La relación entre el ejecutivo y sectores militares se ha tornado más compleja en este cierre de mandato.

El significado del desfile y el último discurso

El 20 de julio, jornada en la que Colombia celebra 216 años de independencia, el presidente Petro encabezará por última vez el tradicional desfile militar y policial. La ruta fue trasladada a la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, decisión que representa una novedad respecto a años anteriores.

PUBLICIDAD

El punto de inicio será frente al centro comercial Gran Plaza El Ensueño, sobre la avenida Ciudad de Villavicencio con transversal 63, donde se espera la presencia de miles de ciudadanos.

El desfile incluirá la participación del Ejército Nacional, la Armada Colombiana, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, que exhibirán parte de sus capacidades operativas. El recorrido continuará por barrios como El Perdomo, Madelena, El Ensueño y Candelaria La Nueva, finalizando cerca de la estación de Bomberos local. Según la agenda oficial, el acto militar comenzará a las 9:00 a. m. y el discurso presidencial está programado para el mediodía.

---
Gustavo Petro anunció su último discurso el 20 de julio como parte de la celebración del Día de la Independencia - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado destacó el valor simbólico de la fecha y del lugar elegido:

“Esta vez el segundo grito de independencia, que ya no fue una insurrección popular, sino una insurrección armada del pueblo colombiano de ese entonces. Por eso tengo esto; esto no es porque sea una bandera de muerte, es la bandera de Bolívar. De aquí quieren censurar a Bolívar y a su bandera. Nosotros, yo por lo menos, soy oficial de Bolívar. Yo podría dar el saludo militar, tengo más razones para darlo porque somos del Ejército Libertador y dejamos las armas”, expresó Petro.

La fecha tiene un doble significado: además de la conmemoración nacional, coincide con la instalación del nuevo Congreso para el período 2026-2030. El mandatario insistió en que el evento será su último mensaje como jefe de Estado. “Una vez pase el desfile del 20 de julio, hablaré por última vez al país”, señaló.

La jornada del 20 de julio coincidirá con la instalación del nuevo Congreso de Colombia para el período 2026-2030 - crédito Presidencia de Colombia
La jornada del 20 de julio coincidirá con la instalación del nuevo Congreso de Colombia para el período 2026-2030 - crédito Presidencia de Colombia

El contexto de la convocatoria está marcado por el desconocimiento, por parte de Petro, del resultado electoral que dio la victoria a Abelardo de la Espriella. El presidente saliente ha denunciado fraude en los comicios y reiteró que no asistirá a la ceremonia de posesión del 7 de agosto. Además, decretó que el cambio de mando no se lleve a cabo en instalaciones militares, lo que generó una controversia institucional con el presidente electo.

El acto de este 20 de julio, que tendrá lugar en Ciudad Bolívar, constituirá el último desfile militar dirigido por Gustavo Petro y marcará el cierre de su gestión presidencial. La jornada también buscará subrayar el mensaje de reformas sociales y democracia participativa que caracterizó su administración.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDesfile militar20 de julioBogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Carlos Reyes sorprendió al apoyar radical reforma tributaria del Gobierno De la Espriella: “Las buenas ideas hay que reconocerlas”

“Mr. Taxes” respaldó el proyecto de simplificación económica que propone reducir de quince a tres los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)

Luis Carlos Reyes sorprendió al apoyar radical reforma tributaria del Gobierno De la Espriella: “Las buenas ideas hay que reconocerlas”

Daniel Arenas habló de su regreso a la actuación y su experiencia en el set: “Yo sé que estoy aquí porque Dios me puso acá”

El actor bumangués, que llegó a decirle a la gente que ya no era actor, volvió a las telenovelas con ‘Guardián de mi vida’ en Univision y habló en una entrevista de cómo la fe lo convenció de su don

Infobae

Instalación del Congreso: así será la agenda del 20 de julio para el inicio del periodo legislativo, en la última intervención de Gustavo Petro

Será una jornada que concentrará la atención nacional no solo por el inicio formal de las actividades parlamentarias, sino también por cómo será la participación del presidente saliente, que en la antesala convocó a la ciudadanía a movilizaciones y actos públicos en varios puntos del país

Instalación del Congreso: así será la agenda del 20 de julio para el inicio del periodo legislativo, en la última intervención de Gustavo Petro

Altafulla y Yuli Ruiz se besaron apasionadamente por segunda vez y La Liendra los grabó muy coquetos

La colaboración para un video musical del artista llamó la atención del público, pues sus seguidores intentan buscar detalles sobre una relación amorosa

Altafulla y Yuli Ruiz se besaron apasionadamente por segunda vez y La Liendra los grabó muy coquetos

Abelardo de la Espriella condenó el ataque con drones en base militar en Tibú, Norte de Santander: “No podrán seguir intimidando”

El atentado contra el Ejército Nacional dejó, según el presidente electo, una menor de edad con heridas leves, aunque el balance oficial de afectados continúa en verificación

Abelardo de la Espriella condenó el ataque con drones en base militar en Tibú, Norte de Santander: “No podrán seguir intimidando”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W recibió emotivo mensaje por parte de la mamá de Pipe Bueno en su cumpleaños

Luisa Fernanda W recibió emotivo mensaje por parte de la mamá de Pipe Bueno en su cumpleaños

Daniel Arenas habló de su regreso a la actuación y su experiencia en el set: “Yo sé que estoy aquí porque Dios me puso acá”

Altafulla y Yuli Ruiz se besaron apasionadamente por segunda vez y La Liendra los grabó muy coquetos

El futbolista paraguayo que eliminó a Alemania del Mundial eligió a Cartagena como destino para descansar

Derechos de autor en Colombia: experto aclaró las claves de la demanda de las hijas de Fernando Gaitán

Deportes

La Juventus encontró la fórmula para quedarse con Jhon Lucumí, pero debe moverse rápido

La Juventus encontró la fórmula para quedarse con Jhon Lucumí, pero debe moverse rápido

Jhon Jader Durán está cerca de llegar a Portugal tras dos temporadas a la deriva: ya habría diálogos con el Al-Nassr

Atlético Nacional no está listo para jugar la Liga BetPlay: Lucas González reveló la situación del verde

Un árbitro colombiano aparecerá en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina: vea de quién se trata

Gustavo Puerta le empezó a causar problemas al Racing de Santander: “Condiciona toda la planificación deportiva”