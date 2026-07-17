Colombia

Piden a la FIFA un minuto de silencio en la final del Mundial 2026 por Joan Sebastián Durán, colombiano asesinado por un agente del ICE

Human Rights Watch criticó a la máxima entidad del fútbol por no emitir pronunciamientos para rechazar la muerte de migrantes en operativos

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Joan Durán - Final de la Copa del Mundo
La final se jugará el 19 de junio en Nueva York - crédito FIFA/@JoanGuerrero/Facebook

Sigue la indignación en Colombia por la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero, un ciudadano colombiano que falleció el 13 de julio durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Biddeford, Estados Unidos.

De acuerdo con lo que ha revelado la familia del oriundo de Bucaramanga, Durán trabajaba como repartidor y era padre de una niña de tres años. Su muerte se registró cuando agentes de ICE, que realizaban un procedimiento en búsqueda de otra persona, intentaron detener el vehículo en el que el colombiano se dirigía a su trabajo. Según la versión oficial, un agente disparó tras considerar que el colombiano intentó huir y representaba un riesgo para la seguridad. Testigos relataron que, tras los disparos, los agentes sacaron a Durán Guerrero del automóvil mientras él aseguraba que había intentado detenerse.

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Entre los pronunciamientos se destacó el del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que calificó como un asesinato lo registrado y exigió justicia. La Embajada de Colombia en Estados Unidos solicitó explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional y ofreció asistencia consular a la familia. El incidente llevó a que ICE suspendiera temporalmente la mayoría de las detenciones de vehículos en operativos migratorios, mientras las investigaciones federales y estatales avanzan para esclarecer todo lo relacionado con el caso.

Piden minuto de silencio en honor a Durán en la final de la Copa del Mundo

Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, murió durante un operativo de ICE en el estado de Maine; las autoridades estadounidenses investigan las circunstancias del caso - crédito Antonio Sanguino/X
Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, murió durante un operativo de ICE en el estado de Maine; las autoridades estadounidenses investigan las circunstancias del caso - crédito Antonio Sanguino/X

El 16 de julio, Human Rights Watch (HRW) pidió que en la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, que se disputará el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva York, la FIFA realice un minuto de silencio en memoria del migrante colombiano que murió durante el procedimiento de ICE.

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La entidad pidió que la máxima entidad del fútbol ponga en el centro de la discusión los derechos humanos, recordando que, al igual que Durán, en Houston murió Lorenzo Salgado, un migrante mexicano que habría sido violentado durante un operativo de ICE.

“Sería totalmente apropiado que la FIFA guardara un minuto de silencio antes de la final del Mundial en el MetLife Stadium”, declaró Minky Worden, directora de iniciativas globales de HRW, en una entrevista con AFP.

- crédito EFE/EPA/TROY R. BENNETT
Se han registrado varias manifestaciones para rechazar la muerte del migrante colombiano - crédito EFE

Worden recordó que cerca del escenario deportivo en el que se disputará la final hay un centro de detención, lo que calificó como una oportunidad para que la FIFA cumpla con sus promesas de proteger los derechos humanos.

HRW resaltó que, antes de la Copa del Mundo 2026, la entidad deportiva resaltó la inclusión de criterios relacionados con los derechos humanos como una parte clave para la licitación del torneo de naciones tras las denuncias registradas durante la preparación para las ediciones anteriores, que se llevaron a cabo en Rusia y Qatar.

Para Worden, el mundial será recordado por haber avalado y respaldado el movimiento “Make America Great Again” (“Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos”) de Donald Trump. “Cuando pensemos en este Mundial, el mundo va a recordar los asesinatos del ICE y las deportaciones del ICE que ocurrieron al mismo tiempo que se desarrollaba el Mundial”, afirmó la vocera.

Los equipos quieren alcanzar el máximo reconocimiento a nivel de selecciones en la edición 2026.
La ONG criticó a la FIFA por no pronunciarse sobre la muerte de los migrantes en operativos de ICE - crédito Visuales IA

En la entrevista, Worden criticó a la entidad deportiva por entregarle el Premio de la Paz de la FIFA al presidente norteamericano; por su parte, Daniel Norona, director de incidencia política para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó que la FIFA no ha cumplido sus promesas de organizar un mundial inclusivo.

“La FIFA no ha utilizado su influencia para este torneo”, señaló Norona, que aseguró que durante el torneo los migrantes han sido obligados a “vivir en las sombras”.

Además de las entrevistas citadas, Human Rights Watch publicó un informe titulado: “La FIFA debería combatir el racismo y la discriminación dentro y fuera del campo”, en el que se profundizó la crítica contra lo que se ha registrado durante la Copa del Mundo.

“El enorme alcance mundial del fútbol ofrece a la FIFA una plataforma única. Además de condenar los ataques racistas contra deportistas y aficionados, debería hacer valer su influencia para abordar el impacto que las políticas discriminatorias del gobierno de Estados Unidos están teniendo sobre aficionados, jugadores y otras personas afectadas durante la Copa Mundial”, es parte de la publicación.

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