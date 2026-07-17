De Qatar 2022 a la semifinal del Mundial 2026: la historia detrás del cambio de Enzo Fernández que fue clave contra Inglaterra

El mediocampista del Chelsea recibió dos pares por comodidad y luego un tercer modelo, el que terminó usando en la semifinal ante Inglaterra (Reuters/Dale Zanine)

Un par de botines con historia mundialista, un emprendedor cordobés y un jugador que no se sentía cómodo en sus partidos previos: el gol de Enzo Fernández que le dio el empate a la selección argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 tuvo, detrás de la definición, una ayuda que arrancó en Qatar 2022.

El volante del Chelsea llegó al partido frente a los ingleses con su lugar en el equipo bajo análisis. En los encuentros anteriores del torneo, el propio futbolista lo reconoció sin rodeos: “En los partidos anteriores no me encontraba, no me sentía bien, no estaba cómodo. Hoy fue una muestra de carácter. Más allá del gol, me sentí muy bien en lo personal, muy a gusto”, declaró al término del encuentro. Lo que no se vio a simple vista fue que, antes de saltar al campo del estadio de Atlanta, Fernández tomó una decisión que no pasó inadvertida entre los observadores más atentos: cambió de botines.

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Durante gran parte del torneo, el mediocampista había disputado los partidos ante Cabo Verde, Egipto y Suiza con los Nike Mercurial Vapor 16 Elite FG en distintas versiones de color. Frente a Inglaterra, en cambio, volvió a calzarse los Nike Phantom GT2, el mismo modelo que había utilizado en la recta final del Mundial de Qatar 2022, el torneo que terminó con la consagración de Argentina como campeona del mundo. La modificación coincidió con su mejor presentación en esta Copa del Mundo.

Detrás de esos botines hay una historia con acento cordobés. Botines Alta Gama Córdoba, un emprendimiento fundado en 2019 y encabezado por Nicanor Iglesias, fue quien fabricó el par que Fernández utilizó en la semifinal. La relación entre el emprendedor y el futbolista se remonta a los tiempos en que el mediocampista todavía vestía la camiseta de River, y se mantuvo durante su etapa en el Chelsea y con la Selección. El canal de comunicación fue, desde el principio, Instagram.

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Nicanor Iglesias, fundador de Botines Alta Gama Córdoba, mantuvo contacto con Fernández desde los tiempos del jugador en River, a través de Instagram

Una semana antes del inicio del Mundial 2026, Iglesias le escribió al jugador. Días después llegó la respuesta: un pedido especial. Primero fueron dos pares por comodidad; luego vino el encargo del modelo que terminaría siendo el protagonista ante los ingleses. “Es un pedido especial de él, basado en los que usó en Qatar. Creemos que tiene un valor sentimental para él”, explicó el cordobés en diálogo con el portal de Telefe Córdoba.

El uso de esos botines no estuvo exento de una advertencia. Iglesias reconoció que calzarse un modelo fabricado por fuera de los acuerdos comerciales del jugador podía generar algún llamado de atención de la marca que lo viste. “Es normal que pase, pero al final es un botín de la misma marca y no se diferencia en nada”, aclaró el emprendedor.

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Dentro del campo, el partido ante Inglaterra se desarrolló con Argentina por debajo en el marcador. Anthony Gordon había convertido el único tanto del encuentro y el equipo de Lionel Scaloni monopolizaba la pelota sin encontrar el camino al arco.

Fue entonces cuando Lionel Messi recibió el balón entre dos defensores tras un córner, lo cedió a Fernández, y el mediocampista se acomodó para disparar con potencia desde la puerta del área. El remate entró en un ángulo que Jordan Pickford —imbatible hasta ese momento en el partido— no pudo cubrir. El reloj marcaba el minuto 85.

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Fernández reconoció que en los partidos anteriores del torneo no se encontraba bien, y el partido ante Inglaterra fue su mejor presentación en el Mundial 2026 (REUTERS/Brian Snyder)

No fue el primer intento del volante desde larga distancia. Fernández ya había probado dos veces sin éxito con la misma estrategia antes de encontrar el arco. Aun así, insistió hasta que el tercero fue gol. Tras el tanto, corrió hacia la tribuna y realizó el gesto del “Topo Gigio” ante los hinchas ingleses, en una celebración que encendió aún más el ambiente en el estadio, donde 71.000 espectadores presenciaban la semifinal.

Minutos después, ya en tiempo de descuento, Messi envió un centro al segundo palo que encontró la cabeza de Lautaro Martínez para el 2-1. La reacción inglesa no llegó: el técnico Thomas Tuchel apenas alcanzó a enviar a la cancha a Ivan Toney y Marcus Rashford cuando el partido ya estaba consumado.

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El tanto ante Inglaterra elevó a tres los goles de Fernández en Copas del Mundo: el que le anotó a México en Qatar 2022 y los dos que lleva en esta edición, el primero ante Egipto en octavos de final. Desde Córdoba, Botines Alta Gama llegó también a jugadores del exterior, con clientes en países como Chile, Uruguay, Brasil, México, Estados Unidos y Europa. Iglesias conserva además piezas de colección, entre ellas los botines que Messi utilizó en el Mundial de Qatar 2022, uno de los objetos más valiosos de su emprendimiento.

Argentina avanzó a la final del Mundial 2026, donde buscará el bicampeonato ante España en Nueva Jersey este próximo domingo.