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La medida que tomó Maia Reficco en su llegada a Nueva York por el humo de los incendios

La actriz aterrizó en la ciudad para alentar a la Selección, pero el aire contaminado originado en Canadá cambió sus primeros planes

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Maia Reficco llegó a Nueva York para la final del Mundial 2026 y usó barbijo por el humo de los incendios de Canadá (Video: Instagram)

Maia Reficco llegó a Nueva York para estar presente en la final del Mundial 2026 y se encontró con un panorama que no esperaba: el humo de los incendios forestales de Canadá cubrió la ciudad y la obligó a tomar medidas para protegerse al caminar por las calles de Manhattan.

A su lado, su hermano Joaquín Reficco documentó el momento en sus historias de Instagram con un video grabado desde la calle con el texto: “Hay tanta contaminación en el aire de NYC que tenemos que caminar con barbijo”. En el clip se observa a ambos utilizando un barbijo KN95; cuando él giró su celular para documentar la escena, a la actriz se la vio con el tapabocas y el teléfono en mano, mientras paseaban por una vereda de la ciudad con el horizonte cubierto por una densa capa grisácea.

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La escena que vivieron los hermanos Reficco no fue aislada. El humo proveniente de cientos de incendios activos en Canadá avanzó sobre amplias zonas del norte de Estados Unidos y generó alertas sanitarias en estados como Michigan, Minnesota, Illinois, Ohio y Nueva York. Las autoridades recomendaron limitar las actividades al aire libre y permanecer en interiores. En Detroit, los registros llegaron a ubicar a la ciudad entre las de peor calidad del aire del mundo según sistemas internacionales de monitoreo.

El humo de los incendios forestales de Canadá avanzó sobre el norte de Estados Unidos y generó alertas sanitarias en varios estados (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
El humo de los incendios forestales de Canadá avanzó sobre el norte de Estados Unidos y generó alertas sanitarias en varios estados (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

En Nueva York, la situación fue especialmente visible. El cielo tomó tonalidades anaranjadas, el olor a humo se instaló en el ambiente y el alcalde Zohran Mamdani activó protocolos de emergencia. “Con niveles insalubres, todos, no solo las personas con asma o problemas cardíacos, no solo los adultos mayores, todos pueden sentir efectos en la salud. Hoy todos los neoyorquinos deben tomar precauciones”, advirtió el funcionario, según consignó Infobae. La ciudad distribuyó mascarillas KN95 en bibliotecas, estaciones de policía y cuarteles de bomberos para reducir la exposición al aire contaminado, el mismo tipo de barbijo que llevaba Joaquín Reficco en las fotos.

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La situación generó preocupación adicional por la final del Mundial, programada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, donde se esperan decenas de miles de espectadores al aire libre. Maia Reficco, que habría viajado junto a su hermano precisamente para estar presente en ese partido, llegó a una ciudad que no estaba en sus mejores condiciones ambientales para recibirla.

Maia Reficco celebró su cumpleaños en Estados Unidos con amigos y con canciones de la Selección en la previa de la final

Horas antes, en cambio, su estadía en el país norteamericano tuvo un tono muy distinto. La actriz celebró su cumpleaños rodeada de amigos y la ocasión tuvo un condimento mundialista que quedó registrado en las historias de quienes la acompañaron. En lugar del clásico “Feliz cumpleaños”, el grupo le cantó la canción de la Selección: “Soy hincha de la selección, la aliento con el corazón, ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez”. La letra continuó con referencias a Malvinas, al Diego y a la búsqueda de la cuarta estrella, en una celebración que mezcló el festejo personal con la previa de la final. Una de las historias de su entorno que registró el momento incluyó el texto: “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo. No se canta más el feliz cumpleaños. Te amo Maiuch”.

La imagen de Reficco con los ojos cerrados, la torta con velas al frente y el grupo cantando a su alrededor resumió el clima que se vive en la ciudad sede de la final: argentinos que llegaron desde distintos puntos del mundo para acompañar a la Selección y que convirtieron cada momento previo al partido en una celebración propia. La actriz, que nació en Argentina y desarrolló su carrera entre el país y México, es una de las figuras del espectáculo que eligió estar presente en el partido del domingo ante España.

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