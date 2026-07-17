Honduras

Honduras: Gobierno afirma que avanza en la reducción de la mora quirúrgica y fortalece acciones contra el dengue

La Secretaría de Salud informó avances en la reducción de la mora quirúrgica y llamó a reforzar la vacunación y las medidas de prevención contra el dengue.

Guardar
Google icon
La Secretaría de Salud detalló que 1,400 pacientes ya fueron intervenidos de los 5,900 casos identificados inicialmente. (Foto: SESAL)
La Secretaría de Salud detalló que 1,400 pacientes ya fueron intervenidos de los 5,900 casos identificados inicialmente. (Foto: SESAL)

La Secretaría de Salud de Honduras informó que continúa avanzando en la reducción de la mora quirúrgica mediante una estrategia que combina el fortalecimiento de la red pública hospitalaria con la articulación del sector privado, con el objetivo de brindar atención más oportuna a los pacientes que permanecían en lista de espera.

El viceministro de Salud, Eduardo Midence, detalló que de los 5,900 pacientes identificados inicialmente con mora quirúrgica, alrededor de 1,400 ya fueron intervenidos como parte del plan ejecutado para disminuir el retraso acumulado en los hospitales del país.

El funcionario explicó que muchos de los pacientes permanecieron durante más de un año esperando una cirugía, por lo que la Secretaría de Salud estableció criterios médicos para determinar la prioridad de cada caso.

PUBLICIDAD

Según Midence, las decisiones se toman considerando factores como el tipo de procedimiento requerido, el tiempo de espera y las condiciones clínicas de cada paciente, con el propósito de atender primero aquellos casos que requieren mayor urgencia.

El viceministro señaló que esta estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para fortalecer el sistema sanitario nacional y mejorar la capacidad de respuesta de los servicios médicos.

El viceministro de Salud, Eduardo Midence, informó avances en la reducción de la mora quirúrgica acumulada en los hospitales del país. (Foto: Casa Presidencial Honduras)
El viceministro de Salud, Eduardo Midence, informó avances en la reducción de la mora quirúrgica acumulada en los hospitales del país. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

Fortalecimiento de la red hospitalaria

Midence destacó que la reducción de la mora quirúrgica es parte de una serie de medidas que buscan ampliar la atención especializada en Honduras.

Entre las acciones mencionadas se encuentra el fortalecimiento de la cobertura para pacientes con enfermedades renales, así como la formulación de una política pública dirigida a atender enfermedades raras y desatendidas.

PUBLICIDAD

Asimismo, indicó que la Secretaría de Salud trabaja en la obtención de recursos destinados a mejorar la capacidad operativa de los centros asistenciales y garantizar mejores condiciones para la atención de los pacientes.

El funcionario afirmó que la institución mantiene esfuerzos para fortalecer los servicios de salud y reducir las limitaciones que históricamente han afectado al sistema hospitalario público.

Salud pide completar vacunación infantil

En materia de prevención, el viceministro hizo un llamado a los padres de familia y cuidadores para que lleven a los niños a los establecimientos de salud y completen los esquemas de vacunación pendientes.

Midence recordó que las vacunas son gratuitas, seguras y representan la principal herramienta para evitar enfermedades prevenibles.

Además, señaló que Honduras mantiene vigilancia epidemiológica por la presencia de casos importados de sarampión, por lo que instó a la población a acudir a los centros de salud para verificar el estado de vacunación de los menores.

Las autoridades sanitarias aseguraron que la priorización de cirugías se realiza con base en criterios médicos y condiciones clínicas de los pacientes. (Foto: Destacada)
Las autoridades sanitarias aseguraron que la priorización de cirugías se realiza con base en criterios médicos y condiciones clínicas de los pacientes. (Foto: Destacada)

El funcionario destacó que la vacunación permite reducir los riesgos de propagación de enfermedades y proteger especialmente a los grupos más vulnerables.

Llamado a prevenir el dengue

El viceministro también exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención contra el dengue, una enfermedad que continúa representando un desafío para las autoridades sanitarias.

Midence explicó que es necesario eliminar los criaderos del mosquito transmisor, principalmente aquellos recipientes donde puede acumularse agua y favorecer la reproducción del zancudo.

El funcionario indicó que el combate contra el dengue requiere la participación conjunta de las autoridades y la población, debido a que las acciones preventivas desde los hogares y comunidades son fundamentales para reducir los contagios.

La Secretaría de Salud mantiene vigilancia epidemiológica y continúa promoviendo campañas de prevención para disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores.

Salud mantiene una estrategia que combina el fortalecimiento de hospitales públicos y la participación del sector privado para reducir los tiempos de espera. (Cortesía: CESPAD)
Salud mantiene una estrategia que combina el fortalecimiento de hospitales públicos y la participación del sector privado para reducir los tiempos de espera. (Cortesía: CESPAD)

Garantizan abastecimiento de medicamentos

Por otra parte, Midence aseguró que la Secretaría de Salud trabaja para garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en los hospitales del país.

Explicó que la institución desarrolla procesos de licitación y distribución con el objetivo de mejorar la disponibilidad de los recursos necesarios para la atención de los pacientes.

Según el funcionario, estas acciones buscan fortalecer la capacidad de los centros asistenciales y garantizar que el personal médico cuente con las herramientas necesarias para brindar atención adecuada.

La Secretaría de Salud reiteró que continuará implementando estrategias para reducir la mora quirúrgica, mejorar la atención hospitalaria y fortalecer las acciones de prevención ante enfermedades que afectan a la población hondureña.

Temas Relacionados

Hondurasreduccionmora quirurgicadenguevacunacionvice ministrosalud

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador recibe un reconocimiento de la UNESCO por avances en la educación superior

La distinción fue anunciada por el subdirector general de Educación, Qun Chen, durante la apertura del II Congreso Internacional Modelo Educativo País en San Salvador, con participación de delegaciones de más de 45 países

El Salvador recibe un reconocimiento de la UNESCO por avances en la educación superior

La Asamblea Legislativa aprueba más de $1.1 millones para financiar proyectos deportivos en El Salvador

La reforma a la Ley de Presupuesto 2026 habilita recursos para que el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador ejecute obras, gestione la unidad operativa y active la fase 11 del plan de escenarios

La Asamblea Legislativa aprueba más de $1.1 millones para financiar proyectos deportivos en El Salvador

Honduras: Inundaciones dejan comunidades incomunicadas y cuantiosas pérdidas en Patuca y Wampusirpi

Las intensas lluvias mantienen incomunicadas al 80 % de las comunidades de Patuca, Olancho, mientras las inundaciones dejan cuantiosas pérdidas, dos desaparecidos y más de 60 familias evacuadas en Wampusirpi.

Honduras: Inundaciones dejan comunidades incomunicadas y cuantiosas pérdidas en Patuca y Wampusirpi

Frente Amplio pide a Laura Fernández convocar proyectos contra la evasión fiscal y advierte que los recortes profundizarán la crisis

La bancada de oposición envió una carta a la presidenta en la que sostiene que el deterioro de las finanzas públicas no puede resolverse con más ajustes al gasto social. Además, solicitó impulsar once iniciativas legislativas orientadas a aumentar la recaudación, combatir la evasión y eliminar privilegios tributarios

Frente Amplio pide a Laura Fernández convocar proyectos contra la evasión fiscal y advierte que los recortes profundizarán la crisis

“Saco la pistola y me amenazó”: testimonio del padre de la víctima en el juicio por el asesinato del oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens en Guatemala

La fiscalía lo ubica como conductor de la motocicleta y sostiene que al menos cuatro personas participaron en el acecho, un esquema que obliga al tribunal a ponderar roles, coordinación y prueba material en cada tramo

“Saco la pistola y me amenazó”: testimonio del padre de la víctima en el juicio por el asesinato del oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens en Guatemala

TECNO

Girar sin parar: la nueva técnica para volver invisibles a los drones

Girar sin parar: la nueva técnica para volver invisibles a los drones

George Lucas, director de Star Wars, afirma que la IA es “el futuro” del cine

Así esquiva Starlink la basura espacial: más de 355 mil maniobras para evitar colisiones en el último año

Usuarios de Roblox podrán diseñar juegos desde sus dispositivos usando la aplicación móvil

Esta actualización de Google te permitirá protagonizar tus propios videos con IA

ENTRETENIMIENTO

Cuál fue la tierna frase de su hija que emocionó a Matt Damon tras su papel en “La Odisea”

Cuál fue la tierna frase de su hija que emocionó a Matt Damon tras su papel en “La Odisea”

“Sabes que siempre te quise, ¿verdad?”: cuando Simon Pegg se confesó con Carrie Fisher en Star Wars

Jessica Alba se suma al elenco de la nueva adaptación de ’13 Going on 30′ de Netflix

“La fama implicaba vivir observada, deseada y juzgada”: el día que Marilyn Monroe habló sobre la exposición mediática

Nicole Kidman y Sandra Bullock regresan como brujas para Practical Magic 2

MUNDO

Ucrania entierra a sus soldados desconocidos mientras las familias esperan su identificación

Ucrania entierra a sus soldados desconocidos mientras las familias esperan su identificación

La Casa Blanca aseguró que Irán sigue interesado en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos pese a la escalada militar

48 grados, trabajos de madrugada y refugios para pájaros: así se vive en la ciudad más calurosa del mundo

Alerta en Estados Unidos por el humo de los incendios en Canadá: varias ciudades registran niveles peligrosos de contaminación

Estados Unidos abordó un petrolero en el golfo de Omán mientras el nuevo bloqueo a Irán suma cuatro buques interceptados en tres días