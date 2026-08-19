México
Agregar Infobae enGoogle

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: segundo día de Harfuch en conferencia internacional de la DEA

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos

Guardar

En pocas líneas:

12:41 hsHoy

Harfuch se encuentra en Buenos Aires en conferencia internacional de la DEA

Este miércoles el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, tendrá su segunda participación en la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas realizada por la DEA en Buenos Aires, Argentina.

En el encuentro participan más de 100 países miembros, donde conversan sobre temas de seguridad y combate a los cárteles. Un día antes, Harfuch destacó los logros derivados de la estrategia implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Harfuch en Argentina
Omar García Harfuch durante su participación en la conferencia internacional de la DEA en Argentina. Foto: SSPC
12:36 hsHoy

Defensa del contralmirante Fernando Farías revira a Sheinbaum: el juicio de extradición está programado para el 27 de agosto

Tras las declaraciones de la presidenta en la conferencia matutina de este martes, el equipo legal del exmando naval respondió con un comunicado en el que advirtió que no hay constancia jurídica de entrega ni orden de traslado inmediato

Este 18 de agosto la presidenta afirmó en la conferencia mañanera que " todo parece indicar que sí va a haber un traslado". Crédito: Presidencia / SSPC
Este 18 de agosto la presidenta afirmó en la conferencia mañanera que " todo parece indicar que sí va a haber un traslado". Crédito: Presidencia / SSPC

La defensa del contralmirante Fernando Farías Laguna emitió este 18 de agosto una tarjeta informativa en la que desmintió que la extradición del exmando de la Secretaría de Marina haya sido concedida o que su traslado a México sea inminente. El comunicado respondió a las declaraciones que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo este mismo día en el cierre de su conferencia matutina, donde señaló que “todo parece indicar” que habría un traslado, sin precisar si ocurriría “hoy, mañana o pasado”.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

SeguridadCrimen organizadoviolenciadetenidosataque armadoCDMXNarco en MéxicoNarcotráfico en MéxicoÚltima horamexico-seguridadmexico-noticias

Últimas noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 19 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 19 de agosto

Euro hoy en México: cotización de apertura del 19 de agosto

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

Euro hoy en México: cotización de apertura del 19 de agosto

Chiapas registra sismo de 4.0 de intensidad en Tonalá

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de 4.0 de intensidad en Tonalá

Mi Beca para Empezar 2026: estos son los tipos de apoyo que dará el gobierno de CDMX

La iniciativa disponible únicamente en la capital busca apoyar a las familias y contribuir al bienestar educativo de las y los estudiantes

Mi Beca para Empezar 2026: estos son los tipos de apoyo que dará el gobierno de CDMX

Temblor hoy 19 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 19 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los 4 objetos que sobran en el toilette, según expertas en organización

Los 4 objetos que sobran en el toilette, según expertas en organización

Meta rechaza que haya vuelto adicto a los adolescentes a sus redes sociales: los acusan de recopilar datos indebidamente

Juicio por Loan Peña, en vivo: comenzó la audiencia en la que declararán policías y personal de salud

Cuáles son las velocidades máximas en cada tramo de la Autovía 2 entre Buenos Aires y la Costa: cómo evitar multas

ChatGPT activa Computer History, la función que rastrea tus clicks y todo lo que escribes en el PC

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos entregó a Venezuela 20 máquinas pesadas para remover escombros tras los terremotos

Estados Unidos entregó a Venezuela 20 máquinas pesadas para remover escombros tras los terremotos

75 municipios de Honduras quedan en Alerta Roja por sequía

Los chats de Nadia Beller que complican a Fernando Cerimedo y el mensaje del presidente Rodrigo Paz sobre el caso

Recuperan en California casi 30.000 dólares en sets de LEGO robados de un tren de carga

Continúa la suspensión de clases en 473 centros educativos tras intensas lluvias y alerta climática en Costa Rica

DEPORTES

El triple sobre la chicharra con el que la selección argentina femenina ganó un partido clave en el Preclasificatorio Olímpico

El triple sobre la chicharra con el que la selección argentina femenina ganó un partido clave en el Preclasificatorio Olímpico

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Messi visitará a Philadelphia Union por una nueva fecha de la MLS: hora, TV y formaciones

Racing y Belgrano se medirán por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Platense buscará seguir haciendo historia en la Copa Libertadores ante Coquimbo: hora, TV y formaciones