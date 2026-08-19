EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: segundo día de Harfuch en conferencia internacional de la DEA

Defensa del contralmirante Fernando Farías revira a Sheinbaum: el juicio de extradición está programado para el 27 de agosto Tras las declaraciones de la presidenta en la conferencia matutina de este martes, el equipo legal del exmando naval respondió con un comunicado en el que advirtió que no hay constancia jurídica de entrega ni orden de traslado inmediato

Este 18 de agosto la presidenta afirmó en la conferencia mañanera que " todo parece indicar que sí va a haber un traslado". Crédito: Presidencia / SSPC

La defensa del contralmirante Fernando Farías Laguna emitió este 18 de agosto una tarjeta informativa en la que desmintió que la extradición del exmando de la Secretaría de Marina haya sido concedida o que su traslado a México sea inminente. El comunicado respondió a las declaraciones que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo este mismo día en el cierre de su conferencia matutina, donde señaló que “todo parece indicar” que habría un traslado, sin precisar si ocurriría “hoy, mañana o pasado”.