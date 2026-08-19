EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: segundo día de Harfuch en conferencia internacional de la DEA

Harfuch se encuentra en Buenos Aires en conferencia internacional de la DEA
Este miércoles el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, tendrá su segunda participación en la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas realizada por la DEA en Buenos Aires, Argentina.
En el encuentro participan más de 100 países miembros, donde conversan sobre temas de seguridad y combate a los cárteles. Un día antes, Harfuch destacó los logros derivados de la estrategia implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La defensa del contralmirante Fernando Farías Laguna emitió este 18 de agosto una tarjeta informativa en la que desmintió que la extradición del exmando de la Secretaría de Marina haya sido concedida o que su traslado a México sea inminente. El comunicado respondió a las declaraciones que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo este mismo día en el cierre de su conferencia matutina, donde señaló que “todo parece indicar” que habría un traslado, sin precisar si ocurriría “hoy, mañana o pasado”.