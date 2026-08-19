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Argentina autorizó la deportación del contralmirante Fernando Farías Laguna para ser entregado a México

El hombre acusado de encabezar una red de huachicol fiscal llegará al país en las próximas horas bajo resguardo de la Interpol

Fernando Farías el pasado 23 de abril de 2026, cuando fue detenido en Argentina. Crédito: Especial
Fernando Farías el pasado 23 de abril de 2026, cuando fue detenido en Argentina. Crédito: Especial
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El despacho Mendieta y Asociados, que representa al contralmirante Fernando Farías Laguna, confirmó la tarde de este 19 de agosto a Infobae México que la deportación de su cliente a territorio nacional está confirmada.

El exmando de la Secretaría de Marina, acusado de encabezar junto con su hermano la red de huachicol fiscal denominada “Los Primos” en las aduanas marítimas de Altamira y Tampico, será trasladado en las próximas horas a bordo de un avión de la Interpol, según la misma fuente.

Según la defensa legal del hombre detenido el pasado 23 de abril de 2026 en Argentina, hasta el momento no ha despegado la aeronave que lo trasladará.

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La información disponible hasta el momento es escasa: diversos medios de comunicación han reportado detalles del operativo con base en fuentes federales, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hayan emitido un pronunciamiento oficial hasta el momento, algo que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó desde la mañana del pasado 18 de agosto.

Reportes del medio N+ con base en fuentes federales dijeron que autoridades mexicanas ya se encontraban en Buenos Aires para recibir a Farías Laguna y trasladarlo ante el juez federal que lo requiere por el delito de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos. El mismo medio compartió fotografías en las cuales se observa un jet de la Semar sobre una pista, acompañadas con marcas de agua propias de una cámara corporal, las cuales revelan que se encuentran en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

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El destino final de Fernando Farías sería el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde ya se encuentra recluido su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

El periodista Arturo Ángel había adelantado en su cuenta de X (antes Twitter) que la entrega estaría a cargo de la Interpol Argentina y que la comparecencia ante el juez de control del Altiplano ocurriría el jueves 20 o el viernes 21 de agosto a más tardar.

Información en desarrollo...

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