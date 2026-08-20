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Operativo federal en Michoacán suma 12 detenidos, incluidos familiares del “Tío Lako”, jefe regional del CJNG

Autoridades federales ampliaron este miércoles el saldo de una operación de precisión en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo

Las autoridades actualizaron la cifra de arrestos tras el despliegue militar, revelando que son 12 las personas bajo custodia. Crédito: Especial
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El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron a tres personas más como parte del seguimiento al operativo que desde la mañana de este miércoles 19 de agosto había dejado nueve arrestados en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, con lo que el saldo total de aprehensiones de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ascendió a 12.

Entre los capturados en la primera fase figuraban Marisol “N” y Lourdes “N”, hija y pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez, mejor conocido como el “Tío Lako”, jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco.

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La pareja sentimental del Tío Lako es la primera de las mujeres que se ve en la imagen del traslado. Crédito: Especial
La pareja sentimental del Tío Lako es la primera de las mujeres que se ve en la imagen del traslado. Crédito: Especial

Según reportes oficiales, las doce personas fueron trasladadas en helicóptero desde el sitio de detención hasta una base aérea, y de ahí en un avión de la Fuerza Área Mexicana a la Ciudad de México para quedar a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), quien continuará con las investigaciones.

El operativo aseguró 64 vehículos, ametralladoras y artefactos explosivos

La operación de precisión se desarrolló en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, derivada de trabajos de Inteligencia Central Militar. Participaron Fuerzas Especiales del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR y la Secretaría de Marina.

En flagrancia, las autoridades aseguraron dos inmuebles, 64 vehículos —uno con blindaje—, una ametralladora calibre .50, cuatro ametralladoras minimi calibre 5.56 mm., nueve armas largas, un arma corta y dos aditamentos lanzagranadas.

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Las autoridades actualizaron a 12 la cifra de detenidos tras el operativo. Crédito: Especial
Las autoridades actualizaron a 12 la cifra de detenidos tras el operativo. Crédito: Especial

El decomiso incluyó también ocho artefactos explosivos improvisados, siete motocicletas, un dron, cartuchos y cargadores de distintos calibres, droga y equipo táctico diverso.

Las versiones preliminares apuntaban a que entre las personas arrestadas se encontraba el “Tío Lako”, sin embargo, no se encuentra en las listas oficiales emitidas por las fuerzas federales ni su nombre aparece en el Registro Nacional de Detenciones de la SSPC.

Quién es “Tío Lako”, el objetivo detrás del operativo en Tanhuato

Heraclio Guerrero Martínez tiene más de 70 años y encabeza desde hace décadas una de las células más arraigadas del CJNG en el occidente del país. Opera desde Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato, y su influencia se extiende a lo largo de la frontera entre Michoacán y Jalisco, donde su grupo controla rutas de droga, extorsión a productores agrícolas y robo de combustible.

Según reportes, su poder no se sostuvo solo en la violencia sino que construyó una base social en comunidades de la región mediante la repartición de dádivas, y su nombre aparece vinculado a la cooptación de autoridades locales.

Heraclio Guerrero Martínez, conocido como el “Tío Lako”, es señalado como líder regional y objetivo prioritario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la frontera entre Michoacán y Jalisco. Crédito: Especial
Heraclio Guerrero Martínez, conocido como el “Tío Lako”, es señalado como líder regional y objetivo prioritario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la frontera entre Michoacán y Jalisco. Crédito: Especial

En septiembre de 2023 organizó en Tinaja de Vargas una fiesta de 15 años para su hija Nicole que se viralizó en redes sociales: civiles armados con equipo táctico y siglas del CJNG custodiaron el lujoso festejo.

El pasado 22 de febrero de 2026, cuando fuerzas federales abatieron a Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho en Tapalpa, Jalisco, también murió Rubén Guerrero Valadez, “El R1”, hijo de Guerrero Martínez. Este miércoles 19 de agosto, autoridades emitieron un comunicado oficial señalando que el “Tío Lako” fue responsable de ordenar agresiones contra elementos de la Guardia Nacional el día que murió su hijo.

Narcobloqueos en 15 puntos carreteros: el gobernador Ramírez Bedolla confirmó su reapertura

Tras las primeras detenciones, grupos armados incendiaron vehículos e interrumpieron las vías de comunicación en varios municipios del estado. El Centro Estatal de Comando reportó bloqueos en corredores como Morelia-Jiquilpan, La Piedad-Yurécuaro y Ecuandureo-Zamora. Las autoridades estatales no reportaron personas fallecidas ni lesionadas.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó la reapertura de 15 puntos afectados por los narcobloqueos. Crédito: Redes Sociales
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó la reapertura de 15 puntos afectados por los narcobloqueos. Crédito: Redes Sociales

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, activó el Plan Antibloqueo y confirmó la reapertura de 15 puntos carreteros, entre ellos la carretera Morelia-Quiroga a la altura de El Tigre, el crucero Franco Reyes en Zacapu y la carretera Zamora-Ecuandureo en la localidad El Sauz.

Ramírez Bedolla calificó el resultado como “un golpe directo a la estructura criminal en la región”.

Además, Bedolla señaló que el operativo se realizó bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y anunció presencia permanente de la Guardia Civil y fuerzas federales en las carreteras para garantizar la seguridad y el tránsito fluido.

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