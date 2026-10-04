Las lluvias en Guatemala dejan escuela dañada, carreteras bloqueadas y viviendas inundadas en varios departamentos

Las lluvias provocaron el colapso del muro perimetral de la Escuela Oficial Rural Mixta en Chiquimula. (Conred)

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Una escuela rural de Guatemala terminó con serios daños después de que un muro perimetral cediera, ante las fuertes lluvias que azotaron el país durante este fin de semana. Mientras que en otros sectores del país se reportan derrumbes, inundaciones y caída de árboles.

El incidente ocurrió en la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Hacienda El Santo, ubicada en el municipio de Chiquimula.

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Según la información proporcionada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la escuela sufrió el colapso de su muro perimetral.

Ante la emergencia, personal técnico de la institución acudió al recinto para realizar una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

La inspección en el área afectada busca determinar el nivel de impacto de los estragos y establecer los requerimientos prioritarios del establecimiento educativo para coordinar la asistencia necesaria.

Técnicos de la Conred evaluaron los daños en el establecimiento educativo para coordinar la entrega de asistencia. (Conred)

Las precipitaciones continuas generaron un deterioro en la estructura hasta provocar la caída completa de una de sus secciones.

Caída de árboles, inundaciones y derrumbes, otros incidentes de las lluvias

Los efectos del mal tiempo también perjudicaron la red vial y varias zonas habitables en otros puntos del país.

En el departamento de Quiché, se reportó la caída de árboles sobre el kilómetro 181 de la carretera RD-QUI-2, en la comunidad de Agua Tibia, municipio de Chinique, lo que dejó el paso vehicular completamente obstruido.

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Integrantes de los Bomberos Voluntarios efectuaron las labores de limpieza y despeje tras las coordinaciones correspondientes, hasta lograr habilitar la ruta luego de varias horas de trabajo.

Los Bomberos Voluntarios despejaron la carretera RD-QUI-2 en Chinique, Quiché tras la caída de árboles. (Conred)

Asimismo, en esa misma provincia, un deslizamiento de rocas y tierra bloqueó la carretera que comunica Santa Cruz del Quiché con la aldea Panajxit, ambas en el departamento de Quiché.

La atención del desastre fue articulada por la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred), la Secretaría Ejecutiva de la Conred y miembros de la comunidad local para retirar los escombros de la vía.

Un deslizamiento de rocas y tierra interrumpió el paso vehicular entre Santa Cruz del Quiché y la aldea Panajxit, en Quiché. (Conred)

Mientras tanto, en el casco urbano de Las Cruces, en Petén, torrenciales precipitaciones provocaron la inundación de diversas viviendas, razón por la cual los vecinos afectados optaron por autoalbergarse con familiares.

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Representantes de la municipalidad, el Consejo de Desarrollo y personal de la Conred realizan las evaluaciones correspondientes.

Las familias del municipio de Las Cruces en Petén buscaron refugio con parientes debido a las inundaciones. (Conred)

Lluvias continuarán en Guatemala

Las precipitaciones persistirán sobre el territorio nacional durante las próximas horas, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), en la Cápsula Informativa No. 16-2026 emitida este 4 de octubre.

Según indicaron, un sistema de baja presión ubicado al sureste de Guatemala favorece la constante entrada de humedad y genera abundante nubosidad, principalmente del sur al centro del país.

El Insivumeh advirtió sobre la presencia de un sistema de baja presión al sureste del territorio nacional. (AGN)

A pesar de que el fenómeno meteorológico registra una baja probabilidad de convertirse en ciclón tropical, las autoridades advirtieron que la acumulación de agua en los suelos puede causar crecidas de ríos, inundaciones, deslaves y lahares en la cadena volcánica.

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Estas complicaciones se mantienen latentes aun bajo la presencia del fenómeno de El Niño. La Conred recomendó a la población evitar el paso por cauces o ríos acrecentados, mantenerse alejada de barrancos o laderas vulnerables, conducir con precaución y comunicarse a la línea 119 frente a cualquier situación de riesgo.