Álvaro Fidalgo esperaría una niña: pareja del futbolista desata rumores sobre el sexo del bebé (@pilar___sanchez)

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Pilar Sánchez, pareja de Álvaro Fidalgo, desata rumores sobre el sexo de su bebé al compartir una fotografía de su embarazo con la canción “My Girl” de The Temptations de fondo, publicación que ya suma reacciones entre los seguidores del mediocampista de la Selección Mexicana.

La pareja del futbolista español publicó un carrusel de cinco imágenes en blanco y negro en su cuenta de Instagram, donde muestra su pancita de embarazada mientras suena la melodía cuyo título se traduce como “mi niña”.

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La elección musical llamó la atención de inmediato, pues “My Girl” es un clásico de 1964 interpretado por The Temptations con la voz principal de David Ruffin. El título de la canción, que en español significa “mi chica” o “mi niña”, alimentó las especulaciones sobre el sexo del bebé que esperan Fidalgo y Sánchez.

El anuncio del embarazo se dio en julio sin revelar el sexo del bebé

Álvaro Fidalgo y Pilar Sánchez (@pilar___sanchez)

Álvaro Fidalgo y Pilar Sánchez confirmaron el embarazo el 31 de julio de 2026 mediante un carrusel de fotografías tomadas en Menorca, España. En esa primera publicación, la pareja mostró la pancita de embarazada de Sánchez sin ofrecer detalles sobre el tiempo de gestación ni el sexo del bebé.

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El mediocampista reaccionó entonces con un mensaje breve: “Gracias a todos por el cariño, como siempre”. La noticia generó entusiasmo entre los aficionados del Club América, quienes compartieron mensajes como “un mini Fidalgo” en redes sociales.

Álvaro Fidalgo confirma que será papá en enero de 2027

El propio futbolista confirmó la fecha estimada del nacimiento este 3 de octubre, durante una entrevista en la que también abordó los rumores sobre un posible regreso al América. “Yo me he quedado sorprendido, aparte también voy a ser papá también en enero, y tengo a mi mujer, que tiene a la familia cerca”, declaró Fidalgo.

(Instagram / @alvarofidalgo)

El jugador del Real Betis explicó que su pareja cuenta con su familia cerca en España, factor que influyó en su decisión de no considerar un cambio de equipo en este momento. “No era un momento ahora mismo para otro cambio otra vez”, agregó el mediocampista español naturalizado mexicano.

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La publicación con “My Girl” no constituye una confirmación oficial

Hasta el momento, la pareja no ha emitido un comunicado o declaración directa que confirme el sexo del bebé. La interpretación sobre una posible niña surge exclusivamente de la elección musical en la publicación más reciente de Pilar Sánchez, sin que exista un anuncio formal tipo gender reveal de por medio.

La especulación se suma al ambiente de expectativa que ha generado el embarazo entre los aficionados del futbolista, quien se consagró campeón e ídolo con el América antes de su salida al fútbol español. El nacimiento del primer hijo de la pareja está previsto para enero de 2027, según confirmó el propio Fidalgo.

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Publicación de Pilar Sánchez sobre su embarazo (@pilar___sanchez)

¿Quién es Pilar Sánchez, la pareja de Álvaro Fidalgo?

Pilar Sánchez nace el 15 de abril de 1997 en Asturias, España. Tiene 29 años y es publicista de profesión, aunque también se ha desempeñado como conductora, reportera y redactora. Su relación con Álvaro Fidalgo comienza en la adolescencia, en su natal Asturias, y acumula más de una década juntos.

Sánchez acompaña al mediocampista a lo largo de toda su carrera futbolística, desde su paso por el Real Madrid Castilla y el Castellón, hasta su etapa en el Club América y actualmente en el Real Betis. En julio de 2021 se muda a México, cuando el América adquiere la carta de Fidalgo, y radica cinco años en la Ciudad de México, periodo en el que la afición azulcrema la bautiza como “la novia más mexicana” del futbolista por el cariño que muestra hacia el país en redes sociales.

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Pilar Sánchez (@pilar___sanchez)

En febrero de 2026, al dejar México para instalarse en Sevilla junto a Fidalgo, Sánchez escribe: “Hoy me despido de la que ha sido mi casa durante cinco años. México nos ha abrazado con un cariño inmenso. Siempre recordaré este país, esta ciudad y al Club América como parte de mi crecimiento personal. México siempre será parte de mí”. A diferencia de otras parejas de futbolistas, mantiene un perfil bajo en redes sociales y actualmente reside en Sevilla, donde acompaña a Fidalgo en su etapa con el Real Betis.