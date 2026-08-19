Capturan a Fausto Corrales, testigo del secuestro de “El Mayo” Zambada y la muerte de Melesio Cuén

La FGR confirmó el arresto de Fausto Corrales, señalado como testigo clave del secuestro del Mayo Zambada. Crédito: FGR /Especial

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Fausto Corrales, el hombre que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda el día de su asesinato y fue testigo del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, fue aprehendido este miércoles por la Fiscalía General de la República (FGR) en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la colonia Granada la Ciudad de México.

La detención se ejecutó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de control federal. Los cargos: encubrimiento en el homicidio de Cuén Ojeda y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

Quién es Fausto Corrales y qué presenció

Corrales Rodríguez es hijo del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)Víctor Antonio Corrales Burgueño. El 25 de julio de 2024, acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a una cita en el rancho Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán, Sinaloa.

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El RND confirmó la detención, la cual ocurrió en calles de la capital de país. Crédito: RND

Fue en esa finca conocida también como “Santa Julia” donde, según las investigaciones de la FGR, Cuén Ojeda fue asesinado y Zambada fue secuestrado y trasladado por la fuerza a Estados Unidos, todo en el mismo momento.

La aprehensión de Fausto Corrales Rodríguez marca el primer avance procesal concreto en un caso que llevaba dos años sin detenidos. Según la FGR, el testigo habría incurrido en contradicciones en sus declaraciones y omitido información verídica para desvirtuar la realidad y obstaculizar el esclarecimiento de los hechos.

La versión desacreditada y el montaje de la gasolinera

Corrales fue la fuente de la primera versión oficial del caso. Declaró ante la Fiscalía estatal de Sinaloa que Cuén Ojeda fue atacado por dos hombres en motocicleta en la gasolinera Pemex de La Presita, en Culiacán, cuando ambos se detuvieron a cargar combustible tras salir de la finca.

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El caso será investigado por la FGR, confirmó la dependencia estatal. (Fiscalía de Sinaloa | @Santibanez_Clar)

Esa versión se derrumbó por múltiples inconsistencias: el video presentado como prueba carecía de sonido, los empleados de la gasolinera no escucharon disparos y el cuerpo de Cuén presentaba cuatro heridas de bala, mientras la grabación solo mostraba un disparo.

La FGR determinó que se trató de un montaje. Los peritajes en la finca Huertos del Pedregal hallaron manchas de sangre de Cuén Ojeda en el inmueble, lo que situó el asesinato en ese lugar y no en la gasolinera. La institución también descalificó las actuaciones de la entonces fiscal estatal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, quien presentó su renuncia el 16 de agosto de 2024 tras los señalamientos.

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Lo que ocurrió el 25 de julio de 2024

Ese día, Cuén Ojeda salió de su domicilio en Culiacán acompañado de Corrales Rodríguez. Según la cronología reconstruida por la FGR, ambos se dirigieron al rancho Huertos del Pedregal bajo el pretexto de una reunión con abogados.

Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, capturados el 25 de julio de 2025. (REUTERS)

En ese mismo lugar y al mismo tiempo, Ismael “El Mayo” Zambada fue emboscado, encapuchado, atado y trasladado hasta una pista clandestina desde donde lo llevaron en avión al aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, donde fue detenido por autoridades estadounidenses junto a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

En una carta difundida en agosto de 2024 a través de su abogado Frank Pérez, Zambada relató que Guzmán López lo convocó a esa reunión con el pretexto de mediar una disputa entre Cuén Ojeda y el gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya por el control de la UAS. Sobre el destino del exrector, el capo fue directo: “Fue asesinado al mismo tiempo y en el mismo lugar donde yo fui secuestrado”.

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Dos años sin responsables por el homicidio

A casi dos años del crimen, la FGR no había informado públicamente sobre ningún detenido por el asesinato de Cuén Ojeda. En mayo de 2026, la institución encabezada por Ernestina Godoy confirmó que la investigación “no se encuentra ni archivada ni suspendida, sino que ha continuado su integración”.

La FGR reservó el expediente hasta el año 2031 bajo el argumento de que su divulgación representa un “riesgo real” para el interés público y la seguridad nacional.

El operativo y las instituciones involucradas

La detención fue ejecutada por personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) e INTERPOL, ambas pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

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Capturan a Fausto Corrales, testigo del secuestro de El Mayo Zambada y la muerte de Melesio Cuén. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGR precisó que Corrales Rodríguez es considerado inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por autoridad competente.

El contexto político y la guerra en Sinaloa

El caso tiene derivaciones que alcanzan la política y la seguridad nacional. Rocha Moya negó haber asistido a la reunión del 25 de julio de 2024 y afirmó que ese día se encontraba de viaje en Estados Unidos, aunque nunca aportó pruebas al respecto.

El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y narcotráfico. La FGR aclaró que esa acusación no guarda relación directa con las líneas de investigación del homicidio de Cuén Ojeda.

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El traslado forzado de Zambada a Estados Unidos detonó, el 9 de septiembre de 2024, una guerra abierta entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa —Los Mayos y Los Chapitos— que al cumplirse dos años de los hechos mantiene a Sinaloa en una espiral de violencia.