El secretario del Tesoro de EE.UU. afirmó que en caso de ser necesario volvería a apoyar financieramente a la Argentina

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Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, destacó en una entrevista con el portal especializado Axios que en caso de ser necesario el gobierno de Donald Trump volvería a asistir financieramente a la Argentina, como lo hizo en octubre de 2025, cuando el gobierno de Javier Milei sufrió una corrida cambiaria impulsada, entre otros motivos, por el triunfo legislativo del kirchnerismo en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires.

“¿Si podríamos volver a hacerlo? Por supuesto” respondió el funcionario cuando fue consultado al respecto. En caso de necesidad, afirmó, el Tesoro podría realizar intervenciones similares a las que hizo hace un año, cuando además de anunciar una línea de asistencia de USD 20.000 millones a través del “Fondo de Estabilización Cambiaria”, el Tesoro de EEUU compró pesos y bonos e inyectó dólares en el mercado financiero argentino, dando un claro mensaje de apoyo a la gestión de Milei, que luego se impuso claramente en las elecciones legislativas nacionales de medio término.

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Cabe recordar que luego el Banco Central de la República Argentina (BCRA) canceló unos USD 2.500 millones de ayuda del Tesoro e informó del pago de USD 17,7 millones de intereses. Al norte del Río Bravo, esa misma cuestión fue exhibida por Bessent como evidencia de lo acertado de la intervención del Tesoro, pues había generado beneficios -y no costos- a los contribuyentes norteamericanos.

Efecto regional

Bessent dijo que la estabilización de la Argentina ayudó además a modificar positivamente el cuadro político y económico de América Latina, propiciando “un cambio radical” en la región, “algo generacional o quizá sin precedentes en la historia: nunca antes habíamos tenido a tantos países latinoamericanos aliados con EE.UU.”

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Bessent, en abril de 2025, cuando visitó la Argentina en el primer día de vigencia del acuerdo argentino con el FMI y se levantó el cepo cambiario a las "personas humanas" REUTERS/Agustin Marcarian

Las declaraciones ratifican el fuerte respaldo de la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei, como ya lo había hecho en 2025, cuando con sus anuncios e intervenciones evitó la profundización de una incipiente crisis cambiaria y financiera.

Cabe recordar que Bessent se reunió con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, hace un mes en Asheville, Carolina del Norte, en una reunión de ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20. y ratificó también allí el apoyo a la Argentina.

También en Japón

El secretario del Tesoro defendió también la eficacia de las intervenciones financieras del Tesoro de Estados Unidos en apoyo del yen, la moneda japonesa y buscó restar importancia a la escalada del rendimiento de los bonos norteamericanos, al cabo de una semana en que la tasa que debe pagar EE.UU. para colocar o renovar sus bonos soberanos a diez o treinta años llegó a los niveles más altos de los últimos 24 años, con la tasa de los “Treasuries” a 10 años en 5,28% y la de los Treasuries a treinta años en 5,61%

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“Me preocuparía si estuviéramos ante algún tipo de subida atípica” dijo el jefe del Tesoro, quien interpretó el movimiento de los bonos de EE.UU. es producto de una tendencia global y no de un rechazo particular de los inversores a la deuda norteamericana.

La guerra, el precio de la energía y la IA

“No estamos viendo que la gente venda bonos del Tesoro para comprar bonos alemanes o japoneses”, explicó, y atribuyó la escalada de las tasas estadounidenses a la combinación entre las presiones inflacionarias derivadas del aumento del precio de los combustibles por la guerra con Irán, las preocupaciones sobre la situación fiscal y el fuerte crecimiento de las inversiones vinculadas con la inteligencia artificial.

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Las letras "IA" (Inteligencia Artificial), un teclado y una mano robótica se ven en esta ilustración tomada el 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

De todos modos, Bessent descartó una burbuja de la inteligencia artificial al rechazar las interpretaciones que señalan que el fuerte crecimiento de las inversiones en inteligencia artificial estaría generando una burbuja financiera.

De hecho, sostuvo que firmas como Microsoft, Alphabet y Meta están comprometiendo cantidades significativas de capital y que empresas directamente vinculadas al desarrollo de la IA, como Anthropic y OpenAI, siguen disfrutando de un fuerte crecimiento de sus ingresos.

Además, Bessent se declaró optimista sobre los efectos energéticos de la guerra con Irán. “Superaremos este conflicto con Irán; creo que el suministro de petróleo mejorará”, afirmó Bessent. Y aseguró que la crisis energética “se disipará”.

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