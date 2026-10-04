Economía

Una prestigiosa revista financiera de Estados Unidos advirtió que la economía argentina se debilita, aunque sus bonos aún son atractivos

El semanario Barron’s consideró que todavía hay oportunidades para los inversores en la deuda del país por sus elevados rendimientos y la posible continuidad del programa económico, pese al estancamiento, la inflación y el desgaste político de Javier Milei

Ilustración en grabado de Javier Milei junto a gráficos financieros y el emblema del Fondo Monetario Internacional.
El Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos respaldaron a la gestión de Javier Milei con una línea de crédito de 20.000 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El presidente Javier Milei perdió impulso político a un año de intentar su reelección, pero los bonos de Argentina todavía resultan atractivos para los inversores ante la división de la oposición peronista, según destacó la prestigiosa revista financiera estadounidense Barron’s, publicada por la misma empresa editora de The Wall Street Journal.

De acuerdo con el artículo, que lleva la firma de Craig Mellow, el respaldo externo sigue siendo uno de los factores que apuntalan esa perspectiva. El Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos figuran entre los aliados de Milei, después de que Washington abriera una línea de crédito por USD 20.000 millones para Buenos Aires con el objetivo de fortalecer el peso antes de las elecciones legislativas del año pasado.

PUBLICIDAD

La publicación destaca que, sin embargo, la cotización de la deuda reflejó el deterioro de las expectativas en los últimos meses. El bono de referencia con vencimiento en 2038 cayó de 83 a 74 centavos por dólar en dos meses, mientras los rendimientos argentinos se mantuvieron entre los más altos de los mercados emergentes.

El desgaste político y las reformas paralizadas

Javier Milei con traje y anteojos habla frente a un podio con el emblema de la Organización de las Naciones Unidas
Un artículo que publicó la revista de finanzas Barron's analizó la economía argentina

Milei, recordó la publicación, llegó al poder en diciembre de 2023 y obtuvo proyección internacional con una “terapia de choque” que contuvo una inflación cercana a la hiperinflación y duplicó las reservas de divisas del país que más veces incurrió en impagos de deuda en el mundo. Tras las elecciones legislativas de 2025, sin embargo, desaprovechó buena parte de ese capital político, resalta el artículo.

PUBLICIDAD

Barron’s señaló que la defensa prolongada de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, frente a acusaciones de corrupción, paralizó reformas estructurales en materia tributaria y previsional. Bruno Binetti, investigador de Chatham House, resumió el costo político: “El escándalo de Adorni consumió demasiado oxígeno”. El funcionario dimitió a fines de junio.

La administración también dejó pasar la oportunidad de regresar a los mercados de deuda antes de la subida veraniega de los rendimientos globales. Jeff Grills, responsable de deuda de mercados emergentes en Aegon Asset Management, advirtió: “Si no querían emitir al 9%, no saldrán ahora al mercado al 11%”.

Así, dijo la publicación estadounidense, la economía atraviesa un período de estancamiento que afecta a buena parte de los 46 millones de habitantes. La inflación anual se mantiene cerca del 30% y la pobreza volvió a crecer luego de una fuerte reducción durante los primeros dos años de gobierno.

Crecimiento concentrado y una oposición dividida

El crecimiento económico estimado de entre 2 por ciento y 3 por ciento se concentra en la agricultura, la minería y el petróleo. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El crecimiento económico estimado de entre 2 por ciento y 3 por ciento se concentra en la agricultura, la minería y el petróleo. (REUTERS/Agustin Marcarian)

La expansión prevista de entre 2% y 3% para el año se concentra en la exploración de petróleo y minerales, además de la agricultura, sectores donde el impacto sobre el empleo es limitado. El semanario financiero citó a Thierry Larose, gestor de cartera de deuda local de mercados emergentes en Vontobel Asset Management, quien describió la situación: “Los salarios reales están estancados y el desempleo está aumentando”.

El deterioro económico también se trasladó a la imagen presidencial. Los votantes desaprueban la gestión de Milei por 60% a 40%, de acuerdo con la encuestadora AtlasIntel.

La alternativa peronista, no obstante, llega debilitada a la elección de octubre de 2027. La expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvieron a enfrentarse y propusieron políticas económicas que llevaron a Milei al poder, según describió Barron’s.

Binetti sostuvo que la dificultad del peronismo excede sus disputas internas: “Los peronistas sienten mucha nostalgia por una edad de oro que desapareció hace más de 15 años”. Esa fragmentación alimenta la expectativa de continuidad del actual programa económico.

Alejo Czerwonko, director de inversiones para mercados emergentes de UBS Global Wealth Management, afirmó que “con la información que tenemos hoy, la continuidad es más probable que el cambio” el próximo año. Bajo esa hipótesis, considera que la deuda argentina ofrece una oportunidad porque cotiza con una prima elevada frente a otros créditos con calificación B, pese a una de las posiciones fiscales más saludables del mundo.

Analistas de Wall Street consideran que la posición fiscal de Argentina compensa el riesgo de la deuda soberana. (REUTERS/Alexander Villegas/File Photo)
Analistas de Wall Street consideran que la posición fiscal de Argentina compensa el riesgo de la deuda soberana. (REUTERS/Alexander Villegas/File Photo)

Grills, citó la publicación, se mostró más prudente y señaló que el crédito argentino “no está demasiado lejos de un punto de entrada”. Los bonos pagan un punto porcentual más que los de Ecuador y casi tanto como los de Gabón, mientras Larose definió las perspectivas como “desafiantes, pero potencialmente atractivas”.

Czerwonko sostuvo que el estancamiento podría expulsar del poder a los gobiernos de otros países, pero evaluó que Argentina alcanzó un contraste con sus anteriores crisis: “Milei está proporcionando un mínimo de estabilidad en la economía por excelencia de auge y caída”.

Las reformas de Milei todavía podrían fracasar, como ocurrió antes con las de Mauricio Macri, aunque los inversores podrían estar recibiendo una compensación adecuada por ese riesgo, concluyó el artículo.

Temas Relacionados

Javier MileiFMIbonos ArgentinaPeronismoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El secretario del Tesoro de EE.UU. afirmó que en caso de ser necesario volvería a apoyar financieramente a la Argentina

En una entrevista con un portal financiero este domingo Scott Bessent reiteró el apoyo del gobierno de Donald Trump al de Javier Milei, a cuya victoria electoral en las elecciones de 2005 atribuyó un efecto benéfico sobre América Latina

El secretario del Tesoro de EE.UU. afirmó que en caso de ser necesario volvería a apoyar financieramente a la Argentina

Aguantar, sin invertir: sólo dos de cada diez pymes planea realizar inversiones en los próximos seis meses

Según un relevamiento empresario, solo 19,2% de las empresas consultadas prevé invertir en el próximo semestre. Un 46,7% informó caída de sus ventas en volumen y el 61,6% considera que la situación económica del país empeorará

Aguantar, sin invertir: sólo dos de cada diez pymes planea realizar inversiones en los próximos seis meses

La libreta de calificaciones del apoyo al agro en el Mercosur: Brasil 9, Uruguay 6, Paraguay 3, Argentina -15

Un informe mide cuánto aportan las políticas públicas al campo en cada país del bloque. El historial de cada economía y el impacto en producción

La libreta de calificaciones del apoyo al agro en el Mercosur: Brasil 9, Uruguay 6, Paraguay 3, Argentina -15

Las ventas minoristas pyme aumentaron 0,3% anual en septiembre: qué diferencia registró el consumo online

CAME informó una suba mínima contra igual mes año pasado, pero una caída del 1,2% respecto de agosto y del 2,1% en el acumulado de 9 meses. Las ventas por internet son otra historia. Qué pasó por rubro y cuáles son las expectativas

Las ventas minoristas pyme aumentaron 0,3% anual en septiembre: qué diferencia registró el consumo online

“No lucen razonables”: según un estudio, los datos conocidos hacen dudar de la viabilidad del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

En base a datos del auditor texano y de otras exploraciones un experto argentino cuestiona supuestos implícitos en el plan de desarrollo hidrocarburífero en torno de las islas

“No lucen razonables”: según un estudio, los datos conocidos hacen dudar de la viabilidad del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

DEPORTES

La estremecedora confesión de Emiliano Vecchio sobre su adicción a los casinos: “Perdí más de medio palo, te lleva a la ruina”

La estremecedora confesión de Emiliano Vecchio sobre su adicción a los casinos: “Perdí más de medio palo, te lleva a la ruina”

Guido Justo campeón en Curitiba: logró el título 462 de Argentina en el Challenger Tour

Messi llegó al predio de Ezeiza para su última función con la selección argentina: las postales y el agasajo especial

Histórica remontada de la selección argentina Sub 17: perdía 0-2 y lo ganó con el tanto de Tobías Goytía a los 95′

El contundente respaldo del manager de Colapinto y su agencia tras el GP de Baréin en Malasia: “El P13 no cuenta toda la historia”

TELESHOW

Daniela Christiansson contó la enfermedad que padeció Lando, su hijo menor: “Está mucho mejor”

Daniela Christiansson contó la enfermedad que padeció Lando, su hijo menor: “Está mucho mejor”

Roberto Pettinato canceló su show en Málaga por problemas de salud: “No hubo caso”

Una fanática de Santiago del Moro celebró su cumpleaños inspirado en el conductor de Gran Hermano: “La próxima ahí estaré”

Maxi López reaccionó a una supuesta cena con otra mujer y Nora Colosimo salió al cruce: ¿“Por qué estás tan enojado?”

El plan de domingo de Wanda Nara: descanso, ejercicio y una postal en soledad

INFOBAE AMÉRICA

Padre e hija mueren arrastrados por la corriente al intentar cruzar una quebrada en Honduras

Padre e hija mueren arrastrados por la corriente al intentar cruzar una quebrada en Honduras

La Casa Blanca monitorea un posible brote de peste en Rusia tras la muerte de una trabajadora de un laboratorio

La Asamblea de Cineastas Cubanos denuncia que filmar la crisis de la isla se convirtió en un delito

Un joven mata a su tío tras una discusión al calor de los tragos en Guatemala

Dos delincuentes “altamente peligrosos” buscados en República Dominicana murieron tras tiroteos con la Policía