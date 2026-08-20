Fiscalía de Oaxaca desmanteló una célula de robo vehicular que operaba en cinco estados del país. Fiscalía de Oaxaca.

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La Fiscalía de Oaxaca desarticuló una banda dedicada al robo de camionetas Toyota mediante tecnología de clonación de códigos, con operaciones documentadas en cinco estados del país y presuntos vínculos con contactos en Estados Unidos. El fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, anunció la detención de dos hombres el 19 de agosto de 2026 tras meses de análisis de casos registrados entre junio y agosto de ese año.

La organización tenía como blanco específico camionetas Toyota Tacoma y RAV4. Sus integrantes usaban inhibidores de señal, llaves maestras y escáneres conectados al puerto OBD de los vehículos para clonar códigos y reprogramar el sistema de arranque, sin ejercer violencia contra las víctimas y sin activar alarmas. Los robos ocurrían principalmente durante la madrugada, entre las 03:00 y las 05:00 horas.

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Cómo operaba la banda

Los integrantes de la organización vestían ropa oscura, portaban gorras y cubrían sus rostros. Cada golpe seguía una división de roles: uno de ellos realizaba labores de vigilancia mientras otro abría el vehículo con una llave especializada.

Una vez dentro, conectaban un escáner al puerto OBD del automóvil, es decir, el sistema de diagnóstico a bordo presente en la mayoría de los vehículos modernos para así poder clonar los códigos del sistema de encendido y reprogramar el arranque. Ese proceso les permitía encender los vehículos en pocos minutos, sin activar alarmas.

Fiscalía de Oaxaca desmanteló una célula de robo vehicular que operaba en cinco estados del país. Fiscalía de Oaxaca.

Para desplazarse entre los puntos de robo, la banda utilizaba un Mitsubishi de color azul eléctrico. A través del sistema de videovigilancia C5i, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró reconstruir parte de sus movimientos y vincular el vehículo con los hechos investigados.

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Cinco estados bajo el radio de operación

De acuerdo con el análisis de la FGEO, la organización tenía presencia activa en Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y Michoacán. Su presunto centro de operaciones estaba ubicado en Puebla, adonde los vehículos robados eran trasladados para la siguiente fase del esquema.

Se realizaban modificaciones a los datos de identificación de las unidades: se alteraban los números PIN, se elaboraban nuevas calcomanías con información falsificada y se generaba documentación para introducir los automóviles al mercado como si fueran vehículos legítimos.

Los modelos Tacoma y RAV4 fueron seleccionados como objetivo, en parte, por las características particulares de sus sistemas de identificación, lo que los convierte en blanco de esquemas de alteración de números de serie.

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Robos concentrados en el centro de Oaxaca

Los hechos investigados se registraron en distintos puntos del municipio de Oaxaca de Juárez y su zona metropolitana. Entre las colonias y localidades afectadas figuran Ejido Guadalupe Victoria, colonia Volcanes, Siete Regiones, colonia Miguel Alemán, Santa María Ixcotel y la unidad habitacional FOVISSSTE.

Fiscalía de Oaxaca desmanteló una célula de robo vehicular que operaba en cinco estados del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

El patrón horario en las madrugadas entre las 03:00 y las 05:00 horas y la concentración geográfica en zonas residenciales fueron elementos clave que permitieron a los investigadores identificar el esquema de operación de la banda.

Detenidos, asegurados y un tercer sospechoso

Los dos hombres arrestados fueron identificados con las iniciales G.S.A., originario de Tijuana, Baja California, y C.A.G.S., originario de Guerrero. Ambos quedaron a disposición de la autoridad ministerial para que se determine su situación jurídica.

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Durante el operativo, la FGEO aseguró escáneres, llaves, chips y herramientas especializadas, así como prendas de vestir presuntamente usadas durante los robos. También se decomisaron identificaciones emitidas en Guerrero, Baja California, Chiapas y Estados Unidos.

Rodríguez Alamilla informó que existe una tercera persona plenamente identificada, de origen estadounidense, cuya probable participación en los hechos también fue establecida como parte de las investigaciones en curso.

Vínculos con Estados Unidos, Tijuana y Guerrero

Las pesquisas permitieron establecer posibles contactos de la organización en Estados Unidos, Tijuana y Guerrero, además de documentar su movilidad entre distintas entidades del país. La presencia de identificaciones extranjeras entre los objetos asegurados refuerza esa línea de investigación.

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La FGEO precisó que las investigaciones continúan abiertas para determinar la participación de los detenidos en el total de robos registrados, así como para establecer las responsabilidades que pudieran corresponderles a ellos y a los demás integrantes identificados de la red.