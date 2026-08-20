Este video muestra un operativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se observa la detención de tres hombres, quienes son presentados por personal uniformado. Los individuos llevan grilletes en las muñecas y son custodiados por agentes de la fiscalía. Las imágenes incluyen tomas de los detenidos en un espacio interior y siendo escoltados hacia un vehículo. Es una cobertura de evento policial. FGJEM

Guardar

La Fiscalía del Estado de México detuvo a Gabriel Aldair “N”, alias El Caimán, por su probable participación en el delito de extorsión contra un comerciante en el municipio de Chimalhuacán. También fueron detenidos dos hombres más, los cuales fueron identificados como Miguel Ángel “N” y Luis Ángel “N”. Los tres fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedan a disposición de una autoridad judicial.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejecutó las órdenes de aprehensión tras identificar a los probables responsables de un ataque registrado el 6 de febrero de 2026. Los detenidos estarían vinculados a una organización con orígenes en Michoacán que opera en al menos tres municipios del oriente de la entidad.

PUBLICIDAD

Comerciante extorsionado en plena ruta de trabajo

Los hechos ocurrieron mientras la víctima, un comerciante, realizaba su recorrido habitual en triciclo por calles de Chimalhuacán. Cuatro sujetos lo interceptaron: Gabriel Aldair “N” y Miguel Ángel “N” portaban armas de fuego, en tanto que Luis Ángel “N” era quien le apuntaba directamente.

Capturan a "El Caimán" y dos sujetos más por extorsionar a un comerciante en Chimalhuacán. FGJEM

Los agresores se ostentaron como integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán y le exigieron dos mil pesos como pago por respetar su lugar de venta. Le advirtieron además que a partir de la semana siguiente debería entregar cuatro mil pesos semanales para continuar con su actividad comercial en la zona.

La amenaza fue directa: “si no pagaba, atentarían contra su vida o la de sus familiares”. Por temor, la víctima entregó los mil pesos que llevaba consigo en ese momento.

PUBLICIDAD

La investigación que llevó a las detenciones

Al tomar conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes. A partir de las indagatorias, la FGJEM logró identificar a los tres probables responsables y solicitó ante un juez las órdenes de aprehensión por el delito de extorsión.

Capturan a "El Caimán" y dos sujetos más por extorsionar a un comerciante en Chimalhuacán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juez autorizó las órdenes y elementos de la Fiscalía mexiquense procedieron a ejecutar las detenciones. Los tres sujetos fueron trasladados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde permanecen a disposición de una autoridad judicial que determinará su situación legal.

El grupo “Los Caimanes” y su zona de operación

La FGJEM señala que los tres detenidos serían probables integrantes del grupo delictivo autodenominado “Los Caimanes”, vinculado a una organización criminal con orígenes en Michoacán.

PUBLICIDAD

El grupo tiene zona de operación documentada en Chimalhuacán, Valle de Chalco y Chalco, municipios del oriente del Estado de México. Las actividades ilícitas que se les atribuyen abarcan delitos contra la salud, homicidio y extorsión.

Capturan a "El Caimán" y dos sujetos más por extorsionar a un comerciante en Chimalhuacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución cuenta además con información que ubica a los detenidos en otras investigaciones en curso. En esos expedientes se hallaron cartulinas con mensajes intimidatorios firmados con el nombre “CAIMÁN”, lo que refuerza el vínculo entre los arrestados y el grupo criminal con orígenes en Michoacán.

Considerados generadores de violencia en el oriente mexiquense

Las autoridades calificaron a los tres sujetos como generadores de violencia en la zona oriente de la entidad. Su detención se enmarca en los esfuerzos de la FGJEM por desarticular grupos que combinan la extorsión a comerciantes con delitos de mayor gravedad.

PUBLICIDAD

“El perfil del hecho de cuatro hombres armados que interceptan a un comerciante en plena vía pública para cobrarle una cuota, refleja el esquema de control territorial que, según la Fiscalía, caracteriza al grupo”.

El oriente mexiquense, epicentro de la extorsión

La detención de “El Caimán” y sus dos acompañantes se produce en uno de los territorios con mayor presión criminal del Estado de México. De acuerdo con el Cuarto Informe de Gestión 2025-2026 de la FGJEM, Chimalhuacán y Chalco figuran entre los municipios con mayor concentración de denuncias por extorsión en la entidad, junto con Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca.

La institución identificó al menos 30 organizaciones delictivas activas en el estado, entre cárteles, grupos locales y agrupaciones con fachada de sindicato. En esa zona oriente, la Fiscalía documentó presencia simultánea de la Familia Michoacana y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las organizaciones con mayor alcance territorial en Chimalhuacán y Chalco.

PUBLICIDAD

“Entre abril de 2025 y marzo de 2026, las autoridades iniciaron mil 729 carpetas de investigación por extorsión, una reducción de 48% frente al periodo anterior, y detuvieron a más de 800 personas vinculadas a estos grupos”. De ellas, 720 fueron vinculadas a proceso y 467 recibieron sentencia condenatoria.

El esquema que se atribuye a “Los Caimanes” coincide con el patrón que la FGJEM describe como práctica extorsiva generalizada en la entidad: “la exigencia del pago de ‘derecho de piso’ a propietarios y trabajadores de unidades económicas”.