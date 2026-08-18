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Jefe de la DEA llama a Harfuch “socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos” en cumbre de Buenos Aires

Terry Cole repasó ante funcionarios de más de 100 países la trayectoria del titular de la SSPC

Desde la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, Terry Cole destacó el trabajo del titular de la SSPC. Crédito: X - @OHarfuch
Desde la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, Terry Cole destacó el trabajo del titular de la SSPC. Crédito: X - @OHarfuch
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El director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, destacó este martes 18 de agosto la carrera del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante delegaciones de más de 100 países reunidas en la 40.ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) en Buenos Aires, Argentina.

En el evento, Cole describió al titular de la SSPC como un “socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos” y destacó casi dos décadas de servicio público dedicadas a la seguridad en México.

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Cole repasó la trayectoria de Harfuch en la Policía Federal, en la Agencia de Investigación Criminal y al frente de la seguridad de la Ciudad de México antes de asumir la SSPC.

Además, señaló que el secretario comprende las amenazas que ambos países enfrentan juntos: organizaciones criminales transnacionales que trafican drogas, extienden la violencia, corrompen instituciones y destruyen familias. También recordó que en 2020 Harfuch sobrevivió a un intento de asesinato, el cual fue encabezado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el fragmento del discurso publicado en redes sociales, Terry Cole también destacó que Harfuch conoce la importancia de compartir inteligencia, atacar a los líderes criminales, interrumpir las cadenas de suministro y desmantelar redes de arriba hacia abajo.

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