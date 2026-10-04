Histórica remontada de la selección argentina Sub 17: perdía 0-2 y lo ganó con el tanto de Tobías Goytía a los 95′

El conjunto argentino logró una remontada 3-2 frente a Tanzania por la Vertex Cup

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La selección argentina sub 17 remontó un partido adverso ante Tanzania y se impuso por 3-2 en la Vertex Cup 2026, un certamen amistoso que se disputa en Londres como parte de la preparación para el próximo Mundial de la categoría. El equipo dirigido por Diego Placente llegó a estar dos goles abajo en el SkyEx Community Stadium, pero revirtió el desarrollo durante el tramo final. La definición quedó en manos de Tobías Goytía, quien marcó en la última acción y aseguró una victoria que parecía lejana cuando el conjunto africano todavía conservaba su ventaja.

El desenlace se produjo al minuto 95, cuando Goytía encontró espacio dentro del área y quedó frente al arquero tanzano. El mediocampista recibió sin marca y resolvió el mano a mano con un remate al primer palo para establecer el resultado final. La conquista cerró una recuperación que había comenzado cuando faltaban 15 minutos y Tanzania mantenía el 2-0. La jugada también convirtió al futbolista de River Plate en el protagonista de un encuentro en el que Argentina evitó una definición por penales.

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La selección argentina sub 17 venció 3-2 a Tanzania en la Vertex Cup (@Argentina)

El volante de River Plate, de 17 años, acumula señales de crecimiento tanto en su club como en el seleccionado juvenil. El jugador ya tuvo participación en el primer equipo del Millonario y, cuando tenía 16 años, firmó su primer vínculo profesional hasta fines de 2028. El contrato incluyó una cláusula de rescisión de USD 112.000.000. Su aparición en la selección argentina sub 17 le dio continuidad a un recorrido que comenzó a ganar visibilidad en las divisiones formativas y que ahora lo sitúa en la preparación hacia la competencia mundialista.

Antes de este encuentro en Londres, Goytía había debutado en el empate 2-2 entre River y Flamengo, un amistoso que se jugó en Portugal. Su producción más llamativa se había dado en la Séptima División, donde anotó 31 goles en 24 partidos oficiales. Ese rendimiento le permitió sumarse al plantel argentino que participó en el Sudamericano sub 17. En el debut frente a Perú, que terminó con triunfo por 4-1, convirtió dos tantos y se destacó como la figura del partido, una actuación que reforzó su lugar dentro de la estructura juvenil.

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Con un doblete de Mateo Sánchez y un tanto Tobías Goytía, el seleccionado aseguró su segunda victoria en el torneo (@Argentina)

Tanzania tomó el control del marcador con dos penales convertidos por Soann Adam y Luqman Ally. La selección argentina encontró una respuesta al minuto 75, cuando Mateo Sánchez recibió la pelota en tres cuartos de cancha, avanzó hacia la derecha y dejó atrás a dos defensores. El 10 definió con un remate cruzado, alto y junto al palo para descontar. Más tarde, Sánchez volvió a intervenir en una acción iniciada por la derecha, atacó el área y se anticipó a la defensa rival para marcar el empate.

La remontada ante Tanzania llegó después de otro partido exigente para el seleccionado de Placente. En el encuentro anterior ante México, Argentina igualó 2-2 durante el tiempo reglamentario y luego ganó 4-3 en la tanda de penales. El arquero Valentín Reigia, surgido de las inferiores de Argentinos Juniors, atajó cuatro remates y resultó determinante. El próximo compromiso será el miércoles 7 de octubre, a las 7:00, frente a China en el mismo estadio londinense. En tanto, el Mundial sub 17 se jugará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026.

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