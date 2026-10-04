IMSS entrega información a la FGR por muertes de bebés en unidades neonatales de Jalisco y Durango

La FGR ya investiga los hechos registrados en el hospital de Guadalajara.

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que colaborará con la Fiscalía General de la República (FGR) y con las autoridades competentes en las investigaciones relacionadas con la muerte de recién nacidos registrada en unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) de Jalisco y Durango.

A través de un comunicado, el Instituto señaló que entregará la información que sea requerida y facilitará las diligencias necesarias para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

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La decisión ocurre mientras continúan las investigaciones sobre los casos registrados en ambas entidades, algunos de ellos relacionados con la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae.

El IMSS indicó que, en caso de que las investigaciones acrediten fallas o responsabilidades, actuará en consecuencia sin importar el nivel de los funcionarios o trabajadores involucrados.

FGR investigará los casos registrados en hospitales del IMSS

En Jalisco, tres recién nacidos fallecieron después de permanecer internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara. De acuerdo con la información proporcionada sobre los casos, los menores presentaron infecciones por Klebsiella pneumoniae y Candida albicans.

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Las familias de los tres bebés presentaron una denuncia colectiva ante la FGR y han señalado posibles irregularidades relacionadas con las condiciones de atención y las medidas de higiene dentro de la unidad.

Entre los casos se encuentra el de José Nayib, quien nació el 28 de abril y permaneció hospitalizado durante más de tres meses antes de fallecer. También está Elián Mael, nacido el 4 de julio y fallecido el 30 de agosto. Sus padres han expresado dudas sobre las circunstancias que rodearon la evolución de sus hijos y han solicitado que se esclarezca lo ocurrido.

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En Durango, por otra parte, se reportó la muerte de cinco bebés. El IMSS confirmó previamente que en cuatro de esos casos se identificó la presencia de Klebsiella pneumoniae.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las investigaciones sobre las muertes de bebés en Jalisco y Durango deben llegar hasta las últimas consecuencias y que el director del IMSS, Zoé Robledo, presentaría información para conocer con precisión lo ocurrido.

IMSS mantiene auditoría independiente sobre las muertes

Además de colaborar con la FGR, el Instituto informó que continuará con una auditoría clínica colegiada independiente sobre la atención brindada a los recién nacidos.

El objetivo de este procedimiento es revisar los casos y determinar si existió una infección asociada a la atención médica, si esta tuvo alguna relación con los fallecimientos y si se presentaron fallas que pudieron evitarse.

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El IMSS precisó que las conclusiones de la auditoría serán comunicadas primero a las familias de los bebés. También aseguró que el procedimiento no tiene como finalidad señalar de manera anticipada al personal médico.

Entre las medidas anunciadas previamente por el Instituto se encuentra la participación de especialistas externos en neonatología, infectología y epidemiología, así como una investigación epidemiológica para determinar el origen de los brotes y establecer su relación con los casos identificados.

A la par, fueron separados temporalmente de sus cargos el director del Centro Médico Nacional de Occidente y el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales mientras se desarrolla la auditoría.

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Estos son los puntos principales del posicionamiento del IMSS:

El Instituto colaborará con la FGR y cualquier autoridad competente.

Entregará la información requerida para las investigaciones.

Facilitará las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Mantendrá una auditoría clínica colegiada independiente .

Las conclusiones de la auditoría serán comunicadas primero a las familias.

Si se acreditan fallas o responsabilidades, el IMSS actuará en consecuencia.

Familias de Durango mantienen investigación ante la FGR

En Durango, las familias de los bebés fallecidos mantienen una investigación ante la FGR bajo la figura de homicidio culposo con posible responsabilidad profesional médica contra el Instituto, de acuerdo con lo señalado por su representante legal.

El abogado Fermín Flores también aclaró que, hasta el momento, no se ha abordado formalmente con las familias una posible reparación del daño, pese a versiones previas sobre una supuesta indemnización ofrecida por el IMSS.

El representante de las familias señaló que los padres reciben atención psicológica y de tanatología por parte del Instituto. Asimismo, indicó que Zoé Robledo se comprometió a entregar avances de la investigación a las familias de Durango el próximo 9 de octubre.

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El caso de Jalisco también permanece bajo investigación luego de la denuncia presentada por los padres de tres recién nacidos ante la Fiscalía.

IMSS promete actuar si se acreditan fallas o responsabilidades

El nuevo posicionamiento del IMSS establece que la institución facilitará tanto la investigación ministerial como las revisiones internas independientes para determinar qué ocurrió en las unidades neonatales involucradas.

El Instituto subrayó que la auditoría clínica no busca señalar previamente al personal médico, sino establecer las circunstancias de los fallecimientos y determinar si existieron fallas prevenibles.

“Si se acreditan fallas o responsabilidades, el instituto actuará en consecuencia, sin importar el nivel en el que se encuentren”, sostuvo el IMSS.

La institución agregó que su prioridad es esclarecer los hechos, acompañar a las familias y establecer medidas que permitan evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en unidades de cuidados intensivos neonatales.

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