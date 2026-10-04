Crimen en Colón: arrestaron a un salvadoreño tras intentar ocultar el cadáver de una mujer en una finca de Honduras

Un hombre de nacionalidad salvadoreña fue capturado en una finca de palma en Sabá, Colón, tras intentar ocultar el cuerpo de una mujer. (Foto cortesía Dirección Policial de Investigaciones)

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Un hombre de nacionalidad salvadoreña fue capturado tras ser sorprendido intentando deshacerse de un cuerpo al interior de una finca de palma, en una comunidad rural del municipio de Sabá, departamento de Colón, en el norte de Honduras. El caso quedó rápidamente conmocionó a los residentes de la zona.

La Policía Nacional de Honduras identificó al detenido como Kevin Moisés Ramírez Hernández, de 27 años. El hombre fue requerido este domingo 4 de octubre por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), luego de que vecinos de la aldea Golondrina alertaran sobre lo ocurrido.

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La víctima fue identificada como Yessenia Argentina Alfaro Turcios, una hondureña de 37 años, originaria de Gualaco, en el departamento de Olancho. Las primeras investigaciones indican que Ramírez Hernández habría tenido una relación sentimental con la víctima.

La policía captura a Kevin, un joven de origen salvadoreño, como principal sospechoso del homicidio de una mujer. El video muestra el tenso momento en que es escoltado por los agentes mientras los familiares de la víctima le reclaman desconsolados.

La hipótesis inicial señala una discusión por “celos”

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, el posible móvil del hecho estaría relacionado con un conflicto interpersonal de carácter sentimental. La principal hipótesis sostiene que una discusión entre ambos derivó en una pelea y que, posteriormente, Ramírez Hernández habría causado la muerte de la hondureña.

A través de redes sociales medios locales señalaron que el desacuerdo entre la pareja habría iniciado por “celos” de Ramírez Hernández.

La investigación permanece en una etapa inicial. La Policía deberá establecer la secuencia de los hechos, determinar las circunstancias de la muerte y reunir los elementos que permitan definir una acusación formal contra el detenido.

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Los agentes policiales llegaron a la zona tras recibir la alerta de habitantes del sector. Según los reportes preliminares, el sospechoso habría intentado trasladar el cuerpo de la mujer hacia el interior de una finca de palma para abandonarlo allí.

Medios hondureños informaron que el hombre fue interceptado cuando movilizaba el cadáver dentro del predio, una versión que coincide con la información difundida por la Policía sobre la captura en la aldea Golondrina.

Publicaciones en redes sociales indicaron que la víctima retornó recientemente a Honduras procedente de Estados Unidos. (Foto cortesía Dirección Policial de Investigaciones)

El detenido fue trasladado ante las autoridades judiciales

Luego de su captura, Ramírez Hernández fue trasladado a las instancias judiciales de Tocoa, también en el departamento de Colón. Allí se iniciarán los procedimientos establecidos por la legislación hondureña, mientras continúan las diligencias de la DPI y del Ministerio Público.

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La Policía Nacional confirmó el arresto a través de sus canales oficiales. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre otros posibles involucrados en la muerte de Alfaro Turcios ni han detallado los resultados de las pericias realizadas en la escena.

En redes sociales circuló un video que muestra la llegada del detenido a una delegación policial. En las imágenes, familiares de la víctima intentan arremeter contra Ramírez Hernández cuando descendía de una patrulla. Los agentes intervinieron y los retiraron del lugar.

También se difundieron publicaciones en redes sociales que señalaban que la víctima había regresado recientemente a Honduras desde Estados Unidos para reunirse con sus seres queridos. Esa versión no formó parte del comunicado oficial de la Policía y no había sido confirmada por las autoridades al momento de la captura.

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La causa seguirá en manos de las autoridades judiciales de Colón, que deberán resolver la situación legal del ciudadano salvadoreño a partir de los elementos reunidos durante la investigación.